Продал несуществующих букетов почти на 9 тысяч — в Одесской области задержали мошенника

Полиция задержала мошенника. Фото: Нацполиция

Мужчина решил нажиться на горожанах Измаила и перед праздником разместил в соцсети объявления о продаже дешевых букетов. Своим "бизнесом" он обманул 15 мужчин на сумму около 9 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали преступления

Житель Измаила уже судим за имущественные преступления и хранение наркотиков, однако решил заработать денег накануне 8 марта. Он разместил в местных пабликах фейковое объявление о продаже букетов живых тюльпанов и роз, которых на самом деле не было. Муж отметил, что цена букетов составляет от 500 до 700 гривен, что значительно ниже рыночной, чтобы поощрить покупателей. Однако за свои "букеты" мошенник требовал стопроцентную предоплату.

Часть переписки с клиентом. Фото: Нацполиция

Таким образом, в течение нескольких дней мужчина обманул 15 местных жителей, которые перечислили на счет злоумышленника в общей сумме 8,5 тыс. гривен. А получив деньги, тот переставал выходить на связь.

Какое наказание грозит

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 190 УК. Речь идет о мошенничестве, совершенном повторно. Согласно действующему законодательству, подозреваемому может грозить лишение свободы сроком до трех лет.

Случаи мошенничества в Одесской области

Напомним, что и в Одессе мужчина обещал людям, что они якобы получат жилье от государства, а он может ускорить этот процесс. Таким образом, злоумышленник обманул более 30 человек, за что ему грозит заключение.

Также мы писали, что двое злоумышленников в Одесской области торговали в интернете несуществующими товарами для военных. Таким образом, они присвоили около 40 тысяч гривен.