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Стать прокурором за 30 тысяч долларов — в Одессе задержали мошенников

15 мая 2024 10:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Стать прокурором за 30 тысяч долларов — в Одессе задержали мошенников
В Одессе разоблачили мошенников, требовавших 35 000 долларов. Фото: Одесская областная прокуратура
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе будут судить мошенников, обещавших трудоустройство знакомую в прокуратуру. За свою "услугу" мужчины потребовали более 30 000 долларов.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры .

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Детали преступления

Работник одного из районных отделов государственной исполнительной службы в Одессе предложил знакомой помощь "в трудоустройстве", зная, что она хочет принять участие в конкурсе на должность в прокуратуре. Для убедительности своего предложения он привлек бывшего работника учреждения.

За 35 000 долларов хотели устроить на должность прокурора в Одессе
Деньги, полученные мошенниками. Фото: Одесская областная прокуратура

Так, подельники за 35 000 долларов обещали, что женщина получит желаемую должность благодаря их "связям". Однако на самом деле мужчины просто хотели получить деньги и намерения помогать вообще не имели.

Что угрожает

Правоохранители задержали фигурантов после получения денежных средств. Им инкриминируют покушение на мошенничество и подстрекательство к предоставлению неправомерной выгоды (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 УК Украины). Им грозит до пяти лет лишения свободы.

Другие случаи мошенничества в Одесской области

Мы ранее сообщали, что правоохранители разоблачили в Одессе мошенников, среди которых были шесть граждан Чехии. Всех иностранцев из совершенных преступлений выдворили из Украины, их делами занялись государственные правоохранительные органы.

Также мы писали, что жительница Одессы решила обратиться к волонтерам, чтобы оказать помощь украинским военным. Но вместо перечисления средств в пользу бойцов она предоставила "благодетелям" больше миллиона гривен на их собственные нужды.

Одесса
взятка
Одесская область
прокуратура
Криминал
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