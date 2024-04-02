Одеська віщунка викрала у клієнтів більше 16 тисяч доларів — поліція затримала шахрайку

Валюта, яку вилучили правоохоронці. Фото: Нацполіція

В Одесі шахрайка втиралась у довіру до літніх жінок та говорила, що вона віщунка. Обманом вона викрала у потерпілої більше 7 тисяч доларів.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції Одеської області.

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Подробиці справи

45-річна одеситка на вулиці збрехала 75-річній пенсіонерці, що вона начебто є знайомою її доньки. В ході бесіди шахрайка запевнила літню жінку, що на її доньку наведена "порча", проте саме вона може її "зняти". Пенсіонерка повірила та запросила шахрайку до себе в гості.

Для того, аби провести "ритуал", жіночка попросила у господарки квартири усі гроші, які були в приміщенні. Господиня віддала "ворожці" 7000 доларів та 19000 гривень. Завершивши "рятівний" ритуал, гостя загорнула кошти в рушник і сказала покласти їх на шафу й кілька днів не чіпати. Сама ж, покидаючи оселю, тихцем забрала їх із собою.

Коли ж одеситку затримали, то виявилось, що вона скоїла ще чотири аналогічні злочини. Під час обшуків в її помешканні правоохоронці вилучили більше 12 тисяч доларів, понад 2,5 тисяч євро, більше 80 тисяч гривень.

Валюта шахрайки. Фото: Нацполіція

Прикраси, які вилучили у шахраки. Фото: Нацполіція

Яке покарання загрожує

Наразі одеситці повідомили про підозру у скоєнні одного злочину за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України. Вона звинувачується у заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому. За це їй загрожує до п'яти років позбавлення волі, проте ще вирішується питання щодо звинувачення її у скоєнні інших чотирьох таких злочинах.

Випадки шахрайства на Одещині

Нагадаємо, що угруповання на чолі з жителем Одеси створило фішинговий сайт, за допомогою якого шахраї крали дані платіжних карток громадян. Таким чином вони ошукали українців більше ніж на 100 тисяч гривень.

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