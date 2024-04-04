Поклала гроші клієнтів собі в кишеню — в Одесі затримали злочинницю

Поліція затримала зловмисницю. Фото: Нацполіція

В Одесі поліцейські затримали жінку, яка працювала у відділенні безготівкових переказів та привласнювала гроші установи. Таким чином одеситка вкрала майже 50 тисяч гривень, за що тепер їй загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє пресслужба Генерального управління Національної поліції в Одеській області.

Читайте також:

Подробиці злочину

Жителька Одеси обіймала посаду керівника в одному з відділень установи, що займається переказом безготівкових коштів. Жінка вирішила підзаробити та проводила перекази від імені вигаданих клієнтів на свій картковий рахунок. Протягом трьох місяців правопорушниця 28 раз здійснювала свою схему та отримала з цього майже 50 тисяч гривень. Нестачу коштів виявило керівництво і звернулося до правоохоронних органів.

Яке покарання загрожує

Злочинниці повідомили про підозру одразу за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст.191 — у привласненні чужого майна, яке було їй ввірене, вчиненому в умовах воєнного стану,

та ч.1 і ч. 3 ст. 362 — у несанкціонованій зміні інформації, яка оброблюється в автоматизованих системах, вчиненої особою, яка має право доступу до неї, зокрема повторно.

За скоєне жінці загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

Злочинні оборудки на Одещині

Нагадаємо, що прокурори затримали двох жителів Одещини, які підозрюються у заволодінні чужими грошима. Шахраї незаконно привласнили собі більше ніж п'ять мільйонів гривень.

Також ми писали, що жителі Одеси під виглядом волонтерів збирали гроші у людей на потреби армії. У такий спосіб вони ошукали 14 громадян та привласнили собі їхні 280 тисяч гривень.