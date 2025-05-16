Посадовицю ДПС на Одещині викрили на декларуванні мільйонних доходів

Наталя Муніка. Фото Наталя Муніка в соцмережі

Начальниця південного управління податкового аудиту ДПС Наталя Муніка задекларувала 23,7 млн гривень заощаджень родини у різній валюті. Крім того, її сім'я володіє кількома об'єєктами нерухомості на Одещині.

Про це повідомляє міжнародне детективне агентство ABSOLUTION.

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Загальний дохід сім’ї за 2024 рік склав 9,8 млн грн, з яких: 5,6 млн гривень — дивіденди чоловіка посадовиці, Олега Надкерничного як підприємця. Ще 2 млн гривень він отримав від відчуження цінних паперів та корпоративних прав. Сама ж Наталія Муніка має 535 тис. гривень зарплатні в ДПС та 100 тис. гривень пенсії. При цьому родичі задекларували грошові активи на загальну суму, еквівалентну приблизно 23,7 млн грн.

Крім того, Олег Надкерничний володіє частками в чотирьох компаніях. Загальна вартість корпоративних прав — 5,2 млн грн. Йдеться про:

ТОВ "Кор Інтер Груп" (67%, 80,4 тис. грн, з 2021 року).

ТОВ "Міжнародне бюро розслідувань та безпеки" (100%, 3 тис. грн, з 2016 року).

ТОВ "ЕлеваторСервісГруп" (16,67%, 5 млн грн, з 2021 року).

ТОВ "Біо-Лайн-Рені" (12,5%, 125 тис. грн, з 2023 року).

Нерухомість посадовиці

Сім’я проживає в селі Сухий Лиман Одеської області, у Таїровській громаді. Наталя Муніка є власницею чотирьох об’єктів:

дві великі ділянки в с. Кримпулька (Роздільнянський район) площею 30 тис. кв. м (з 2005 року) та 31,2 тис. кв. м (з 2008 року), без зазначеної вартості.

квартира в Одесі площею 36,7 кв. м, придбана в 2015 році за 634 тис. грн.

ділянка в с. Сухий Лиман площею 1 тис. кв.м, придбана в 2013 році за 191,4 тис. грн.

Чоловік посадовиці Олег Надкерничний володіє:

ділянкою в с. Сухий Лиман площею 980 кв. м (з 2002 року)

будинком у Сухому Лимані площею 165,5 кв. м (з 2008 року)

ділянкою в с. Матіясове (Миколаївська область) площею 20 тис. кв. м (з 2016 року)

ділянкою в с. Грибівка площею 50,1 тис. кв. м, орендованою з 2016 року за 77,3 тис. грн (за оцінкою).

Автівки родини

Наталі Муніці належить лише одне авто — Lexus RX 350L (2018), придбане у 2021 році за 800 тис. грн. А от автопарк її чоловіка дещо більший:

Mercedes-Benz S 550 (2014), придбаний у 2020 році за 581,5 тис. грн.

Land Rover Range Rover (2014), придбаний у 2022 році за 700 тис. грн.

Volkswagen Multivan (2010), придбаний у 2023 році за 660 тис. грн.

"Відсутність вартості для частини активів, значні готівкові заощадження та потенційні ризики конфлікту інтересів можуть привернути увагу НАЗК", — йдеться у повідомленні детективів Absolution.

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