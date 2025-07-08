Відключення світла в Одесі - які адреси відключень та коли у ДТЕК відновлять електрику

Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 8 липня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на мережах, тому сотні будинків до вечора залишаться без електрики. Світло абонентам обіцяють повернути до 20:00, однак час залежить від адреси проживання користувача.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

вул. Абрикосова, 4 — 105а,

вул. Дубовий Гай, 2 — 57,

вул. Едуардса Бориса, 28 - 40В,

вул. Лігінська, 1 — 33,

вул. Рівності, 88 — 195,

пров. Абрикосовий, 1 – 29,

пров. Рівності, 1 — 84- 92,

вул. дорога Фонтанська, 106/37,106/40,

пров. Травневий, 6 — 8/КОРП.3,

вул. Костанді, 21 — 43,

пров. 2-й Український, 3,4,5,6,

пров. 3-й Український, 1а — 12/1,

вул. Дачна, 4/2,

вул. Рибальська, 20,

вул. Айвазовського, 34 – 72Б,

пров. 1-й Рівності, 86,197,

пров. 2-й Рівності, 1,4,

вул. Ахматової, 1 — 32к,

вул. Ялинкова, 2 — 58г,

пров. Новоукраїнський, 2 – 31,

вул. Львівська, 7а — 58,

вул. Сумська, 1 – 3 — 31,

пров. 2-й Дачний, 1 — 9/корп.3,

пров. Львівський, 1 — 2, 2/корп.1 – 10В,

вул. Бурлюка Давида, 8 – 30,

вул. Дачна, 3 — 30В,

вул. Кришталева, 1,

пров. Делоне Соні, 3 — 22А,

пров. Літній, 5,

пров. Рівний, 1 — 11б,

Роботи до 20:00.

Центральний РЕМ:

вул. Героїв Крут, 38- 46,

вул. Івана та Юрія Лип, 16,18,20,

пров. Світлий, 3 — 14,

вул. Сонячна, 4, 8,

вул. Північна, 14,

Тіниста, 6-16/9В,

дорога Фонтанська, 49/1,

вул. Педагогічна, 16 — 44,

пров. Полуничний, 12,18,

тупик Хвиля, 7,7а,10,

бул. Французький, 54,

вул. Гранатна, 1 — 16б,

вул. Михайленко Ганни, 18 — 51,

вул. Олексія Вадатурського, 79 — 131,

вул. Прибіка Йозефа, 7 —28Б,

вул. Столярського, 4-Г,

вул. Фунтового Івана, 42 – 54,

пров. Гранатний, 2 — 8/корп.1,

пров. Кордонний, 1 — 35,

пров. Малиновський, 7.

Роботи до 20:00.

Північний РЕМ:

вул. Теплична, 3/Б,4а,

вул. Матроська, 2,

вул. Штильова, 22а — 118,

вул. Кошиця Олександра, 1 — 69,

вул. Глаубермана, 2А — 17,

вул. Південна дорога, 1-73,

вул. Донецька, 5 – 25,

вул. Кишинівська, 2 — 20,

пров. Квантовий, 1-27,

вул. Українки Лесі, 10 — 20,

вул. Кінноармійська, 1,1а,

вул. Похила, 1 – 174,

вул. Шептицького, 1,3,5,

пров. Одеський, 3-7,

вул. 6-а Садова, 69,71,

вул. Маріупольська, 20-64,

вул. 1-а Садова, 1— 39,

вул. 2-а Садова, 1— 42,

вул. 3-я Садова, 1— 49,

вул. 4-а Садова, 1— 38,

вул. 5-а Садова, 1 - 14,

вул. 6-а Садова, 1— 67,

вул. Мала Садова, 2 — 22,

вул. Велика Садова, 1—52,

вул. Чайкова, 1—71,

2-а лінія на житловому масиві, 12,

вул. Капітана Кузнєцова, 3 – 14,

вул. Керченська, 29 — 62б,

пров. 1-й Керченський, 3,

пров. 3-й Керченський, 3-6,

вул. Штильова, 2 — 25а,

пров. 1-й Дунаєвського, 1-6,

пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,

дорога Миколаївська, 65,

просп. Князя Володимира Великого, 52, вул. Котляревського, 12б,

вул. Крушельницького, 1-37,

пров. Гінзбург Людмили, 1— 12Б,

вул. Міхновського Миколи, 3а-23В, вул. Агрономічна,

пров. Агрономічний, 1-8а,

вул. Кільцева, 1-12, вул.

Біляївська, 1-9,

Тарутинська, 1-11,

вул. Хуторська,

вул. Цебріківська,

пров. Шахтинський, 21-46,

пров. Мастерський, 1- 10б,

пров. Новий, 1-12б,

пров. Оранжерейний, 1-16б,

пров. Кілевий, 1-9а,

вул. Кругова,

пров. Круговий, 1а-13,

вул. Болобочана, 1-44а,

вул. Молодіжна, 1- 49,

вул. Четверта, 33Г- 58А,

пров. Оранжерейний, 7а,9а,9г,9д,

пров. Мастерський, 11,

пров. Шебелинський, 13-27.

Роботи до 18:00-19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у липні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.