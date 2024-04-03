5 миллионов за инвестиции — в Одессе разоблачили финансовую пирамиду
Прокуроры задержали двух жителей Одесщины, подозреваемых в завладении чужими деньгами. Мошенники незаконно присвоили себе более пяти миллионов гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры .
Детали мошеннической схемы
Два жителя города основали финансовую компанию и предлагали своим клиентам инвестировать в разработку программного обеспечения. После вложения денег мошенники обещали людям "бонусы" и приумножение капитала. Таким образом удалось обмануть 25 граждан.
Что нашли во время обысков
- компьютерная техника,
- банковские карты,
- мобильные телефоны,
- другие вещественные доказательства.
Какое наказание грозит
Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК Украины. Они обвиняются в мошенничестве с использованием техники. Это преступление карается лишением свободы сроком до 12 лет.
Случаи мошенничества в Одесской области
Напомним, что жители Одессы под видом волонтеров собирали деньги у людей на нужды армии. Таким образом они обманули 14 граждан и присвоили себе 280 тысяч гривен.
Также мы писали, что в Одессе задержали мошенницу , которая втиралась в доверие к пожилым женщинам и говорила, что она прорицательница. Обманом одесситка похитила у потерпевшей более 7 тысяч долларов.
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