Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Продала несуществующих животных на 55 тысяч гривен — в Одесской области разоблачили мошенницу arrow

Продала несуществующих животных на 55 тысяч гривен — в Одесской области разоблачили мошенницу

17 апреля 2024 13:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Продала несуществующих животных на 55 тысяч гривен — в Одесской области разоблачили мошенницу
Щенок породы Мальтипа. Фото: Shutterstock
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Полицейские задержали молодую жительницу Одесской области, которая размещала в Интернете фейковые объявления о продаже котят и щенков. Злоумышленнице удалось обмануть более 20 граждан более чем на 55 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Читайте также:

Подробности деятельности

27-летняя жительница одного из населенных пунктов Фонтанской ОТГ Одесского района разместила объявление в Интернете, что она будто бы продает котят и щенков разных пород. В частности, она указала, что у нее есть котята породы британская золотая шиншилла и щенки шпица, мальтипу, золотистого ретривера, чихуахуа.

По доказательствам полицейских обвинительный приговор суда получила женщина, продававшая в интернете несуществующих породистых котят и щенков
Фото щенка в переписке мошенницы с потерпевшим. Фото: Нацполиция

Когда люди связывались с "продавщицей", она говорила, что работает только по предоплате. В зависимости от породы мошенница просила от 500 до 6 300 гривен. А после получения денег на банковскую карту блокировала или игнорировала потерпевших.

Женщина за пять месяцев обманула 22 гражданина. Она нанесла им ущерб на сумму 56 600 грн.

Что угрожает

Суд признал женщину виновной в мошенничестве по ч.ч. 1 и 2 ст. 190 Уголовного кодекса. Ей было назначено наказание в виде пяти лет ограничения свободы с испытательным сроком в два года. Женщина обязана периодически появляться для регистрации и сообщать об изменении места жительства, работы или обучения.

Случаи мошенничества в Одесской области

Ранее мы писали, что в Одессе полицейские задержали женщину, которая работала в отделении безналичных переводов и присваивала деньги учреждения. Таким образом, одесситка украла около 50 тысяч гривен, за что теперь ей грозит лишение свободы.

Также мы сообщали, что жители Одессы под видом волонтеров собирали деньги у людей на нужды армии. Таким образом они обманули 14 граждан и присвоили себе 280 тысяч гривен.

Одесса
суд
деньги
мошенничество
Одесская область
преступление
продажа
породы котов
дорогие породы котов
породы собак
Нацполиция

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

12 апреля 2024

20:40 Лишь невнимательные водители нарушат правила на этом перекрестке — в чем хитрость

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом