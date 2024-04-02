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Одеська віщунка викрала у клієнтів більше 16 тисяч доларів — поліція затримала шахрайку

2 квітня 2024 13:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Одеська віщунка викрала у клієнтів більше 16 тисяч доларів — поліція затримала шахрайку
Валюта, яку вилучили правоохоронці. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі шахрайка втиралась у довіру до літніх жінок та говорила, що вона віщунка. Обманом вона викрала у потерпілої більше 7 тисяч доларів. 

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції Одеської області.

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Подробиці справи

45-річна одеситка на вулиці збрехала 75-річній пенсіонерці, що вона начебто є знайомою її доньки. В ході бесіди шахрайка запевнила літню жінку, що на її доньку наведена "порча", проте саме вона може її "зняти".  Пенсіонерка повірила та запросила шахрайку до себе в гості. 

Для того, аби провести "ритуал", жіночка попросила у господарки квартири усі гроші, які були в приміщенні. Господиня віддала "ворожці" 7000 доларів та 19000 гривень. Завершивши "рятівний" ритуал, гостя загорнула кошти в рушник і сказала покласти їх на шафу й кілька днів не чіпати. Сама ж, покидаючи оселю, тихцем забрала їх із собою.

Коли ж одеситку затримали, то виявилось, що вона скоїла ще чотири аналогічні злочини. Під час обшуків в її помешканні правоохоронці вилучили більше 12 тисяч доларів, понад 2,5 тисяч євро, більше 80 тисяч гривень.

Одеська віщунка викрала у клієнтів більше 16 тисяч доларів — поліція затримала шахрайку - фото 1
Валюта шахрайки. Фото: Нацполіція
Одеська віщунка викрала у клієнтів більше 16 тисяч доларів — поліція затримала шахрайку - фото 2
Прикраси, які вилучили у шахраки. Фото: Нацполіція

Яке покарання загрожує

Наразі одеситці повідомили про підозру у скоєнні одного злочину за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України. Вона звинувачується у заволодінні чужим майном шляхом обману, тобто шахрайстві, вчиненому в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому. За це їй загрожує до п'яти років позбавлення волі, проте ще вирішується питання щодо звинувачення її у скоєнні інших чотирьох таких злочинах. 

Випадки шахрайства на Одещині

Нагадаємо, що угруповання на чолі з жителем Одеси створило фішинговий сайт, за допомогою якого шахраї крали дані платіжних карток громадян. Таким чином вони ошукали українців більше ніж на 100 тисяч гривень.

Також ми писали, що чоловік вирішив нажитися на містянах Ізмаїлу та перед святом розмістив у соцмережі оголошення про продаж дешевих букетів. Своїм "бізнесом" він ошукав 15 чоловіків на суму близько 9 тисяч гривень.

Одеса
крадіжка
поліція
гроші
шахрайство
Одеська область
Новини Одеси
Нацполіція

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