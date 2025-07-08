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Главная Одесса В Одессе отстранили от должности скандального судью — причины

В Одессе отстранили от должности скандального судью — причины

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 11:50
В Одессе отстранили от должности судью Сергея Кичмаренко
Сергей Кичмаренко. Фото: Ladonko

Судью Приморского районного суда Одессы Сергея Кичмаренко временно отстранили от должности. Причиной стало то, что во время рассмотрения он продемонстрировал свое пренебрежение к прокурорам.

Об этом сообщает Высший совет правосудия.

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Решение о снятии судьи Сергея Кичмаренко с должности приняла Первая Дисциплинарная палата Высшего совета правосудия. Срок действия отстранения продлится до отмены соответствующего постановления.

По мнению ВРП, он не уважает прокуроров, в подтверждение судьи привели несколько примеров проявлений пренебрежения. А именно: в одном из дел Кичмаренко знал, что объем письменных доказательств и документов достаточно значительный (около 300 томов) и одновременное наличие всех таких материалов в судебном заседании невозможно. Поэтому он неоднократно высказывался по поводу того, какие доказательства сторона обвинения должна подать, а какие суд не интересуют. По мнению жалобщика, указанные действия выходили за рамки управления судебным процессом. Таким образом, по мнению прокуроров, он пытался помешать свободному отстаиванию стороной обвинения своей правовой позиции.

Что известно о Сергее Кичмаренко

Сергей Кичмаренко руководил Приморским судом с 2006 до 2024 года. В ноябре 2024 года он приобрел квартиру площадью 170 кв. м в элитном жилом комплексе "Климовский" за 10,7 млн грн. А его гражданская жена, судья Малиновского райсуда Наталья Кузьменко, купила квартиру в премиальном ЖК "Дома Каркашадзе" за 7,7 млн грн.

В 2020 году в декларации Сергея Кичмаренко появился дом на 290 кв. м в селе Мариновка под Одессой с участком 20 соток. На него он потратил 328 тыс. грн.

Напомним, недавно мы писали о нападении на журналиста в одесском суде. А также о том, как помощница судьи за деньги закрывала дела.

Одесса судьи Новости Одессы отставка ВСП
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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