Посадовицю ДПС на Одещині викрили на декларуванні мільйонних доходів

Десятки мільйонів — статки посадовиці південної податкової служби
Начальниця південного управління податкового аудиту ДПС Наталя Муніка задекларувала 23,7 млн гривень заощаджень родини у різній валюті. Крім того, її сім'я володіє кількома об'єєктами нерухомості на Одещині.
Про це повідомляє міжнародне детективне агентство ABSOLUTION.
Загальний дохід та бізнес
Загальний дохід сім’ї за 2024 рік склав 9,8 млн грн, з яких: 5,6 млн гривень — дивіденди чоловіка посадовиці, Олега Надкерничного як підприємця. Ще 2 млн гривень він отримав від відчуження цінних паперів та корпоративних прав. Сама ж Наталія Муніка має 535 тис. гривень зарплатні в ДПС та 100 тис. гривень пенсії. При цьому родичі задекларували грошові активи на загальну суму, еквівалентну приблизно 23,7 млн грн.
Крім того, Олег Надкерничний володіє частками в чотирьох компаніях. Загальна вартість корпоративних прав — 5,2 млн грн. Йдеться про:
- ТОВ "Кор Інтер Груп" (67%, 80,4 тис. грн, з 2021 року).
- ТОВ "Міжнародне бюро розслідувань та безпеки" (100%, 3 тис. грн, з 2016 року).
- ТОВ "ЕлеваторСервісГруп" (16,67%, 5 млн грн, з 2021 року).
- ТОВ "Біо-Лайн-Рені" (12,5%, 125 тис. грн, з 2023 року).
Нерухомість посадовиці
Сім’я проживає в селі Сухий Лиман Одеської області, у Таїровській громаді. Наталя Муніка є власницею чотирьох об’єктів:
- дві великі ділянки в с. Кримпулька (Роздільнянський район) площею 30 тис. кв. м (з 2005 року) та 31,2 тис. кв. м (з 2008 року), без зазначеної вартості.
- квартира в Одесі площею 36,7 кв. м, придбана в 2015 році за 634 тис. грн.
- ділянка в с. Сухий Лиман площею 1 тис. кв.м, придбана в 2013 році за 191,4 тис. грн.
Чоловік посадовиці Олег Надкерничний володіє:
- ділянкою в с. Сухий Лиман площею 980 кв. м (з 2002 року)
- будинком у Сухому Лимані площею 165,5 кв. м (з 2008 року)
- ділянкою в с. Матіясове (Миколаївська область) площею 20 тис. кв. м (з 2016 року)
- ділянкою в с. Грибівка площею 50,1 тис. кв. м, орендованою з 2016 року за 77,3 тис. грн (за оцінкою).
Автівки родини
Наталі Муніці належить лише одне авто — Lexus RX 350L (2018), придбане у 2021 році за 800 тис. грн. А от автопарк її чоловіка дещо більший:
- Mercedes-Benz S 550 (2014), придбаний у 2020 році за 581,5 тис. грн.
- Land Rover Range Rover (2014), придбаний у 2022 році за 700 тис. грн.
- Volkswagen Multivan (2010), придбаний у 2023 році за 660 тис. грн.
"Відсутність вартості для частини активів, значні готівкові заощадження та потенційні ризики конфлікту інтересів можуть привернути увагу НАЗК", — йдеться у повідомленні детективів Absolution.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про статки екс-посадовиці одеської митниці. А також про дохід першого віцемера міста.
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