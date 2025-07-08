Відключення світла в Одесі - які адреси відключень та коли у ДТЕК відновлять електрику

Масштабне відключення світла в Одесі — за якими адресами
Сьогодні, 8 липня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на мережах, тому сотні будинків до вечора залишаться без електрики. Світло абонентам обіцяють повернути до 20:00, однак час залежить від адреси проживання користувача.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
В кого немає світла
Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:
Південний РЕМ:
- вул. Абрикосова, 4 — 105а,
- вул. Дубовий Гай, 2 — 57,
- вул. Едуардса Бориса, 28 - 40В,
- вул. Лігінська, 1 — 33,
- вул. Рівності, 88 — 195,
- пров. Абрикосовий, 1 – 29,
- пров. Рівності, 1 — 84- 92,
- вул. дорога Фонтанська, 106/37,106/40,
- пров. Травневий, 6 — 8/КОРП.3,
- вул. Костанді, 21 — 43,
- пров. 2-й Український, 3,4,5,6,
- пров. 3-й Український, 1а — 12/1,
- вул. Дачна, 4/2,
- вул. Рибальська, 20,
- вул. Айвазовського, 34 – 72Б,
- пров. 1-й Рівності, 86,197,
- пров. 2-й Рівності, 1,4,
- вул. Ахматової, 1 — 32к,
- вул. Ялинкова, 2 — 58г,
- пров. Новоукраїнський, 2 – 31,
- вул. Львівська, 7а — 58,
- вул. Сумська, 1 – 3 — 31,
- пров. 2-й Дачний, 1 — 9/корп.3,
- пров. Львівський, 1 — 2, 2/корп.1 – 10В,
- вул. Бурлюка Давида, 8 – 30,
- вул. Дачна, 3 — 30В,
- вул. Кришталева, 1,
- пров. Делоне Соні, 3 — 22А,
- пров. Літній, 5,
- пров. Рівний, 1 — 11б,
Роботи до 20:00.
Центральний РЕМ:
- вул. Героїв Крут, 38- 46,
- вул. Івана та Юрія Лип, 16,18,20,
- пров. Світлий, 3 — 14,
- вул. Сонячна, 4, 8,
- вул. Північна, 14,
- Тіниста, 6-16/9В,
- дорога Фонтанська, 49/1,
- вул. Педагогічна, 16 — 44,
- пров. Полуничний, 12,18,
- тупик Хвиля, 7,7а,10,
- бул. Французький, 54,
- вул. Гранатна, 1 — 16б,
- вул. Михайленко Ганни, 18 — 51,
- вул. Олексія Вадатурського, 79 — 131,
- вул. Прибіка Йозефа, 7 —28Б,
- вул. Столярського, 4-Г,
- вул. Фунтового Івана, 42 – 54,
- пров. Гранатний, 2 — 8/корп.1,
- пров. Кордонний, 1 — 35,
- пров. Малиновський, 7.
Роботи до 20:00.
Північний РЕМ:
- вул. Теплична, 3/Б,4а,
- вул. Матроська, 2,
- вул. Штильова, 22а — 118,
- вул. Кошиця Олександра, 1 — 69,
- вул. Глаубермана, 2А — 17,
- вул. Південна дорога, 1-73,
- вул. Донецька, 5 – 25,
- вул. Кишинівська, 2 — 20,
- пров. Квантовий, 1-27,
- вул. Українки Лесі, 10 — 20,
- вул. Кінноармійська, 1,1а,
- вул. Похила, 1 – 174,
- вул. Шептицького, 1,3,5,
- пров. Одеський, 3-7,
- вул. 6-а Садова, 69,71,
- вул. Маріупольська, 20-64,
- вул. 1-а Садова, 1— 39,
- вул. 2-а Садова, 1— 42,
- вул. 3-я Садова, 1— 49,
- вул. 4-а Садова, 1— 38,
- вул. 5-а Садова, 1 - 14,
- вул. 6-а Садова, 1— 67,
- вул. Мала Садова, 2 — 22,
- вул. Велика Садова, 1—52,
- вул. Чайкова, 1—71,
- 2-а лінія на житловому масиві, 12,
- вул. Капітана Кузнєцова, 3 – 14,
- вул. Керченська, 29 — 62б,
- пров. 1-й Керченський, 3,
- пров. 3-й Керченський, 3-6,
- вул. Штильова, 2 — 25а,
- пров. 1-й Дунаєвського, 1-6,
- пров. 2-й Дунаєвського, 1-12в,
- дорога Миколаївська, 65,
- просп. Князя Володимира Великого, 52, вул. Котляревського, 12б,
- вул. Крушельницького, 1-37,
- пров. Гінзбург Людмили, 1— 12Б,
- вул. Міхновського Миколи, 3а-23В, вул. Агрономічна,
- пров. Агрономічний, 1-8а,
- вул. Кільцева, 1-12, вул.
- Біляївська, 1-9,
- Тарутинська, 1-11,
- вул. Хуторська,
- вул. Цебріківська,
- пров. Шахтинський, 21-46,
- пров. Мастерський, 1- 10б,
- пров. Новий, 1-12б,
- пров. Оранжерейний, 1-16б,
- пров. Кілевий, 1-9а,
- вул. Кругова,
- пров. Круговий, 1а-13,
- вул. Болобочана, 1-44а,
- вул. Молодіжна, 1- 49,
- вул. Четверта, 33Г- 58А,
- пров. Оранжерейний, 7а,9а,9г,9д,
- пров. Мастерський, 11,
- пров. Шебелинський, 13-27.
Роботи до 18:00-19:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у липні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.
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