Масове відключення світла в Одесі сьогодні, 24 червня, - які адреси та коли відновлять постачання електрики

Масштабне відключення світла в Одесі — кому приготуватись
Сьогодні, 24 червня, в Одесі проводитимуть планові ремонтні роботи на мережах, тому сотні вулиць міста до вечора залишаться без електрики. Світло абонентам обіцяють повернути до 20:00, однак час залежить від адреси проживання.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
В кого немає світла
Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:
Південний РЕМ:
- Філатова Академіка, 1-7,
- вул. Євгена Танцюри, 2а-10,
- вул. Маршрутна, 1-9,
- вул. Варненська, 3-7Г,
- вул. Героїв Крут, 1-5,
- вул. Абрикосова, 4-105А,
- вул. Дубовий Гай, 2-57,
- вул. Едуардса Бориса, 28-40В,
- вул. Лігінська, 1-33,
- вул. Рівності, 88-195,
- пров. Абрикосовий, 1-29,
- дорога Фонтанська, 106/37,
- пров. Травневий, 6, 7, 7Г/КОРП.4, 8, 8/КОРП.1,2,3,
- вул. Люстдорфська дорога, 86а, 88,
- вул. Левітана, 19/корп.3,
- вул. Наукова, 1-15/17УЧ- 44А, 28/А/1,44/А- 39,
- пров. Біологічний, 1-20,
- пров. Математичний, 1-20,
- вул. Костанді, 21-43,
- пров. 2-й Український, 3, 4, 5, 6,
- пров. 3-й Український, 1а-12/1,
- вул. Академіка Вернадського, 6-37,
- вул. Купріна, 26-48Д,
- вул. Дитяча, 1-5Ж,
- вул. Рибальська, 20,
- дорога Фонтанська, 106/40-129,
- пров. Рівності, 92,
- пров. 1-й Рівності, 1-86, 197,
- пров. 2-й Рівності, 1,4,
- вул. Комарова Михайла, 2,2а,4,4а,6,
- вул. Ахматової, 1-15-32к,
- вул. Ялинкова, 2-58г,
- пров. Новоукраїнський, 2-31,
- вул. Дачна, 3а-30В,
- вул. Сумська, 3,24-69,
- пров. 2-й Дачний, 1-9/корп.3,
- вул. Бурлюка Давида, 8-30,
- вул. Кришталева, 1,
- пров. Делоне Соні, 3-22А,
- пров. Літній, 5,
- пров. Рівний, 1-11б,
- вул. Рівності, 1-48,
- вул. Сумська, 1-31,
- пров. Львівський, 1-10в,
- вул. Світанку, 1-79а,
- пров. 1-й Аеродромний, 1-5,
- пров. 2-й Аеродромний, 3-12Б,
- пров. 3-й Аеродромний, 4-8а,
- тупик 1-й Аеродромний, 3,
- вул. Рівності, 2-28,
- вул. Харківська, 1-20,
- вул. Юннатів, 1-15,
- пров. 1-й Юннатів, 1-,12б/корп.2,
- вул. Академічна, 30а-52а,
- пров. 2-й Китобійний, 20,20а,22,
- пров. 2-й Костанді, 2,
- пров. 3-й Костанді, 2,2а,2б,4,6,8,8/корп.3,
- вул. Люстдорфська дорога, 88/А, прим.3,88б,88в,
- вул. Іванова Ігоря, 2,
- пров. Іванова, 1/2,1/корп.1, 3, 3а, 8, 14,
- пров. Каберне, 1/3,4,
- вул. Сухолиманна, 5-51,
- вул. Сухолиманська, 16/14, 22, 39, 42, 46/корп.2, 49.
Роботи до 18.00-20.00
Північний РЕМ:
- вул. Палія Семена, 108,
- вул. Кримська, 80,
- вул. Керченська, 29-188,
- вул. Штильова, 2 - 118,/а,
- пров. 3-й Дунаєвського, 1 – 16,
- вул. Чайкова, 1-71,
- вул. Кошиця Олександра, 1 – 69,
- вул. Глаубермана, 2А – 17,
- вул. Донецька, 1-12, 5 – 25,
- вул. Кишинівська, 2-13, 14-20,
- пров. Квантовий, 1-27,
- пров. Українки Лесі, 10,11, 11А, 12,20,
- вул. Кінноармійська, 1,1а,
- вул. Похила, 1-174,
- вул. Шептицького, 1,3,5,
- пров. Одеський, 3,3а,5,7,
- вул. Маріупольська, 20-68Б,
- вул. 1-а Садова, 1-39,
- вул. 2-а Садова, 1-42,
- вул. 3-я Садова, 1-49,
- вул. 4-а Садова, 6 - 36, 69, 71,
- вул. 6-а Садова, 1-67,
- вул. Мала Садова, 1-22,
- 2-а лінія на житловому масиві, 12,
- вул. Капітана Кузнєцова, 3-14,
- пров. 1-й Керченський, 3-11,
- пров. 3-й Керченський, 3,4,6,
- вул. Велика Садова, 1-52,
- пров. 1-й Дунаєвський, 1-6,
- пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,
- вул. Південна дорога, 1-73,
- дорога Миколаївська, 65,
- вул. Грушевського Михайла, 50А, 52,
- вул. Сергія Ядова, 61, 61а, 63, 63а,
- просп. Князя Володимира Великого, 52.
Центральний РЕМ:
- вул. Добровольців, 10/корп.3, 10/корп.4,
- вул. Зоопаркова, 12.
Роботи до 19.00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у червні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.
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