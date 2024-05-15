Стать прокурором за 30 тысяч долларов — в Одессе задержали мошенников
В Одессе будут судить мошенников, обещавших трудоустройство знакомую в прокуратуру. За свою "услугу" мужчины потребовали более 30 000 долларов.
Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры .
Детали преступления
Работник одного из районных отделов государственной исполнительной службы в Одессе предложил знакомой помощь "в трудоустройстве", зная, что она хочет принять участие в конкурсе на должность в прокуратуре. Для убедительности своего предложения он привлек бывшего работника учреждения.
Так, подельники за 35 000 долларов обещали, что женщина получит желаемую должность благодаря их "связям". Однако на самом деле мужчины просто хотели получить деньги и намерения помогать вообще не имели.
Что угрожает
Правоохранители задержали фигурантов после получения денежных средств. Им инкриминируют покушение на мошенничество и подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 УК Украины). Им грозит до пяти лет лишения свободы.
Другие случаи мошенничества в Одесской области
Мы ранее сообщали, что правоохранители разоблачили в Одессе мошенников, среди которых были шесть граждан Чехии. Всех иностранцев из совершенных преступлений выдворили из Украины, их делами занялись государственные правоохранительные органы.
Также мы писали, что жительница Одессы решила обратиться к волонтерам, чтобы оказать помощь украинским военным. Но вместо перечисления средств в пользу бойцов она предоставила "благодетелям" больше миллиона гривен на их собственные нужды.
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