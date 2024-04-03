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5 мільйонів за інвестиції — в Одесі викрили фінансову піраміду

3 квітня 2024 13:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
5 мільйонів за інвестиції — в Одесі викрили фінансову піраміду
Сторінка фейкового підприємства. Фото: Одеська обласна прокуратура
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Прокурори затримали двох жителів Одещини, які підозрюються у заволодінні чужими грошима. Шахраї незаконно привласнили собі більше ніж п'ять мільйонів гривень. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

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Деталі шахрайської схеми

Двоє мешканців міста заснували фінансову компанію та пропонували своїм клієнтам інвестувати у розробку програмного забезпечення. Після вкладення грошей, шахраї обіцяли людям "бонуси" та примноження капіталу. Таким чином вдалося ошукати 25 громадян.

Що знайшли під час обшуків

  • комп’ютерну техніку, 
  • банківські карти, 
  • мобільні телефони, 
  • інші речові докази.

Яке покарання загрожує

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України. Вони звинувачуються у шахрайстві з використанням техніки. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до 12 років. 

Випадки шахрайства на Одещині

Нагадаємо, що жителі Одеси під виглядом волонтерів збирали гроші у людей на потреби армії. У такий спосіб вони ошукали 14 громадян та привласнили собі їхні 280 тисяч гривень.

Також ми писали, що в Одесі затримали шахрайку, яка втиралась у довіру до літніх жінок та говорила, що вона віщунка. Обманом одеситка викрала у потерпілої більше 7 тисяч доларів.

Одеса
шахрайство
Одеська область
прокуратура
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злочин
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