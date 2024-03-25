Продав неіснуючих букетів майже на 9 тисяч — на Одещині затримали шахрая

Поліція затримала шахрая. Фото: Нацполіція

Чоловік вирішив нажитися на містянах Ізмаїлу та перед святом розмістив у соцмережі оголошення про продаж дешевих букетів. Своїм "бізнесом" він ошукав 15 чоловіків на суму близько 9 тисяч гривень.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі злочину

Житель Ізмаїлу вже мав судимість за майнові злочини та зберігання наркотиків, проте вирішив заробити грошей напередодні 8 березня. Він розмістив в місцевих пабліках фейкове оголошення про продаж букетів живих тюльпанів і троянд, яких насправді не мав. Чоловік зазначив, що ціна букетів складає від 500 до 700 гривень, що значно нижче ринкової, аби заохотити покупців. Проте за свої "букети" шахрай вимагав стовідсоткову передоплату.



Частина листування з клієнтом. Фото: Нацполіція

Таким чином протягом кількох днів чоловік обманув 15 місцевих жителів, які перерахували на рахунок зловмисника в загальній сумі 8,5 тис. гривень. А отримавши гроші той переставав виходити на зв'язок.

Яке покарання загрожує

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 190 ККУ. Йдеться про шахрайство, вчинене повторно. Згідно із чинним законодавством, підозрюваному може загрожувати позбавлення волі на строк до трьох років.

Випадки шахрайства на Одещині

Нагадаємо, що і Одесі чоловік обіцяв людям, що вони начебто отримають житло від держави, а він може прискорити цей процес. Таким чином, зловмисник ошукав більше 30 людей, за що йому загрожує ув'язнення.

Також ми писали, що двоє зловмисників на Одещині торгували в інтернеті неіснуючими товарами для військових. Таким чином, вони привласнили близько 40 тисяч гривень.