Продала несуществующих животных на 55 тысяч гривен — в Одесской области разоблачили мошенницу

Щенок породы Мальтипа. Фото: Shutterstock

Полицейские задержали молодую жительницу Одесской области, которая размещала в Интернете фейковые объявления о продаже котят и щенков. Злоумышленнице удалось обмануть более 20 граждан более чем на 55 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Подробности деятельности

27-летняя жительница одного из населенных пунктов Фонтанской ОТГ Одесского района разместила объявление в Интернете, что она будто бы продает котят и щенков разных пород. В частности, она указала, что у нее есть котята породы британская золотая шиншилла и щенки шпица, мальтипу, золотистого ретривера, чихуахуа.

Фото щенка в переписке мошенницы с потерпевшим. Фото: Нацполиция

Когда люди связывались с "продавщицей", она говорила, что работает только по предоплате. В зависимости от породы мошенница просила от 500 до 6 300 гривен. А после получения денег на банковскую карту блокировала или игнорировала потерпевших.

Женщина за пять месяцев обманула 22 гражданина. Она нанесла им ущерб на сумму 56 600 грн.

Что угрожает

Суд признал женщину виновной в мошенничестве по ч.ч. 1 и 2 ст. 190 Уголовного кодекса. Ей было назначено наказание в виде пяти лет ограничения свободы с испытательным сроком в два года. Женщина обязана периодически появляться для регистрации и сообщать об изменении места жительства, работы или обучения.

Случаи мошенничества в Одесской области

Ранее мы писали, что в Одессе полицейские задержали женщину, которая работала в отделении безналичных переводов и присваивала деньги учреждения. Таким образом, одесситка украла около 50 тысяч гривен, за что теперь ей грозит лишение свободы.

Также мы сообщали, что жители Одессы под видом волонтеров собирали деньги у людей на нужды армии. Таким образом они обманули 14 граждан и присвоили себе 280 тысяч гривен.