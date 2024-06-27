В Одессе разоблачили хакера, продававшего "вирус": детали от СБУ

Правоохранители задержали одесского хакера. Фото: СБУ

Житель Одессы разрабатывал вирусы на телефоны, с помощью которых воровал средства с банковских счетов и мог следить за пользователем устройства. Также свою "разработку" он продавал на форумах даркнета и закрытых Телеграм-чатах, за что теперь может сесть за решетку.

Об этом сообщили в пресс-службе Управления СБ Украины в Одесской области.

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Детали деятельности

36-летний одессит создал и администрировал закрытый Телеграм-канал почти с тысячей подписчиков. Там предлагалось приобрести или арендовать его "разработку", цена для покупателей составляла 1 500 долларов.

Пост на канале одессита. Фото: СБУ

Вирусные файлы маскировались под различные мобильные приложения. В случае установки на устройство злоумышленник получал удаленный доступ к онлайн-банкингу, мобильным мессенджерам и другим приложениям "жертвы".

Кроме того, с телефонов пострадавших можно было дистанционно управлять звонками и камерой устройства. Правоохранители провели обыски в доме одессита и изъяли мобильную и компьютерную технику с образцами шпионских программ.

Какое наказание грозит

Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 361-1 Уголовного кодекса Украины (создание с целью противоправного использования, распространения или сбыта вредоносных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Другие преступления в Одесской области

Мы писали, что одессит мошенническим путем получал средства граждан, используя фишинговую схему. Он сымитировал государственный сайт "єПідтримка" и завладел более 120 тысяч гривен жертв, за что теперь ему грозит заключение.

Также мы сообщали, что житель Измаильской громады продавал фейковые электронные документы через интернет. Парень скачал поддельную "Дію", а впоследствии решил продавать копии приложения. За это ему грозит до пяти лет тюрьмы.