Массовое отключение света в Одессе сегодня, 24 июня, - какие адреса и когда возобновят поставки электричества

Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 24 июня, в Одессе будут проводить плановые ремонтные работы на сетях, поэтому сотни улиц города до вечера останутся без электричества. Свет абонентам обещают вернуть до 20:00, однако время зависит от адреса проживания.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Южный РЭС:

Филатова Академика, 1-7,

ул. Евгения Танцюры, 2а-10,

ул. Маршрутная, 1-9,

ул. Варненская, 3-7Г,

ул. Героев Крут, 1-5,

ул. Абрикосовая, 4-105А,

ул. Дубовая роща, 2-57,

ул. Эдуардса Бориса, 28-40В,

Лигинская, 1-33,

ул. Равенства, 88-195,

переулок Абрикосовый, 1-29,

дорога Фонтанская, 106/37,

переулок Майский, 6, 7, 7Г/КОРП.4, 8, 8/КОРП.1,2,3,

ул. Люстдорфская дорога, 86а, 88,

ул. Левитана, 19/корп.3,

ул. Научная, 1-15/17УЧ- 44А, 28/А/1,44/А- 39,

переулок Биологический, 1-20,

переулок Математический, 1-20,

ул. Костанди, 21-43,

переулок 2-й Украинский, 3, 4, 5, 6,

переулок 3-й Украинский, 1а-12/1,

ул. Академика Вернадского, 6-37,

ул. Куприна, 26-48Д,

ул. Детская, 1-5Ж,

ул. Рыбальская, 20,

дорога Фонтанская, 106/40-129,

переулок Равенства, 92,

переулок 1-й Равенства, 1-86, 197,

переулок 2-й Равенства, 1,4,

ул. Комарова Михаила, 2,2а,4,4а,6,

ул. Ахматовой, 1-15-32к,

ул. Елочная, 2-58г,

переулок Новоукраинский, 2-31,

ул. Дачная, 3а-30В,

ул. Сумская, 3,24-69,

переулок 2-й Дачный, 1-9/корп.3,

ул. Бурлюка Давида, 8-30,

ул. Хрустальная, 1,

переулок Делоне Сони, 3-22А,

переулок Летний, 5,

переулок Ровный, 1-11б,

ул. Равенства, 1-48,

Сумская улица, 1-31,

переулок Львовский, 1-10в,

ул. Рассвета, 1-79а,

переулок 1-й Аэродромный, 1-5,

переулок 2-й Аэродромный, 3-12Б,

переулок 3-й Аэродромный, 4-8а,

тупик 1-й Аэродромный, 3,

ул. Равенства, 2-28,

ул. Харьковская, 1-20,

ул. Юннатов, 1-15,

переулок 1-й Юннатов, 1-,12б/корп.2,

ул. Академическая, 30а-52а,

переулок 2-й Китобойный, 20,20а,22,

переулок 2-й Костанди, 2,

переулок 3-й Костанди, 2,2а,2б,4,6,8,8/корп.3,

ул. Люстдорфская дорога, 88/А, прим.3,88б,88в,

ул. Иванова Игоря Иванова, 2,

переулок Иванова, 1/2,1/корп.1, 3, 3а, 8, 14,

переулок Каберне, 1/3,4,

ул. Сухолиманная, 5-51,

ул. Сухолиманская, 16/14, 22, 39, 42, 46/корп.2, 49.

Работы до 18.00-20.00.



Северный РЭС:

ул. Палия Семена, 108,

ул. Крымская, 80,

ул. Керченская, 29-188,

ул. Штилева, 2 - 118,/а,

переулок 3-й Дунаевского, 1 - 16,

ул. Чайкова, 1-71,

ул. Кошица Александра, 1 - 69,

ул. Глаубермана, 2А - 17,

ул. Донецкая, 1-12, 5 - 25,

ул. Кишиневская, 2-13, 14-20,

переулок Квантовый, 1-27,

переулок Украинки Леси, 10,11, 11А, 12,20,

ул. Конноармейская, 1,1а,

ул. Похилая, 1-174,

ул. Шептицкого, 1,3,5,

переулок Одесский, 3,3а,5,7,

ул. Мариупольская, 20-68Б,

ул. 1-я Садовая, 1-39,

ул. 2-я Садовая, 1-42,

ул. 3-я Садовая, 1-49,

ул. 4-я Садовая, 6 - 36, 69, 71,

ул. 6-я Садовая, 1-67,

ул. Малая Садовая, 1-22,

2-я линия на жилом массиве, 12,

ул. Капитана Кузнецова, 3-14,

переулок 1-й Керченский, 3-11,

переулок 3-й Керченский, 3,4,6,

ул. Большая Садовая, 1-52,

переулок 1-й Дунаевский, 1-6,

переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,

ул. Южная дорога, 1-73,

дорога Николаевская, 65,

ул. Грушевского Михаила, 50А, 52,

ул. Сергея Ядова, 61, 61а, 63, 63а,

просп. Князя Владимира Великого, 52.

Центральный РЭС:

ул. Добровольцев, 10/корп.3, 10/корп.4,

ул. Зоопарковая, 12.

Работы до 19.00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июне. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.