При помощи OLX заработали почти 120 тысяч гривен — в Одессе задержали мошенников

Человек в наручниках. Фото: Нацполиция

Группировка во главе с жителем Одессы создала фишинговый сайт, с помощью которого мошенники воровали данные платежных карт граждан. Таким образом, они обманули украинцев более чем на 100 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали деятельности

Организатором мошеннической схемы оказался житель Одессы, уже судимый за имущественные преступления. Вместе со своей сожительницей и знакомым они создали сайт-двойник онлайн-площадки объявлений "OLX". Преступники выдавали себя за покупателей и убеждали пользователей сайта, что хотят купить товар. Когда же продавцы соглашались, мошенники предлагали перейти по ссылке на мошеннический ресурс для оформления бесплатной доставки товаров.

Карты, которые изъяли у мошенников. Фото: Нацполиция

Созданный мошенниками предоставлял доступ к платежным картам граждан, с которых и списывали деньги воры. Полицейские установили четырех граждан, которых злоумышленники обманули почти на 119 тысяч гривен.

Какое наказание грозит

Всем фигурантам сообщили о подозрении по факту мошенничества путём незаконных операций. Это преступление квалифицируется по ч. 4 ст. 190 УКУ и наказывается лишением свободы на срок до восьми лет.

Случаи мошенничества в Одесской области

Напомним, что в Одесской области мужчина решил нажиться на горожанах Измаила и перед праздником разместил в соцсети объявления о продаже дешевых букетов. Своим "бизнесом" он обманул 15 мужчин на сумму около 9 тысяч гривен.

Также мы писали, что в Одессе мужчина обещал людям, что они вроде бы получат жилье от государства, а он может ускорить этот процесс. Таким образом, злоумышленник обманул более 30 человек, за что ему грозит заключение.