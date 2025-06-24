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Главная Одесса Масштабное отключение света в Одессе — кому приготовиться

Масштабное отключение света в Одессе — кому приготовиться

Ua en ru
Дата публикации 24 июня 2025 10:30
Массовое отключение света в Одессе сегодня, 24 июня, - какие адреса и когда возобновят поставки электричества
Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК
Ключові моменти У кого нет света Куда обращаться в случае отключения света

Сегодня, 24 июня, в Одессе будут проводить плановые ремонтные работы на сетях, поэтому сотни улиц города до вечера останутся без электричества. Свет абонентам обещают вернуть до 20:00, однако время зависит от адреса проживания.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Южный РЭС:

  • Филатова Академика, 1-7,
  • ул. Евгения Танцюры, 2а-10,
  • ул. Маршрутная, 1-9,
  • ул. Варненская, 3-7Г,
  • ул. Героев Крут, 1-5,
  • ул. Абрикосовая, 4-105А,
  • ул. Дубовая роща, 2-57,
  • ул. Эдуардса Бориса, 28-40В,
  • Лигинская, 1-33,
  • ул. Равенства, 88-195,
  • переулок Абрикосовый, 1-29,
  • дорога Фонтанская, 106/37,
  • переулок Майский, 6, 7, 7Г/КОРП.4, 8, 8/КОРП.1,2,3,
  • ул. Люстдорфская дорога, 86а, 88,
  • ул. Левитана, 19/корп.3,
  • ул. Научная, 1-15/17УЧ- 44А, 28/А/1,44/А- 39,
  • переулок Биологический, 1-20,
  • переулок Математический, 1-20,
  • ул. Костанди, 21-43,
  • переулок 2-й Украинский, 3, 4, 5, 6,
  • переулок 3-й Украинский, 1а-12/1,
  • ул. Академика Вернадского, 6-37,
  • ул. Куприна, 26-48Д,
  • ул. Детская, 1-5Ж,
  • ул. Рыбальская, 20,
  • дорога Фонтанская, 106/40-129,
  • переулок Равенства, 92,
  • переулок 1-й Равенства, 1-86, 197,
  • переулок 2-й Равенства, 1,4,
  • ул. Комарова Михаила, 2,2а,4,4а,6,
  • ул. Ахматовой, 1-15-32к,
  • ул. Елочная, 2-58г,
  • переулок Новоукраинский, 2-31,
  • ул. Дачная, 3а-30В,
  • ул. Сумская, 3,24-69,
  • переулок 2-й Дачный, 1-9/корп.3,
  • ул. Бурлюка Давида, 8-30,
  • ул. Хрустальная, 1,
  • переулок Делоне Сони, 3-22А,
  • переулок Летний, 5,
  • переулок Ровный, 1-11б,
  • ул. Равенства, 1-48,
  • Сумская улица, 1-31,
  • переулок Львовский, 1-10в,
  • ул. Рассвета, 1-79а,
  • переулок 1-й Аэродромный, 1-5,
  • переулок 2-й Аэродромный, 3-12Б,
  • переулок 3-й Аэродромный, 4-8а,
  • тупик 1-й Аэродромный, 3,
  • ул. Равенства, 2-28,
  • ул. Харьковская, 1-20,
  • ул. Юннатов, 1-15,
  • переулок 1-й Юннатов, 1-,12б/корп.2,
  • ул. Академическая, 30а-52а,
  • переулок 2-й Китобойный, 20,20а,22,
  • переулок 2-й Костанди, 2,
  • переулок 3-й Костанди, 2,2а,2б,4,6,8,8/корп.3,
  • ул. Люстдорфская дорога, 88/А, прим.3,88б,88в,
  • ул. Иванова Игоря Иванова, 2,
  • переулок Иванова, 1/2,1/корп.1, 3, 3а, 8, 14,
  • переулок Каберне, 1/3,4,
  • ул. Сухолиманная, 5-51,
  • ул. Сухолиманская, 16/14, 22, 39, 42, 46/корп.2, 49.

Работы до 18.00-20.00.

Северный РЭС:

  • ул. Палия Семена, 108,
  • ул. Крымская, 80,
  • ул. Керченская, 29-188,
  • ул. Штилева, 2 - 118,/а,
  • переулок 3-й Дунаевского, 1 - 16,
  • ул. Чайкова, 1-71,
  • ул. Кошица Александра, 1 - 69,
  • ул. Глаубермана, 2А - 17,
  • ул. Донецкая, 1-12, 5 - 25,
  • ул. Кишиневская, 2-13, 14-20,
  • переулок Квантовый, 1-27,
  • переулок Украинки Леси, 10,11, 11А, 12,20,
  • ул. Конноармейская, 1,1а,
  • ул. Похилая, 1-174,
  • ул. Шептицкого, 1,3,5,
  • переулок Одесский, 3,3а,5,7,
  • ул. Мариупольская, 20-68Б,
  • ул. 1-я Садовая, 1-39,
  • ул. 2-я Садовая, 1-42,
  • ул. 3-я Садовая, 1-49,
  • ул. 4-я Садовая, 6 - 36, 69, 71,
  • ул. 6-я Садовая, 1-67,
  • ул. Малая Садовая, 1-22,
  • 2-я линия на жилом массиве, 12,
  • ул. Капитана Кузнецова, 3-14,
  • переулок 1-й Керченский, 3-11,
  • переулок 3-й Керченский, 3,4,6,
  • ул. Большая Садовая, 1-52,
  • переулок 1-й Дунаевский, 1-6,
  • переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,
  • ул. Южная дорога, 1-73,
  • дорога Николаевская, 65,
  • ул. Грушевского Михаила, 50А, 52,
  • ул. Сергея Ядова, 61, 61а, 63, 63а,
  • просп. Князя Владимира Великого, 52.

Центральный РЭС:

  • ул. Добровольцев, 10/корп.3, 10/корп.4,
  • ул. Зоопарковая, 12.

Работы до 19.00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июне. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.

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Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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