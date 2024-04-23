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Обманули иностранных граждан более чем на 5 миллионов гривен — в Одессе разоблачили мошенников

23 апреля 2024 14:25
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Обманули иностранных граждан более чем на 5 миллионов гривен — в Одессе разоблачили мошенников
Правоохранители задержали участников мошеннической группировки. Фото: Нацполиция
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Полицейские ликвидировали call-центр в Одессе, участниками которого были лица, объявленные в международный розыск за мошенничество. Сообщникам удалось обмануть граждан Чехии на 5,5 миллиона гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали схемы

Сорокалетний житель Днепра привлек к злонамеренной схеме двух украинцев и шестерых граждан Чехии, которые уже были объявлены в международный розыск. Сообщники звонили по телефону жителям Чехии, но во время звонков использовали подмену номера. Они представлялись сотрудниками государственного контролирующего банковского органа и обманом узнавали у потерпевших данные банковских карт.

Узнав данные, они переводили все средства на свои счета, а в нескольких случаях убеждали жертв снять наличные и передать подставному курьеру. Таким образом им удалось обмануть по меньшей мере шестнадцать жителей Чехии более чем на 5,5 миллионов гривен. Полученные средства мошенники конвертировали в криптовалюту или сняли наличными, а их покупали элитные авто и недвижимость. Все незаконно приобретенное имущество подельники регистрировали на друзей и родственников.

украинские полицейские ликвидировали мошеннический call-центр в одессе, где граждан чехии обманули на 5,5 миллиона гривен
Задержаны мошенники в Одессе. Фото: Нацполиция

Что изъяли во время обысков

Правоохранители провели 23 обыска, в результате которых задержали всех девять участников преступной схемы вместе с организатором. Полиция изъяла:

  • компьютерную технику и мобильные телефоны с поличным;
  • элитные авто;
  • более ста тысяч долларов в разной валюте.
    украинские полицейские ликвидировали мошеннический call-центр в одессе, где граждан чехии обманули на 5,5 миллиона гривен
    Доказательства мошеннической деятельности. Фото: Нацполиция
    украинские полицейские ликвидировали мошеннический call-центр в одессе, где граждан чехии обманули на 5,5 миллиона гривен
    Правоохранители изъяли технику мошенников. Фото: Нацполиция
    украинские полицейские ликвидировали мошеннический call-центр в одессе, где граждан чехии обманули на 5,5 миллиона гривен
    Имущество, которое правоохранители изъяли во время обысков. Фото: Нацполиция

Какое наказание грозит

Следователи объявили украинским фигурантам о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах преступной организацией. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Иностранцы задержаны на основании доверенности прокурора. В дальнейшем они подлежат экстрадиции в Чехию.

Случаи мошенничества в Одесской области

Ранее мы писали, что полицейские задержали молодую жительницу Одесской области, которая размещала в Интернете фейковые объявления о продаже котят и щенков. Злоумышленницы удалось обмануть более 20 граждан более чем на 55 тысяч гривен.

Также мы сообщали, что в Одессе полицейские задержали женщину, которая работала в отделении безналичных переводов и присваивала деньги учреждения. Таким образом, одесситка украла около 50 тысяч гривен, за что теперь ей грозит лишение свободы.

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