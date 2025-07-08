Отключение света в Одессе - какие адреса отключений и когда у ДТЭК восстановят электричество

Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 8 июля, в Одессе снова будут проводить запланированные ремонтные работы на сетях, поэтому сотни домов до вечера останутся без электричества. Свет абонентам обещают вернуть до 20:00, однако время зависит от адреса проживания пользователя.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Южный РЭС:

ул. Абрикосовая, 4 — 105а,

ул. Дубовая Роща, 2 — 57,

ул. Эдуардса Бориса, 28 — 40В,

ул. Лигинская, 1 — 33,

ул. Равенства, 88 — 195,

переулок Абрикосовый, 1 — 29,

переулок Равенства, 1 — 84- 92,

ул. дорога Фонтанская, 106/37,106/40,

переулок Майский, 6 — 8/КОРП.3,

ул. Костанди, 21 — 43,

переулок 2-й Украинский, 3,4,5,6,

переулок 3-й Украинский, 1а — 12/1,

ул. Дачная, 4/2,

ул. Рыбальская, 20,

ул. Айвазовского, 34 — 72Б,

переулок 1-й Равенства, 86,197,

переулок 2-й Равенства, 1,4,

ул. Ахматовой, 1 — 32к,

ул. Елочная, 2 — 58г,

переулок Новоукраинский, 2 - 31,

ул. Львовская, 7а — 58,

ул. Сумская, 1 — 3 — 31,

переулок 2-й Дачный, 1 — 9/корп.3,

переулок Львовский, 1 — 2, 2/корп.1 — 10В,

ул. Бурлюка Давида, 8 — 30,

ул. Дачная, 3 — 30В,

ул. Хрустальная, 1,

переулок Делоне Сони, 3 — 22А,

переулок Летний, 5,

переулок Ровный, 1 — 11б,

Работы до 20:00.

Центральный РЭС:

ул. Героев Крут, 38— 46,

ул. Ивана и Юрия Лип, 16,18,20,

переулок Светлый, 3 — 14,

ул. Солнечная, 4, 8,

Северная, 14,

Тенистая, 6-16/9В,

дорога Фонтанская, 49/1,

ул. Педагогическая, 16 — 44,

переулок Клубничный, 12,18,

тупик Волна, 7,7а,10,

бул. Французский, 54,

ул. Гранатная, 1 — 16б,

ул. Михайленко Анны, 18 — 51,

ул. Алексея Вадатурского, 79 — 131,

ул. Прибика Йозефа, 7 —28Б,

ул. Столярского, 4-Г,

ул. Фунтового Ивана, 42 — 54,

переулок Гранатный, 2 — 8/корп.1,

переулок Кордонный, 1 — 35,

переулок Малиновский, 7.

Работы до 20:00.

Северный РЭС:

ул. Тепличная, 3/Б,4а,

ул. Матросская, 2,

ул. Штилевая, 22а — 118,

ул. Кошица Александра, 1 — 69,

ул. Глаубермана, 2А — 17,

ул. Южная дорога, 1-73,

ул. Донецкая, 5 — 25,

ул. Кишиневская, 2 — 20,

переулок Квантовый, 1-27,

ул. Украинки Леси, 10 — 20,

ул. Конноармейская, 1,1а,

ул. Похилая, 1 — 174,

ул. Шептицкого, 1,3,5,

переулок Одесский, 3-7,

ул. 6-я Садовая, 69,71,

ул. Мариупольская, 20-64,

ул. 1-я Садовая, 1— 39,

ул. 2-я Садовая, 1—42,

ул. 3-я Садовая, 1— 49,

ул. 4-я Садовая, 1— 38,

ул. 5-я Садовая, 1— 14,

ул. 6-я Садовая, 1— 67,

ул. Малая Садовая, 2 — 22,

ул. Большая Садовая, 1-52,

ул. Чайковая, 1-71,

2-я линия на жилом массиве, 12,

ул. Капитана Кузнецова, 3 — 14,

ул. Керченская, 29 — 62б,

переулок 1-й Керченский, 3,

переулок 3-й Керченский, 3-6,

ул. Штилева, 2 — 25а,

переулок 1-й Дунаевского, 1-6,

переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,

дорога Николаевская, 65,

просп. Князя Владимира Великого, 52, ул. Котляревского, 12б,

ул. Крушельницкого, 1-37,

пер. Гинзбург Людмилы, 1— 12Б,

ул. Михновского Николая, 3а-23В, ул. Агрономическая,

переулок Агрономический, 1—8а,

ул. Кольцевая, 1—12, ул.

Беляевская, 1—9,

Тарутинская, 1—11,

Хуторская,

ул. Цебриковская,

переулок Шахтинский, 21-46,

переулок Мастерский, 1— 10б,

переулок Новый, 1—12б,

переулок Оранжерейный, 1—16б,

переулок Килевый, 1—9а,

Круглая улица,

переулок Круговой, 1а—13,

ул. Болобочана, 1-44а,

ул. Молодежная, 1— 49,

ул. Четвертая, 33Г—58А,

переулок Оранжерейный, 7а,9а,9г,9д,

переулок Мастерский, 11,

переулок Шебелинский, 13—27.

Работы до 18:00-19:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июле. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.