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Головна Одеса Масштабне відключення світла в Одесі — кому приготуватись

Масштабне відключення світла в Одесі — кому приготуватись

Ua en ru
Дата публікації: 24 червня 2025 10:30
Масове відключення світла в Одесі сьогодні, 24 червня, - які адреси та коли відновлять постачання електрики
Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК
Ключові моменти В кого немає світла Куди звертатись у разі відключення світла

Сьогодні, 24 червня, в Одесі проводитимуть планові ремонтні роботи на мережах, тому сотні вулиць міста до вечора залишаться без електрики. Світло абонентам обіцяють повернути до 20:00, однак час залежить від адреси проживання.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

  • Філатова Академіка, 1-7,
  • вул. Євгена Танцюри, 2а-10,
  • вул. Маршрутна, 1-9,
  • вул. Варненська, 3-7Г,
  • вул. Героїв Крут, 1-5,
  • вул. Абрикосова, 4-105А,
  • вул. Дубовий Гай, 2-57,
  • вул. Едуардса Бориса, 28-40В,
  • вул. Лігінська, 1-33,
  • вул. Рівності, 88-195,
  • пров. Абрикосовий, 1-29,
  • дорога Фонтанська, 106/37,
  • пров. Травневий, 6, 7, 7Г/КОРП.4, 8, 8/КОРП.1,2,3,
  • вул. Люстдорфська дорога, 86а, 88,
  • вул. Левітана, 19/корп.3,
  • вул. Наукова, 1-15/17УЧ- 44А, 28/А/1,44/А- 39,
  • пров. Біологічний, 1-20,
  • пров. Математичний, 1-20,
  • вул. Костанді, 21-43,
  • пров. 2-й Український, 3, 4, 5, 6,
  • пров. 3-й Український, 1а-12/1,
  • вул. Академіка Вернадського, 6-37,
  • вул. Купріна, 26-48Д,
  • вул. Дитяча, 1-5Ж,
  • вул. Рибальська, 20,
  • дорога Фонтанська, 106/40-129,
  • пров. Рівності, 92,
  • пров. 1-й Рівності, 1-86, 197,
  • пров. 2-й Рівності, 1,4,
  • вул. Комарова Михайла, 2,2а,4,4а,6,
  • вул. Ахматової, 1-15-32к,
  • вул. Ялинкова, 2-58г,
  • пров. Новоукраїнський, 2-31,
  • вул. Дачна, 3а-30В,
  • вул. Сумська, 3,24-69,
  • пров. 2-й Дачний, 1-9/корп.3,
  • вул. Бурлюка Давида, 8-30,
  • вул. Кришталева, 1,
  • пров. Делоне Соні, 3-22А,
  • пров. Літній, 5,
  • пров. Рівний, 1-11б,
  • вул. Рівності, 1-48,
  • вул. Сумська, 1-31,
  • пров. Львівський, 1-10в,
  • вул. Світанку, 1-79а,
  • пров. 1-й Аеродромний, 1-5,
  • пров. 2-й Аеродромний, 3-12Б,
  • пров. 3-й Аеродромний, 4-8а,
  • тупик 1-й Аеродромний, 3,
  • вул. Рівності, 2-28,
  • вул. Харківська, 1-20,
  • вул. Юннатів, 1-15,
  • пров. 1-й Юннатів, 1-,12б/корп.2,
  • вул. Академічна, 30а-52а,
  • пров. 2-й Китобійний,  20,20а,22,
  • пров. 2-й Костанді, 2,
  • пров. 3-й Костанді, 2,2а,2б,4,6,8,8/корп.3,
  • вул. Люстдорфська дорога, 88/А, прим.3,88б,88в,
  • вул. Іванова Ігоря, 2,
  • пров. Іванова, 1/2,1/корп.1, 3, 3а, 8, 14,
  • пров. Каберне, 1/3,4,
  • вул. Сухолиманна, 5-51,
  • вул. Сухолиманська, 16/14, 22, 39, 42, 46/корп.2, 49.

Роботи до 18.00-20.00
 
Північний РЕМ:

  • вул. Палія Семена, 108,
  • вул. Кримська, 80,
  • вул. Керченська, 29-188,
  • вул. Штильова, 2 - 118,/а,
  • пров. 3-й Дунаєвського, 1 – 16,
  • вул. Чайкова, 1-71,
  • вул. Кошиця Олександра, 1 – 69,
  • вул. Глаубермана, 2А – 17,
  • вул. Донецька, 1-12, 5 – 25,
  • вул. Кишинівська, 2-13, 14-20,
  • пров. Квантовий, 1-27,
  • пров. Українки Лесі, 10,11, 11А, 12,20,
  • вул. Кінноармійська, 1,1а,
  • вул. Похила, 1-174,
  • вул. Шептицького, 1,3,5,
  • пров. Одеський, 3,3а,5,7,
  • вул. Маріупольська, 20-68Б,
  • вул. 1-а Садова, 1-39,
  • вул. 2-а Садова, 1-42,
  • вул. 3-я Садова, 1-49,
  • вул. 4-а Садова, 6 - 36, 69, 71,
  • вул. 6-а Садова, 1-67,
  • вул. Мала Садова, 1-22,
  • 2-а лінія на житловому масиві, 12,
  • вул. Капітана Кузнєцова, 3-14,
  • пров. 1-й Керченський, 3-11,
  • пров. 3-й Керченський, 3,4,6,  
  • вул. Велика Садова, 1-52,
  • пров. 1-й Дунаєвський, 1-6,
  • пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,
  • вул. Південна дорога, 1-73,
  • дорога Миколаївська, 65,
  • вул. Грушевського Михайла, 50А, 52,
  • вул. Сергія Ядова, 61, 61а, 63, 63а,
  • просп. Князя Володимира Великого, 52.

Центральний РЕМ:

  • вул. Добровольців, 10/корп.3, 10/корп.4,
  • вул. Зоопаркова, 12.

Роботи до 19.00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). 

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у червні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.

комунальні послуги Одеса Новини Одеси відключення світла відключення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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