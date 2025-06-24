Масове відключення світла в Одесі сьогодні, 24 червня, - які адреси та коли відновлять постачання електрики

Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 24 червня, в Одесі проводитимуть планові ремонтні роботи на мережах, тому сотні вулиць міста до вечора залишаться без електрики. Світло абонентам обіцяють повернути до 20:00, однак час залежить від адреси проживання.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

Реклама

Читайте також:

В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

Філатова Академіка, 1-7,

вул. Євгена Танцюри, 2а-10,

вул. Маршрутна, 1-9,

вул. Варненська, 3-7Г,

вул. Героїв Крут, 1-5,

вул. Абрикосова, 4-105А,

вул. Дубовий Гай, 2-57,

вул. Едуардса Бориса, 28-40В,

вул. Лігінська, 1-33,

вул. Рівності, 88-195,

пров. Абрикосовий, 1-29,

дорога Фонтанська, 106/37,

пров. Травневий, 6, 7, 7Г/КОРП.4, 8, 8/КОРП.1,2,3,

вул. Люстдорфська дорога, 86а, 88,

вул. Левітана, 19/корп.3,

вул. Наукова, 1-15/17УЧ- 44А, 28/А/1,44/А- 39,

пров. Біологічний, 1-20,

пров. Математичний, 1-20,

вул. Костанді, 21-43,

пров. 2-й Український, 3, 4, 5, 6,

пров. 3-й Український, 1а-12/1,

вул. Академіка Вернадського, 6-37,

вул. Купріна, 26-48Д,

вул. Дитяча, 1-5Ж,

вул. Рибальська, 20,

дорога Фонтанська, 106/40-129,

пров. Рівності, 92,

пров. 1-й Рівності, 1-86, 197,

пров. 2-й Рівності, 1,4,

вул. Комарова Михайла, 2,2а,4,4а,6,

вул. Ахматової, 1-15-32к,

вул. Ялинкова, 2-58г,

пров. Новоукраїнський, 2-31,

вул. Дачна, 3а-30В,

вул. Сумська, 3,24-69,

пров. 2-й Дачний, 1-9/корп.3,

вул. Бурлюка Давида, 8-30,

вул. Кришталева, 1,

пров. Делоне Соні, 3-22А,

пров. Літній, 5,

пров. Рівний, 1-11б,

вул. Рівності, 1-48,

вул. Сумська, 1-31,

пров. Львівський, 1-10в,

вул. Світанку, 1-79а,

пров. 1-й Аеродромний, 1-5,

пров. 2-й Аеродромний, 3-12Б,

пров. 3-й Аеродромний, 4-8а,

тупик 1-й Аеродромний, 3,

вул. Рівності, 2-28,

вул. Харківська, 1-20,

вул. Юннатів, 1-15,

пров. 1-й Юннатів, 1-,12б/корп.2,

вул. Академічна, 30а-52а,

пров. 2-й Китобійний, 20,20а,22,

пров. 2-й Костанді, 2,

пров. 3-й Костанді, 2,2а,2б,4,6,8,8/корп.3,

вул. Люстдорфська дорога, 88/А, прим.3,88б,88в,

вул. Іванова Ігоря, 2,

пров. Іванова, 1/2,1/корп.1, 3, 3а, 8, 14,

пров. Каберне, 1/3,4,

вул. Сухолиманна, 5-51,

вул. Сухолиманська, 16/14, 22, 39, 42, 46/корп.2, 49.

Роботи до 18.00-20.00



Північний РЕМ:

вул. Палія Семена, 108,

вул. Кримська, 80,

вул. Керченська, 29-188,

вул. Штильова, 2 - 118,/а,

пров. 3-й Дунаєвського, 1 – 16,

вул. Чайкова, 1-71,

вул. Кошиця Олександра, 1 – 69,

вул. Глаубермана, 2А – 17,

вул. Донецька, 1-12, 5 – 25,

вул. Кишинівська, 2-13, 14-20,

пров. Квантовий, 1-27,

пров. Українки Лесі, 10,11, 11А, 12,20,

вул. Кінноармійська, 1,1а,

вул. Похила, 1-174,

вул. Шептицького, 1,3,5,

пров. Одеський, 3,3а,5,7,

вул. Маріупольська, 20-68Б,

вул. 1-а Садова, 1-39,

вул. 2-а Садова, 1-42,

вул. 3-я Садова, 1-49,

вул. 4-а Садова, 6 - 36, 69, 71,

вул. 6-а Садова, 1-67,

вул. Мала Садова, 1-22,

2-а лінія на житловому масиві, 12,

вул. Капітана Кузнєцова, 3-14,

пров. 1-й Керченський, 3-11,

пров. 3-й Керченський, 3,4,6,

вул. Велика Садова, 1-52,

пров. 1-й Дунаєвський, 1-6,

пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,

вул. Південна дорога, 1-73,

дорога Миколаївська, 65,

вул. Грушевського Михайла, 50А, 52,

вул. Сергія Ядова, 61, 61а, 63, 63а,

просп. Князя Володимира Великого, 52.

Центральний РЕМ:

вул. Добровольців, 10/корп.3, 10/корп.4,

вул. Зоопаркова, 12.

Роботи до 19.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у червні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.