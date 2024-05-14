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Отправили домой — участники международного мошеннического call-центра в Одессе экстрадированы

14 мая 2024 15:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Отправили домой — участники международного мошеннического call-центра в Одессе экстрадированы
Преступников выдворили из Украины в Чехию. Фото: Офис Генерального прокурора
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Правоохранители разоблачили в Одессе мошенников, среди которых были шесть граждан Чехии. Все иностранцы на основании совершенных преступлений были выдворены из Украины, их делами занялись государственные правоохранительные органы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

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Детали схемы

Сорокалетний житель Днепра привлек к злонамеренной схеме двух украинцев и шестерых граждан Чехии, которые уже были объявлены в международный розыск. Сообщники звонили по телефону жителям Чехии, но во время звонков использовали замену номера. Они представлялись сотрудниками государственного контролирующего банковского органа и обманом узнавали у потерпевших данные банковских карт.

Узнав данные, они переводили все средства на свои счета, а в нескольких случаях убеждали жертв снять наличные деньги и передать подставному курьеру. Таким образом им удалось обмануть по меньшей мере шестнадцать жителей Чехии более чем на 5,5 миллиона гривен. Вырученные средства мошенники конвертировали в криптовалюту или сняли наличными, а на них покупали элитные авто и недвижимость. Все незаконно приобретенное имущество подельники регистрировали на друзей и родственников.

Приговор для иностранцев

В рамках международно-правового сотрудничества в Чешскую Республику были экстрадированы шесть подозреваемых иностранных граждан. Сейчас решается вопрос о выдаче еще одного лица. По фактам преступлений группировки начаты уголовные производства правоохранительными органами Украины и Чешской Республики.

Что угрожает другим фигурантам

Следователи объявили украинским фигурантам о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах преступной организацией. Им грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Случаи мошенничества в Одесской области

Ранее мы писали, что в Одессе разоблачили очередной call-центр, сотрудники которого незаконно получали банковские данные иностранных граждан и присваивали их деньги. В общей сложности с иностранных счетов мошенники похитили более миллиона гривен.

Также мы сообщали, что в Одессе полицейские задержали женщину, которая работала в отделении безналичных переводов и присваивала деньги учреждения. Таким образом, одесситка украла около 50 тысяч гривен, за что теперь ей грозит лишение свободы.

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Чехия
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Офис генерального прокурора
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преступление
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