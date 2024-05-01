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Одеситка перерахувала понад мільйона гривень псевдоволонтеру — поліція викрила шахрая

1 травня 2024 16:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Одеситка перерахувала понад мільйона гривень псевдоволонтеру — поліція викрила шахрая
Поліція встановила особу шахрая, який ошукав одеситку на понад мільйон гривень. Фото: Нацполіція
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Жителька Одеси вирішила звернутись до волонтерів, аби надати допомогу українським військовим. Але замість перерахування коштів на користь бійців вона надала "благодійникам" більше мільйона гривень на їхні власні потреби.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції в Одеській області

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Деталі шахрайської схеми

Одеситка пережила втрату близької людини на війні та вирішила допомогти ЗСУ — вона хотіла закупити необхідні речі та передати захисникам на фронт. Так, жінка знайшла в Інтернеті нібито акаунт відомого в країні благодійника, де розміщувалися пости про збір грошей на придбання тепловізорів, медикаментів, автомобілів та інших речей, необхідних українським бійцям на фронті.

Одеситка перерахувала понад мільйона гривень псевдоволонтеру — поліція викрила шахрая - фото 1
Профіль псевдоблагодійника. Фото: Нацполіція

Власник сторінки у переписці надавав одеситці перелік речей, на які нібито збирав гроші, і вказував потрібну суму. Протягом двох тижнів жінка перерахувала на рахунок шахрая більше мільйона гривень, які той переводив у готівку та витрачав на власні потреби. Одеситка зрозуміла, що її ошукали, коли випадково побачила справжню сторінку благодійника. 

Що відомо про шахрая

Виявилось, що обманював громадян 23-річний студент одного з закладів освіти Полтави. Поліцейські вилучили в нього мобільний телефон із доступом до банківських рахунків, на які надходили чужі кошти. 
 

Студент ошукав жительку Одеси, та його затримала поліція
Студента затримали за шахрайство. Фото: Нацполіція
Студент ошукав одеситку на понад мільйон гривень
Поліція вилучила телефон шахрая. Фото: Нацполіція

Яке покарання загрожує

Молодику повідомили про підозру у шахрайстві, зокрема вчиненому повторно, в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілій (ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190) Кримінального кодексу України. За це правопорушення передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років. 

Випадки шахрайства на Одещині

Ми писали раніше, що поліцейські ліквідували call-центр в Одесі, учасниками якого були особи, оголошені у міжнародний розшук за шахрайство. Спільникам вдалось ошукати громадян Чехії на 5,5 мільйона гривень. 

Також ми повідомляли, що поліцейські затримали молоду жительку Одеської області, яка розміщувала в Інтернеті фейкові оголошення про продаж кошенят та цуценят. Зловмисниці вдалось ошукати понад 20 громадян на понад 55 тисяч гривень.

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