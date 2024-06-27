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Хакер з Одеси продавав вірус для слідкування за чужими телефонами — що загрожує

27 червня 2024 17:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі викрили хакера, який продавав "вірус": деталі від СБУ
Правоохоронці затримали одеського хакера. Фото: СБУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Житель Одеси розробляв віруси на телефони, за допомогою яких викрадав кошти з банківських рахунків та міг слідкувати за користувачем пристрою. Також свою "розробку" він продавав на форумах даркнету та закритих Телеграм-чатах, за що тепер може сісти за ґрати.

Про це повідомили у пресслужбі Управління СБ України в Одеській області.

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Деталі діяльності

36-річний одесит створив та адміністрував закритий Телеграм-канал майже з тисячею підписників. Там пропонувалось придбати або орендувати його "розробку", ціна для покупців складала 1500 доларів.

Скриншот канала зловмисника
Пост на каналі одесита. Фото: СБУ

Вірусні файли маскував під різні мобільні додатки. У разі  встановлення на пристрій зловмисник отримував віддалений доступ до онлайн-банкінгу, мобільних месенджерів та інших додатків "жертви". 

Крім того, з телефонів потерпілих можна було дистанційно керувати дзвінками та камерою пристрою. Правоохоронці провели обшуки в помешканні одесита та вилучили мобільну й комп’ютерну техніку зі зразками шпигунських програм. 

Яке покарання загрожує

Наразі фігуранту повідомили про підозру за ч. 2 ст. 361-1 Кримінального кодексу України (створення з метою протиправного використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут). Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. 

Інші злочини на Одещині

Ми писали, що одесит шахрайським шляхом отримував кошти громадян, використовуючи фішингову схему. Він зімітував державний сайт "єПідтримка" та заволодів понад 120 тисячами гривень жертв, за що тепер йому загрожує ув'язнення.

Також ми повідомляли, що мешканець Ізмаїльської громади продавав фейкові електронні документи через інтернет. Хлопець завантажив підроблену "Дію", а згодом вирішив продавати копії застосунку. За це йому загрожує до п'яти років тюрми.

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