Обворовали иностранцев более чем на миллион гривен — в Одессе разоблачили очередной call-центр

Правоохранители разоблачили злоумышленников в Одессе. Фото: Нацполиция

В Одессе разоблачили call-центр, сотрудники которого незаконно получали банковские данные иностранных граждан и присваивали их деньги. В общей сложности с иностранных счетов мошенники похитили более миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

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Детали схемы

Более 70 человек до 30 лет покупали у "DarkNet" базы данных банковских клиентов с информацией об их счетах. Дальше сообщники присылали своим "жертвам" сообщения вроде бы о выигрыше значительных средств, получить который можно только после смс-кода. Этот код на самом деле был одноразовым паролем для того, чтобы мошенники смогли подвязать карточки иностранцев к своим электронным кошелькам.

Следователи задержали фигурантов в Одессе. Фото: Нацполиция

Все деньги фигуранты выводили на подконтрольные счета украинских банков, которые они открыли заранее подставным лицам. В целом среди пострадавших есть клиенты банков США, Франции, Великобритании, Испании, Польши, Объединенных Арабских Эмиратов, у которых злоумышленники похитили таким образом около 1,5 миллиона гривен.

Скриншот с переводом переписки мошенников. Фото: Нацполиция

Что угрожает

Четверым лицам сообщили о подозрении в совершении кражи в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УКУ) и несанкционированном вмешательстве в работу информационно-коммуникационных систем (ч. 1 ст. 361 УКУ). Фигурантам грозит до восьми лет лишения свободы. Продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности всех участников незаконной деятельности.

Случаи мошенничества в Одесской области

Мы писали, что полицейские ликвидировали еще один call-центр в Одессе, участниками которого были лица, объявленные в международный розыск за мошенничество. Сообщникам удалось обмануть граждан Чехии на 5,5 миллиона гривен.

Также мы писали, что в Одессе полицейские задержали женщину, которая работала в отделении безналичных переводов и присваивала деньги учреждения. Таким образом, одесситка украла около 50 тысяч гривен, за что теперь ей грозит лишение свободы.