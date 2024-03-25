Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Продав неіснуючих букетів майже на 9 тисяч — на Одещині затримали шахрая arrow

Продав неіснуючих букетів майже на 9 тисяч — на Одещині затримали шахрая

25 березня 2024 18:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Продав неіснуючих букетів майже на 9 тисяч — на Одещині затримали шахрая
Поліція затримала шахрая. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Чоловік вирішив нажитися на містянах Ізмаїлу та перед святом розмістив у соцмережі оголошення про продаж дешевих букетів. Своїм "бізнесом" він ошукав 15 чоловіків на суму близько 9 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

Читайте також:

Деталі злочину

Житель Ізмаїлу вже мав судимість за майнові злочини та зберігання наркотиків, проте вирішив заробити грошей напередодні 8 березня. Він розмістив в місцевих пабліках фейкове оголошення про продаж букетів живих тюльпанів і троянд, яких насправді не мав. Чоловік зазначив, що ціна букетів складає від 500 до 700 гривень, що значно нижче ринкової, аби заохотити покупців. Проте за свої "букети" шахрай вимагав стовідсоткову передоплату. 
 

Продав неіснуючих букетів майже на 9 тисяч — на Одещині затримали шахрая - фото 1
Частина листування з клієнтом. Фото: Нацполіція

Таким чином протягом кількох днів чоловік обманув 15 місцевих жителів, які перерахували на рахунок зловмисника  в загальній сумі 8,5 тис. гривень. А отримавши гроші той переставав виходити на зв'язок.

Яке покарання загрожує

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 190 ККУ. Йдеться про шахрайство, вчинене повторно. Згідно із чинним законодавством, підозрюваному може загрожувати позбавлення волі на строк до трьох років. 

Випадки шахрайства на Одещині

Нагадаємо, що і Одесі чоловік обіцяв людям, що вони начебто отримають житло від держави, а він може прискорити цей процес. Таким чином, зловмисник ошукав більше 30 людей, за що йому загрожує ув'язнення.

Також ми писали, що двоє зловмисників на Одещині торгували в інтернеті неіснуючими товарами для військових. Таким чином, вони привласнили близько 40 тисяч гривень.

Одеса
поліція
гроші
шахрайство
Новини Одеси
Нацполіція

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

18 березня 2024
Новина з відео

22:53 У ТЦК з'явилося нове зобов'язання — як це змінить мобілізацію чоловіків до ЗСУ