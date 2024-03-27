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При помощи OLX заработали почти 120 тысяч гривен — в Одессе задержали мошенников

27 марта 2024 18:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
При помощи OLX заработали почти 120 тысяч гривен — в Одессе задержали мошенников
Человек в наручниках. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Группировка во главе с жителем Одессы создала фишинговый сайт, с помощью которого мошенники воровали данные платежных карт граждан. Таким образом, они обманули украинцев более чем на 100 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали деятельности

Организатором мошеннической схемы оказался житель Одессы, уже судимый за имущественные преступления. Вместе со своей сожительницей и знакомым они создали сайт-двойник онлайн-площадки объявлений "OLX". Преступники выдавали себя за покупателей и убеждали пользователей сайта, что хотят купить товар. Когда же продавцы соглашались, мошенники предлагали перейти по ссылке на мошеннический ресурс для оформления бесплатной доставки товаров.

полицейские разоблачили преступную группу, которая через созданный фишинговый вебсайт выманивала у людей деньги
Карты, которые изъяли у мошенников. Фото: Нацполиция

Созданный мошенниками предоставлял доступ к платежным картам граждан, с которых и списывали деньги воры. Полицейские установили четырех граждан, которых злоумышленники обманули почти на 119 тысяч гривен.

Какое наказание грозит

Всем фигурантам сообщили о подозрении по факту мошенничества путём незаконных операций. Это преступление квалифицируется по ч. 4 ст. 190 УКУ и наказывается лишением свободы на срок до восьми лет.

Случаи мошенничества в Одесской области

Напомним, что в Одесской области мужчина решил нажиться на горожанах Измаила и перед праздником разместил в соцсети объявления о продаже дешевых букетов. Своим "бизнесом" он обманул 15 мужчин на сумму около 9 тысяч гривен.

Также мы писали, что в Одессе мужчина обещал людям, что они вроде бы получат жилье от государства, а он может ускорить этот процесс. Таким образом, злоумышленник обманул более 30 человек, за что ему грозит заключение.

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