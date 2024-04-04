Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Положила деньги клиентов себе в карман — в Одессе задержали преступницу arrow

Положила деньги клиентов себе в карман — в Одессе задержали преступницу

4 апреля 2024 13:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Положила деньги клиентов себе в карман — в Одессе задержали преступницу
Полиция задержала злоумышленницу. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе полицейские задержали женщину, которая работала в отделении безналичных переводов и присваивала деньги учреждения. Таким образом, одесситка украла почти 50 тысяч гривен, за что теперь ей грозит лишение свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального управления Национальной полиции в Одесской области.

Читайте также:

Подробности преступления

Жительница Одессы занимала должность руководителя в одном из отделений учреждения, занимающегося переводом безналичных средств. Женщина решила подзаработать и проводила переводы от имени придуманных клиентов на свой карточный счет. В течение трех месяцев правонарушительница 28 раз осуществила свою схему и выручила из этого почти 50 тысяч гривен. Нехватку средств обнаружило руководство и обратилось в правоохранительные органы.

Какое наказание грозит

Преступницt сообщили о подозрении сразу по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 4 ст.191 — в присвоении чужого имущества, которое было ей вверено, совершенном в условиях военного положения,
  • и ч.1 и ч. 3 ст. 362 — в несанкционированном изменении информации, обрабатываемой в автоматизированных системах, совершенной лицом, обладающим правом доступа к ней, в частности повторно.

За совершенное женщине грозит лишение свободы сроком до восьми лет.

Преступные сделки в Одесской области

Напомним, что прокуроры задержали двух жителей Одесщины, подозреваемых в завладении чужими деньгами. Мошенники незаконно присвоили себе более пяти миллионов гривен.

Также мы писали, что жители Одессы под видом волонтеров собирали деньги у людей на нужды армии. Таким образом они обманули 14 граждан и присвоили себе 280 тысяч гривен.

Одесса
деньги
мошенничество
Одесская область
банковские карты
Новости Одессы
преступление
Нацполиция

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

24 марта 2024

02:31 Стало известно, сколько участников боевых действий работает в ТЦК