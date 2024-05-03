Обікрали іноземців більше ніж на мільйон гривень — в Одесі викрили черговий call-центр

Правоохоронці викрили зловмисників в Одесі. Фото: Нацполіція

В Одесі викрили call-центр, співробітники якого незаконно отримували банківські дані іноземних громадян та привласнювали їхні гроші. Загалом з іноземних рахунків шахраї викрали понад мільйона гривень.

Про це повідомили в пресслужбі Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Деталі схеми

Понад 70 осіб до 30 років купували у "DarkNet" бази даних банківських клієнтів з інформацією про їхні рахунки. Далі спільники надсилали своїм "жертвам" повідомлення начебто про виграш значних коштів, отримати який можна лише після смс-коду. Цей код насправді був одноразовим паролем для того, аби шахраї змогли підв'язати картки іноземців до своїх електронних гаманців.



Слідчі затримали фігурантів в Одесі. Фото: Нацполіція

Усі гроші фігуранти виводили на підконтрольні рахунки українських банків, які вони відкрили заздалегідь на підставних осіб. Загалом серед потерпілих є клієнти банків США, Франції, Великобританії, Іспанії, Польщі, Об’єднаних Арабських Еміратів, в яких зловмисники таким чином викрали близько 1,5 мільйона гривень.

Скриншот із перекладом листування шахраїв. Фото: Нацполіція

Що загрожує

Чотирьом особам повідомили про підозру у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 ККУ) та несанкціонованого втручання в роботу інформаційно-комунікаційних систем (ч. 1 ст. 361 ККУ). Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності всіх учасників незаконної діяльності.

Випадки шахрайства на Одещині

Ми писали, що поліцейські ліквідували ще один call-центр в Одесі, учасниками якого були особи, оголошені у міжнародний розшук за шахрайство. Спільникам вдалось ошукати громадян Чехії на 5,5 мільйона гривень.

Також ми писали, що в Одесі поліцейські затримали жінку, яка працювала у відділенні безготівкових переказів та привласнювала гроші установи. Таким чином, одеситка вкрала майже 50 тисяч гривень, за що тепер їй загрожує позбавлення волі.