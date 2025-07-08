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Главная Одесса Масштабное отключение света в Одессе — по каким адресам

Масштабное отключение света в Одессе — по каким адресам

Ua ru
Дата публикации 8 июля 2025 09:47
Отключение света в Одессе - какие адреса отключений и когда у ДТЭК восстановят электричество
Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 8 июля, в Одессе снова будут проводить запланированные ремонтные работы на сетях, поэтому сотни домов до вечера останутся без электричества. Свет абонентам обещают вернуть до 20:00, однако время зависит от адреса проживания пользователя.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Южный РЭС:

  • ул. Абрикосовая, 4 — 105а,
  • ул. Дубовая Роща, 2 — 57,
  • ул. Эдуардса Бориса, 28 — 40В,
  • ул. Лигинская, 1 — 33,
  • ул. Равенства, 88 — 195,
  • переулок Абрикосовый, 1 — 29,
  • переулок Равенства, 1 — 84- 92,
  • ул. дорога Фонтанская, 106/37,106/40,
  • переулок Майский, 6 — 8/КОРП.3,
  • ул. Костанди, 21 — 43,
  • переулок 2-й Украинский, 3,4,5,6,
  • переулок 3-й Украинский, 1а — 12/1,
  • ул. Дачная, 4/2,
  • ул. Рыбальская, 20,
  • ул. Айвазовского, 34 — 72Б,
  • переулок 1-й Равенства, 86,197,
  • переулок 2-й Равенства, 1,4,
  • ул. Ахматовой, 1 — 32к,
  • ул. Елочная, 2 — 58г,
  • переулок Новоукраинский, 2 - 31,
  • ул. Львовская, 7а — 58,
  • ул. Сумская, 1 — 3 — 31,
  • переулок 2-й Дачный, 1 — 9/корп.3,
  • переулок Львовский, 1 — 2, 2/корп.1 — 10В,
  • ул. Бурлюка Давида, 8 — 30,
  • ул. Дачная, 3 — 30В,
  • ул. Хрустальная, 1,
  • переулок Делоне Сони, 3 — 22А,
  • переулок Летний, 5,
  • переулок Ровный, 1 — 11б,

Работы до 20:00.

Центральный РЭС:

  • ул. Героев Крут, 38— 46,
  • ул. Ивана и Юрия Лип, 16,18,20,
  • переулок Светлый, 3 — 14,
  • ул. Солнечная, 4, 8,
  • Северная, 14,
  • Тенистая, 6-16/9В,
  • дорога Фонтанская, 49/1,
  • ул. Педагогическая, 16 — 44,
  • переулок Клубничный, 12,18,
  • тупик Волна, 7,7а,10,
  • бул. Французский, 54,
  • ул. Гранатная, 1 — 16б,
  • ул. Михайленко Анны, 18 — 51,
  • ул. Алексея Вадатурского, 79 — 131,
  • ул. Прибика Йозефа, 7 —28Б,
  • ул. Столярского, 4-Г,
  • ул. Фунтового Ивана, 42 — 54,
  • переулок Гранатный, 2 — 8/корп.1,
  • переулок Кордонный, 1 — 35,
  • переулок Малиновский, 7.

Работы до 20:00.

Северный РЭС:

  • ул. Тепличная, 3/Б,4а,
  • ул. Матросская, 2,
  • ул. Штилевая, 22а — 118,
  • ул. Кошица Александра, 1 — 69,
  • ул. Глаубермана, 2А — 17,
  • ул. Южная дорога, 1-73,
  • ул. Донецкая, 5 — 25,
  • ул. Кишиневская, 2 — 20,
  • переулок Квантовый, 1-27,
  • ул. Украинки Леси, 10 — 20,
  • ул. Конноармейская, 1,1а,
  • ул. Похилая, 1 — 174,
  • ул. Шептицкого, 1,3,5,
  • переулок Одесский, 3-7,
  • ул. 6-я Садовая, 69,71,
  • ул. Мариупольская, 20-64,
  • ул. 1-я Садовая, 1— 39,
  • ул. 2-я Садовая, 1—42,
  • ул. 3-я Садовая, 1— 49,
  • ул. 4-я Садовая, 1— 38,
  • ул. 5-я Садовая, 1— 14,
  • ул. 6-я Садовая, 1— 67,
  • ул. Малая Садовая, 2 — 22,
  • ул. Большая Садовая, 1-52,
  • ул. Чайковая, 1-71,
  • 2-я линия на жилом массиве, 12,
  • ул. Капитана Кузнецова, 3 — 14,
  • ул. Керченская, 29 — 62б,
  • переулок 1-й Керченский, 3,
  • переулок 3-й Керченский, 3-6,
  • ул. Штилева, 2 — 25а,
  • переулок 1-й Дунаевского, 1-6,
  • переулок 2-й Дунаевского, 1-12в,
  • дорога Николаевская, 65,
  • просп. Князя Владимира Великого, 52, ул. Котляревского, 12б,
  • ул. Крушельницкого, 1-37,
  • пер. Гинзбург Людмилы, 1— 12Б,
  • ул. Михновского Николая, 3а-23В, ул. Агрономическая,
  • переулок Агрономический, 1—8а,
  • ул. Кольцевая, 1—12, ул.
  • Беляевская, 1—9,
  • Тарутинская, 1—11,
  • Хуторская,
  • ул. Цебриковская,
  • переулок Шахтинский, 21-46,
  • переулок Мастерский, 1— 10б,
  • переулок Новый, 1—12б,
  • переулок Оранжерейный, 1—16б,
  • переулок Килевый, 1—9а,
  • Круглая улица,
  • переулок Круговой, 1а—13,
  • ул. Болобочана, 1-44а,
  • ул. Молодежная, 1— 49,
  • ул. Четвертая, 33Г—58А,
  • переулок Оранжерейный, 7а,9а,9г,9д,
  • переулок Мастерский, 11,
  • переулок Шебелинский, 13—27.

Работы до 18:00-19:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июле. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.

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Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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