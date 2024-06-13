Крал деньги через "єПідтримку": одессита разоблачили на мошенничестве

Правоохранители разоблачили мошенника в Одессе. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одессе местный житель мошенническим путем получал средства граждан, используя фишинговую схему. Он сымитировал государственный сайт "єПідтримка" и завладел более 120 тысячами гривен жертв, за что теперь ему грозит заключение.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Подробности схемы

Одессит замаскировал свой сайт под оформление единовременной государственной помощи через программу "єПідтримка". Он распространял фишинговую ссылку в социальных сетях. А когда по ней переходили люди и вводили реквизиты своих платежных карт — все данные получал злоумышленник.

Подставные телефоны мошенника. Фото: Одесская областная прокуратура.

Затем по этой информации мошенник авторизовался в приложениях онлайн-банкинга жертв и переводил их средства на собственные счета. Полученные деньги он использовал по своему усмотрению. Таким образом, злоумышленник обманул пятерых граждан, нанеся им ущерб более чем на 120 тысяч гривен.

Что угрожает

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт по факту мошенничества с использованием электронно-вычислительной техники (ч. 4 ст. 190 УК Украины). Ему грозит до восьми лет заключения.

Другие случаи мошенничества

Мы писали, что житель Измаильской громады продавал фейковые электронные документы через интернет. Парень скачал поддельную "Дію", а впоследствии решил продавать копии приложения. За это ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Также мы сообщали, что в Одессе осудят сообщников, которые наладили работу мошеннического колл-центра и присвоили себе более пяти миллионов гривен. Они обманом заставляли граждан Украины, Молдовы, стран ЕС, ОАЭ и США вкладывать деньги в покупку акций и криптовалюту.