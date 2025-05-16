Чиновницу ГНС в Одесской области разоблачили на декларировании миллионных доходов

Наталья Муника. Фото Наталья Муника в соцсети

Начальница южного управления налогового аудита ГНС Наталья Муника задекларировала 23,7 млн гривен сбережений семьи в разной валюте. Кроме того, ее семья владеет несколькими объектами недвижимости в Одесской области.

Об этом сообщает международное детективное агентство ABSOLUTION.

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Общий доход и бизнес

Общий доход семьи за 2024 год составил 9,8 млн грн, из которых: 5,6 млн гривен — дивиденды мужа чиновницы, Олега Надкерничного как предпринимателя. Еще 2 млн гривен он получил от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав. У самой же Натальи Муники 535 тыс. гривен зарплаты в ГНС и 100 тыс. гривен пенсии. При этом родственники задекларировали денежные активы на общую сумму, эквивалентную примерно 23,7 млн грн.

Кроме того, Олег Надкерничный владеет долями в четырех компаниях. Общая стоимость корпоративных прав — 5,2 млн грн. Речь идет о:

ООО "Кор Интер Групп" (67%, 80,4 тыс. грн, с 2021 года).

ООО "Международное бюро расследований и безопасности" (100%, 3 тыс. грн, с 2016 года).

ООО "ЭлеваторСервисГрупп" (16,67%, 5 млн грн, с 2021 года).

ООО "Био-Лайн-Рени" (12,5%, 125 тыс. грн, с 2023 года).

Недвижимость чиновницы

Семья проживает в селе Сухой Лиман Одесской области, в Таировской громаде. Наталья Муника является владелицей четырех объектов:

два больших участка в с. Крымпулька (Раздельнянский район) площадью 30 тыс. кв. м (с 2005 года) и 31,2 тыс. кв. м (с 2008 года), без указанной стоимости.

квартира в Одессе площадью 36,7 кв. м, приобретенная в 2015 году за 634 тыс. грн.

участок в с. Сухой Лиман площадью 1 тыс. кв.м, приобретенный в 2013 году за 191,4 тыс. грн.

Муж чиновницы Олег Надкерничный владеет:

участком в с. Сухой Лиман площадью 980 кв. м (с 2002 года)

домом в Сухом Лимане площадью 165,5 кв. м (с 2008 года)

участком в с. Матиясово (Николаевская область) площадью 20 тыс. кв. м (с 2016 года)

участком в с. Грибовка площадью 50,1 тыс. кв. м, арендованным с 2016 года за 77,3 тыс. грн (по оценке).

Автомобили семьи

Наталье Мунике принадлежит только одно авто — Lexus RX 350L (2018), приобретенное в 2021 году за 800 тыс. грн. А вот автопарк ее мужа несколько больше:

Mercedes-Benz S 550 (2014), приобретенный в 2020 году за 581,5 тыс. грн.

Land Rover Range Rover (2014), приобретенный в 2022 году за 700 тыс. грн.

Volkswagen Multivan (2010), приобретенный в 2023 году за 660 тыс. грн.

"Отсутствие стоимости для части активов, значительные наличные сбережения и потенциальные риски конфликта интересов могут привлечь внимание НАПК",— говорится в сообщении детективов Absolution.

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