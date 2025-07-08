Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Масштабне відключення світла в Одесі — за якими адресами

Масштабне відключення світла в Одесі — за якими адресами

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2025 09:47
Відключення світла в Одесі - які адреси відключень та коли у ДТЕК відновлять електрику
Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 8 липня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на мережах, тому сотні будинків до вечора залишаться без електрики. Світло абонентам обіцяють повернути до 20:00, однак час залежить від адреси проживання користувача.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

Реклама
Читайте також:

В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

  • вул. Абрикосова, 4 — 105а,
  • вул. Дубовий Гай, 2 — 57,
  • вул. Едуардса Бориса, 28 - 40В,
  • вул. Лігінська, 1 — 33,
  • вул. Рівності, 88 — 195,
  • пров. Абрикосовий, 1 – 29,
  • пров. Рівності, 1 — 84- 92,
  • вул. дорога Фонтанська, 106/37,106/40,
  • пров. Травневий, 6 — 8/КОРП.3,
  • вул. Костанді, 21 — 43,
  • пров. 2-й Український, 3,4,5,6,
  • пров. 3-й Український, 1а — 12/1,
  • вул. Дачна, 4/2,
  • вул. Рибальська, 20,
  • вул. Айвазовського, 34 – 72Б,
  • пров. 1-й Рівності, 86,197,
  • пров. 2-й Рівності, 1,4,
  • вул. Ахматової, 1 — 32к,
  • вул. Ялинкова, 2 — 58г,
  • пров. Новоукраїнський, 2 – 31,
  • вул. Львівська, 7а — 58,
  • вул. Сумська, 1 – 3 — 31,
  • пров. 2-й Дачний, 1 — 9/корп.3,
  • пров. Львівський, 1 — 2, 2/корп.1 – 10В,
  • вул. Бурлюка Давида, 8 – 30,
  • вул. Дачна, 3 — 30В,
  • вул. Кришталева, 1,
  • пров. Делоне Соні, 3 — 22А,
  • пров. Літній, 5,
  • пров. Рівний, 1 — 11б,

Роботи до 20:00.

Центральний РЕМ:

  • вул. Героїв Крут, 38- 46,
  • вул. Івана та Юрія Лип, 16,18,20,
  • пров. Світлий, 3 — 14,
  • вул. Сонячна, 4, 8,
  • вул. Північна, 14,
  • Тіниста, 6-16/9В,
  • дорога Фонтанська, 49/1,
  • вул. Педагогічна, 16 — 44,
  • пров. Полуничний, 12,18,
  • тупик Хвиля, 7,7а,10,
  • бул. Французький, 54,
  • вул. Гранатна, 1 — 16б,
  • вул. Михайленко Ганни, 18 — 51,
  • вул. Олексія Вадатурського, 79 — 131,
  • вул. Прибіка Йозефа, 7 —28Б,
  • вул. Столярського, 4-Г,
  • вул. Фунтового Івана, 42 – 54,
  • пров. Гранатний, 2 — 8/корп.1,
  • пров. Кордонний, 1 — 35,
  • пров. Малиновський, 7.

Роботи до 20:00.

Північний РЕМ:

  • вул. Теплична, 3/Б,4а,
  • вул. Матроська, 2,
  • вул. Штильова, 22а — 118,
  • вул. Кошиця Олександра, 1 — 69,
  • вул. Глаубермана, 2А — 17,
  • вул. Південна дорога, 1-73,
  • вул. Донецька, 5 – 25,
  • вул. Кишинівська, 2 — 20,
  • пров. Квантовий, 1-27,
  • вул. Українки Лесі, 10 — 20,
  • вул. Кінноармійська, 1,1а,
  • вул. Похила, 1 – 174,
  • вул. Шептицького, 1,3,5,
  • пров. Одеський, 3-7,
  • вул. 6-а Садова, 69,71,
  • вул. Маріупольська, 20-64,
  • вул. 1-а Садова, 1— 39,
  • вул. 2-а Садова, 1— 42,
  • вул. 3-я Садова, 1— 49,
  • вул. 4-а Садова, 1— 38,
  • вул. 5-а Садова, 1 - 14,
  • вул. 6-а Садова, 1— 67,
  • вул. Мала Садова, 2 — 22,
  • вул. Велика Садова, 1—52,
  • вул. Чайкова, 1—71,
  • 2-а лінія на житловому масиві, 12,
  • вул. Капітана Кузнєцова, 3 – 14,
  • вул. Керченська, 29 — 62б,
  • пров. 1-й Керченський, 3,
  • пров. 3-й Керченський, 3-6,
  • вул. Штильова, 2 — 25а,
  • пров. 1-й Дунаєвського, 1-6,
  • пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,
  • дорога Миколаївська, 65,
  • просп. Князя Володимира Великого, 52, вул. Котляревського, 12б,
  • вул. Крушельницького, 1-37,
  • пров. Гінзбург Людмили, 1— 12Б,
  • вул. Міхновського Миколи, 3а-23В, вул. Агрономічна,
  • пров. Агрономічний, 1-8а,
  • вул. Кільцева, 1-12, вул.
  • Біляївська, 1-9,
  • Тарутинська, 1-11,
  • вул. Хуторська,
  • вул. Цебріківська,
  • пров. Шахтинський, 21-46,
  • пров. Мастерський, 1- 10б,
  • пров. Новий, 1-12б,
  • пров. Оранжерейний, 1-16б,
  • пров. Кілевий, 1-9а,
  • вул. Кругова,
  • пров. Круговий, 1а-13,
  • вул. Болобочана, 1-44а,
  • вул. Молодіжна, 1- 49,
  • вул. Четверта, 33Г- 58А,
  • пров. Оранжерейний, 7а,9а,9г,9д,
  • пров. Мастерський, 11,
  • пров. Шебелинський, 13-27.

Роботи до 18:00-19:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). 

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у липні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.

комунальні послуги Одеса Новини Одеси відключення світла відключення
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації