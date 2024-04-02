Собирали якобы доставку помощи для ВСУ — в Одессе задержали псевдоволонтеров

Полиция задержала злоумышленников. Фото: Нацполиция

Жители Одессы под видом волонтеров собирали деньги у людей на нужды армии. Таким образом они обманули 14 граждан и присвоили себе 280 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

Одессит организовал преступную группу, привлекая к ней двух знакомых Злоумышленники под видом якобы находящихся за рубежом благотворителей звонили по телефону военным, представителям волонтерских организаций и говорили, что имеют желание передать бесплатно гуманитарную помощь и нужды ВСУ. Но якобы у них не было средств на доставку благотворительных грузов, поэтому потерпевшие должны были все оплатить.

Чтобы потерпевшие не сомневались, во время телефонных разговоров мошенники создавали ощущение, будто автомобиль или другой груз уже в пути. Они имитировали шум и сигналы транспортных средств.

Таким образом, "благодетелям" удалось обмануть 14 доверчивых граждан и завладеть их деньгами в размере более 280 тысяч гривен. Денежные средства они снимали с банковских счетов, делили между собой и тратили на собственные нужды, а с потерпевшими переставали выходить на связь.

Что угрожает

Участникам группировки и ее организатору сообщили о подозрении по ч. 2, ч.4, ч.5 ст.190 УКУ. Они обвиняются в завладении чужим имуществом путем обмана, совершенное повторно организованной группой.

Также фигурантов обвинили по ч.2 и ч. 3 ст. 209 УКУ во владение имущества, полученного преступным путем лицом, знавшим об этом. Теперь мошенникам грозит лишение свободы сроком до двенадцати лет.

Мошенничество в Одесской области

Напомним, что в Одессе задержали мошенницу, которая втиралась в доверие к пожилым женщинам и говорила, что она прорицательница. Обманом одесситка похитила у пожилой женщины более 7 тысяч долларов.

Также мы писали, что группировка во главе с жителем Одессы создала фишинговый сайт, с помощью которого мошенники воровали данные платежных карт граждан. Таким образом, они обманули украинцев более чем на 100 тысяч гривен.