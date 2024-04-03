5 мільйонів за інвестиції — в Одесі викрили фінансову піраміду

Сторінка фейкового підприємства. Фото: Одеська обласна прокуратура

Прокурори затримали двох жителів Одещини, які підозрюються у заволодінні чужими грошима. Шахраї незаконно привласнили собі більше ніж п'ять мільйонів гривень.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

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Деталі шахрайської схеми

Двоє мешканців міста заснували фінансову компанію та пропонували своїм клієнтам інвестувати у розробку програмного забезпечення. Після вкладення грошей, шахраї обіцяли людям "бонуси" та примноження капіталу. Таким чином вдалося ошукати 25 громадян.

Що знайшли під час обшуків

комп’ютерну техніку,

банківські карти,

мобільні телефони,

інші речові докази.

Яке покарання загрожує

Фігурантам повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України. Вони звинувачуються у шахрайстві з використанням техніки. Цей злочин карається позбавленням волі на строк до 12 років.

Випадки шахрайства на Одещині

Нагадаємо, що жителі Одеси під виглядом волонтерів збирали гроші у людей на потреби армії. У такий спосіб вони ошукали 14 громадян та привласнили собі їхні 280 тисяч гривень.

Також ми писали, що в Одесі затримали шахрайку, яка втиралась у довіру до літніх жінок та говорила, що вона віщунка. Обманом одеситка викрала у потерпілої більше 7 тисяч доларів.