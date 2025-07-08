Як змінилась кількість порушників комендантської години в Одесі

Порушників комендантської години в Одесі побільшало — причини
Після того, як закладам Одеси дозволили працювати до 23:00, кількість порушників комендантської години дещо збільшилася. Однак, незважаючи на це, покарання за такі дії законодавством поки не передбачено.
Це випливає з відповіді на запит Новини.LIVE до Головного управління Національної поліції в Одеській області.
Кількість порушників
Після продовження часу роботи кафе, ресторанів та клубів кількість порушників комендантської години збільшилася, але не суттєво, в межах 7-8 %. У поліції це пояснюють тим, що до нашого міста у літній період приїздять чимало гостей з інших регіонів. А у деяких областях комендантська година наразі відсутня взагалі.
Найбільшу кількість порушників фіксують у вихідні та святкові дні.
Як можуть покарати
Наразі на законодавчому рівні не визначено прямої відповідальності за
порушення комендантської години. Однак правоохоронці у цей період все одно мають право здійснювати наступні заходи:
- затримувати і доставляти у підрозділи Національної поліції
осіб, які вчинили правопорушення
- перевіряти в осіб посвідчення та документи та за потреби проводити огляд речей
- вилучати предмети, за допомогою яких було скоєне правопорушення
- обмежувати пересування осіб та транспортних засобів (і евакуювати їх у разі необхідності)
- проникати у приміщення підприємств та житлових будинків, якщо це необхідно для припинення правопорушення
- використовувати автотранспорт громадян задля припинення протиправних дій (за згодою їх власників)
- у разі необхідності застосовувати заходи фізичного впливу, зброю і спеціальні засоби.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що закладам заборонено працювати під час тривоги. А також про те, чи законно відпочивати в Затоці.
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