Одесская прорицательница похитила у клиентов более 16 тысяч долларов — полиция задержала мошенницу

Валюта, изъятая правоохранителями. Фото: Нацполиция

В Одессе мошенница втиралась в доверие к пожилым женщинам и говорила, что она прорицательница. Обманом она похитила у потерпевшей более 7 тысяч долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции Одесской области.

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Подробности дела

45-летняя одесситка на улице соврала 75-летней пенсионерке, что она вроде бы знакома ее дочери. В ходе беседы мошенница заверила пожилую женщину, что на ее дочь наведена "порча", однако именно она может ее "снять". Пенсионерка поверила и пригласила мошенницу к себе в гости.

Для того чтобы провести "ритуал", женщина попросила у хозяйки квартиры все деньги, которые были в помещении. Хозяйка отдала "гадалке" 7 000 долларов и 19 000 гривен. Завершив "спасательный" ритуал, гостья завернула средства в полотенце и сказала положить их на шкаф и несколько дней не трогать. Сама же, покидая дом, тихонько забрала их с собой.

Когда же одесситка была задержана, то оказалось, что она совершила еще четыре аналогичных преступления. Во время обысков в ее доме правоохранители изъяли более 12 тысяч долларов, более 2,5 тысячи евро, более 80 тысяч гривен.

Валюта мошенницы. Фото: Нацполиция

Украшения, которые изъяли у мошенницы. Фото: Нацполиция

Какое наказание грозит

В настоящее время одесситке сообщили о подозрении в совершении одного преступления по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Она обвиняется в завладении чужим имуществом путем обмана, то есть мошенничестве, совершенном в условиях военного положения, что нанесло значительный ущерб потерпевшему. За это ей грозит до пяти лет лишения свободы, однако еще решается вопрос об обвинении ее в совершении других четырех таких преступлений.

Случаи мошенничества в Одесской области

Напомним, что группировка во главе с жителем Одессы создала фишинговый сайт, с помощью которого мошенники воровали данные платежных карт граждан. Таким образом, они обманули украинцев более чем на 100 тысяч гривен.

Также мы писали, что мужчина решил нажиться на горожанах Измаила и перед праздником разместил в соцсети объявления о продаже дешевых букетов. Своим "бизнесом" он обманул 15 мужчин на сумму около 9 тысяч гривен.