Отключение света в Одессе - какие адреса отключений и когда у ДТЭК восстановят электричество

Масштабное отключение света в Одессе — по каким адресам
Сегодня, 8 июля, в Одессе снова будут проводить запланированные ремонтные работы на сетях, поэтому сотни домов до вечера останутся без электричества. Свет абонентам обещают вернуть до 20:00, однако время зависит от адреса проживания пользователя.
Об этом сообщается на официальном канале города.
У кого нет света
Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:
Южный РЭС:
- ул. Абрикосовая, 4 — 105а,
- ул. Дубовая Роща, 2 — 57,
- ул. Эдуардса Бориса, 28 — 40В,
- ул. Лигинская, 1 — 33,
- ул. Равенства, 88 — 195,
- переулок Абрикосовый, 1 — 29,
- переулок Равенства, 1 — 84- 92,
- ул. дорога Фонтанская, 106/37,106/40,
- переулок Майский, 6 — 8/КОРП.3,
- ул. Костанди, 21 — 43,
- переулок 2-й Украинский, 3,4,5,6,
- переулок 3-й Украинский, 1а — 12/1,
- ул. Дачная, 4/2,
- ул. Рыбальская, 20,
- ул. Айвазовского, 34 — 72Б,
- переулок 1-й Равенства, 86,197,
- переулок 2-й Равенства, 1,4,
- ул. Ахматовой, 1 — 32к,
- ул. Елочная, 2 — 58г,
- переулок Новоукраинский, 2 - 31,
- ул. Львовская, 7а — 58,
- ул. Сумская, 1 — 3 — 31,
- переулок 2-й Дачный, 1 — 9/корп.3,
- переулок Львовский, 1 — 2, 2/корп.1 — 10В,
- ул. Бурлюка Давида, 8 — 30,
- ул. Дачная, 3 — 30В,
- ул. Хрустальная, 1,
- переулок Делоне Сони, 3 — 22А,
- переулок Летний, 5,
- переулок Ровный, 1 — 11б,
Работы до 20:00.
Центральный РЭС:
- ул. Героев Крут, 38— 46,
- ул. Ивана и Юрия Лип, 16,18,20,
- переулок Светлый, 3 — 14,
- ул. Солнечная, 4, 8,
- Северная, 14,
- Тенистая, 6-16/9В,
- дорога Фонтанская, 49/1,
- ул. Педагогическая, 16 — 44,
- переулок Клубничный, 12,18,
- тупик Волна, 7,7а,10,
- бул. Французский, 54,
- ул. Гранатная, 1 — 16б,
- ул. Михайленко Анны, 18 — 51,
- ул. Алексея Вадатурского, 79 — 131,
- ул. Прибика Йозефа, 7 —28Б,
- ул. Столярского, 4-Г,
- ул. Фунтового Ивана, 42 — 54,
- переулок Гранатный, 2 — 8/корп.1,
- переулок Кордонный, 1 — 35,
- переулок Малиновский, 7.
Работы до 20:00.
Северный РЭС:
- ул. Тепличная, 3/Б,4а,
- ул. Матросская, 2,
- ул. Штилевая, 22а — 118,
- ул. Кошица Александра, 1 — 69,
- ул. Глаубермана, 2А — 17,
- ул. Южная дорога, 1-73,
- ул. Донецкая, 5 — 25,
- ул. Кишиневская, 2 — 20,
- переулок Квантовый, 1-27,
- ул. Украинки Леси, 10 — 20,
- ул. Конноармейская, 1,1а,
- ул. Похилая, 1 — 174,
- ул. Шептицкого, 1,3,5,
- переулок Одесский, 3-7,
- ул. 6-я Садовая, 69,71,
- ул. Мариупольская, 20-64,
- ул. 1-я Садовая, 1— 39,
- ул. 2-я Садовая, 1—42,
- ул. 3-я Садовая, 1— 49,
- ул. 4-я Садовая, 1— 38,
- ул. 5-я Садовая, 1— 14,
- ул. 6-я Садовая, 1— 67,
- ул. Малая Садовая, 2 — 22,
- ул. Большая Садовая, 1-52,
- ул. Чайковая, 1-71,
- 2-я линия на жилом массиве, 12,
- ул. Капитана Кузнецова, 3 — 14,
- ул. Керченская, 29 — 62б,
- переулок 1-й Керченский, 3,
- переулок 3-й Керченский, 3-6,
- ул. Штилева, 2 — 25а,
- переулок 1-й Дунаевского, 1-6,
- переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,
- дорога Николаевская, 65,
- просп. Князя Владимира Великого, 52, ул. Котляревского, 12б,
- ул. Крушельницкого, 1-37,
- пер. Гинзбург Людмилы, 1— 12Б,
- ул. Михновского Николая, 3а-23В, ул. Агрономическая,
- переулок Агрономический, 1—8а,
- ул. Кольцевая, 1—12, ул.
- Беляевская, 1—9,
- Тарутинская, 1—11,
- Хуторская,
- ул. Цебриковская,
- переулок Шахтинский, 21-46,
- переулок Мастерский, 1— 10б,
- переулок Новый, 1—12б,
- переулок Оранжерейный, 1—16б,
- переулок Килевый, 1—9а,
- Круглая улица,
- переулок Круговой, 1а—13,
- ул. Болобочана, 1-44а,
- ул. Молодежная, 1— 49,
- ул. Четвертая, 33Г—58А,
- переулок Оранжерейный, 7а,9а,9г,9д,
- переулок Мастерский, 11,
- переулок Шебелинский, 13—27.
Работы до 18:00-19:00.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).
Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июле. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.
Читайте Новини.LIVE!