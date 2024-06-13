Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Обманул людей более 120 тысяч гривен — одессита разоблачили на мошенничестве arrow

Обманул людей более 120 тысяч гривен — одессита разоблачили на мошенничестве

13 июня 2024 13:45
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Крал деньги через "єПідтримку": одессита разоблачили на мошенничестве
Правоохранители разоблачили мошенника в Одессе. Фото: Одесская областная прокуратура
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе местный житель мошенническим путем получал средства граждан, используя фишинговую схему. Он сымитировал государственный сайт "єПідтримка" и завладел более 120 тысячами гривен жертв, за что теперь ему грозит заключение.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

Читайте также:

Подробности схемы

Одессит замаскировал свой сайт под оформление единовременной государственной помощи через программу "єПідтримка". Он распространял фишинговую ссылку в социальных сетях. А когда по ней переходили люди и вводили реквизиты своих платежных карт — все данные получал злоумышленник.

Мошенничество в Одессе: схема с финансовой помощью
Подставные телефоны мошенника. Фото: Одесская областная прокуратура.

Затем по этой информации мошенник авторизовался в приложениях онлайн-банкинга жертв и переводил их средства на собственные счета. Полученные деньги он использовал по своему усмотрению. Таким образом, злоумышленник обманул пятерых граждан, нанеся им ущерб более чем на 120 тысяч гривен.

Что угрожает

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт по факту мошенничества с использованием электронно-вычислительной техники (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Ему грозит до восьми лет заключения.

Другие случаи мошенничества

Мы писали, что житель Измаильской громады продавал фейковые электронные документы через интернет. Парень скачал поддельную "Дію", а впоследствии решил продавать копии приложения. За это ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Также мы сообщали, что в Одессе осудят сообщников, которые наладили работу мошеннического колл-центра и присвоили себе более пяти миллионов гривен. Они обманом заставляли граждан Украины, Молдовы, стран ЕС, ОАЭ и США вкладывать деньги в покупку акций и криптовалюту.

преступление
прокуратура
Одесса
мошенничество
деньги
єПідтримка
Одесская область
Новости Одессы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

3 июня 2024

20:05 Развернулись на 180 градусов — Кулеба о том, как ряд стран переосмыслили свою позицию по Украине

9 июня 2024

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

3 июня 2024
Новость с видео

18:40 Пять категорий украинцев будут мобилизовать уже в июне — кто потерял отсрочку

30 мая 2024

22:50 Гибель Ирины Цыбух — реакция Джамалы, Поляковой, Alyona Alyona и других знаменитостей

31 мая 2024

16:31Правительство подняло тариф на электричество — как вырастут цены с 1 июня

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос