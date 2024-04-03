5 миллионов за инвестиции — в Одессе разоблачили финансовую пирамиду

Страница фейкового предприятия. Фото: Одесская областная прокуратура

Прокуроры задержали двух жителей Одесщины, подозреваемых в завладении чужими деньгами. Мошенники незаконно присвоили себе более пяти миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры .

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Детали мошеннической схемы

Два жителя города основали финансовую компанию и предлагали своим клиентам инвестировать в разработку программного обеспечения. После вложения денег мошенники обещали людям "бонусы" и приумножение капитала. Таким образом удалось обмануть 25 граждан.

Что нашли во время обысков

компьютерная техника,

банковские карты,

мобильные телефоны,

другие вещественные доказательства.

Какое наказание грозит

Фигурантам сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 190 УК Украины. Они обвиняются в мошенничестве с использованием техники. Это преступление карается лишением свободы сроком до 12 лет.

Случаи мошенничества в Одесской области

Напомним, что жители Одессы под видом волонтеров собирали деньги у людей на нужды армии. Таким образом они обманули 14 граждан и присвоили себе 280 тысяч гривен.

Также мы писали, что в Одессе задержали мошенницу , которая втиралась в доверие к пожилым женщинам и говорила, что она прорицательница. Обманом одесситка похитила у потерпевшей более 7 тысяч долларов.