Положила деньги клиентов себе в карман — в Одессе задержали преступницу

Полиция задержала злоумышленницу. Фото: Нацполиция

В Одессе полицейские задержали женщину, которая работала в отделении безналичных переводов и присваивала деньги учреждения. Таким образом, одесситка украла почти 50 тысяч гривен, за что теперь ей грозит лишение свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального управления Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности преступления

Жительница Одессы занимала должность руководителя в одном из отделений учреждения, занимающегося переводом безналичных средств. Женщина решила подзаработать и проводила переводы от имени придуманных клиентов на свой карточный счет. В течение трех месяцев правонарушительница 28 раз осуществила свою схему и выручила из этого почти 50 тысяч гривен. Нехватку средств обнаружило руководство и обратилось в правоохранительные органы.

Какое наказание грозит

Преступницt сообщили о подозрении сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 4 ст.191 — в присвоении чужого имущества, которое было ей вверено, совершенном в условиях военного положения,

и ч.1 и ч. 3 ст. 362 — в несанкционированном изменении информации, обрабатываемой в автоматизированных системах, совершенной лицом, обладающим правом доступа к ней, в частности повторно.

За совершенное женщине грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

Преступные сделки в Одесской области

Напомним, что прокуроры задержали двух жителей Одесщины, подозреваемых в завладении чужими деньгами. Мошенники незаконно присвоили себе более пяти миллионов гривен.

Также мы писали, что жители Одессы под видом волонтеров собирали деньги у людей на нужды армии. Таким образом они обманули 14 граждан и присвоили себе 280 тысяч гривен.