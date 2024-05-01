Одесситка перечислила более миллиона гривен псевдоволонтеру — полиция разоблачила мошенника

Полиция установила личность мошенника, который обманул одесситку более миллиона гривен. Фото: Нацполиция

Жительница Одессы решила обратиться к волонтерам, чтобы оказать помощь украинским военным. Но вместо перечисления средств в пользу бойцов она предоставила " благотворителям " больше миллиона гривен на их собственные нужды.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Читайте также:

Детали мошеннической схемы

Одесситка пережила потерю близкого человека на войне и решила помочь ВСУ — хотела закупить необходимые вещи и передать защитникам на фронт. Так, женщина нашла в Интернете якобы аккаунт известного в стране благотворителя, где размещались посты о сборе денег на приобретение тепловизоров, медикаментов, автомобилей и других вещей, необходимых украинским бойцам на фронте.

Профиль псевдоблаготворителя. Фото: Нацполиция

Владелец страницы в переписке предоставлял одесситке перечень вещей, которые якобы собирал деньги, и указывал нужную сумму. В течение двух недель женщина перечислила на счет мошенника более миллиона гривен, которые тот обналичивал и тратил на собственные нужды. Одесситка поняла, что ее обманули, когда случайно увидела настоящую страницу благотворителя.

Что известно о мошеннике

Оказалось, что обманывал граждан 23-летний студент одного из учебных заведений Полтавы. Полицейские изъяли у него мобильный телефон с доступом на банковские счета, на которые поступали чужие средства.

Студент задержан за мошенничество. Фото: Нацполиция

Полиция изъяла телефон мошенника. Фото: Нацполиция

Какое наказание грозит

Молодому человеку сообщили о подозрении в мошенничестве, в частности совершенном повторно, в условиях военного положения, что нанесло значительный ущерб потерпевшей (ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190) Уголовного кодекса Украины. За это правонарушение предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Случаи мошенничества в Одесской области

Мы писали ранее, что полицейские ликвидировали call-центр в Одессе, участниками которого были лица, объявленные в международный розыск за мошенничество. Сообщникам удалось обмануть граждан Чехии на 5,5 миллиона гривен.

Также мы сообщали, что полицейские задержали молодую жительницу Одесской области, которая размещала в Интернете фейковые объявления о продаже котят и щенков. Злоумышленницы удалось обмануть более 20 граждан более чем на 55 тысяч гривен.