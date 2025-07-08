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Головна Одеса Порушників комендантської години в Одесі побільшало — причини

Порушників комендантської години в Одесі побільшало — причини

Ua ru
Дата публікації: 8 липня 2025 18:50
Як змінилась кількість порушників комендантської години в Одесі
Перевірка документів. Фото ілюстративне: Національна поліція

Після того, як закладам Одеси дозволили працювати до 23:00, кількість порушників комендантської години дещо збільшилася. Однак, незважаючи на це, покарання за такі дії законодавством поки не передбачено.

Це випливає з відповіді на запит Новини.LIVE до Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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Кількість порушників

Після продовження часу роботи кафе, ресторанів та клубів кількість порушників комендантської години збільшилася, але не суттєво, в межах 7-8 %. У поліції це пояснюють тим, що до нашого міста у літній період приїздять чимало гостей з інших регіонів. А у деяких областях комендантська година наразі відсутня взагалі.

Найбільшу кількість порушників фіксують у вихідні та святкові дні.

Як можуть покарати

Наразі на законодавчому рівні не визначено прямої відповідальності за
порушення комендантської години. Однак правоохоронці у цей період все одно мають право здійснювати наступні заходи:

  • затримувати і доставляти у підрозділи Національної поліції
    осіб, які вчинили правопорушення
  • перевіряти в осіб посвідчення та документи та за потреби проводити огляд речей
  • вилучати предмети, за допомогою яких було скоєне правопорушення
  • обмежувати пересування осіб та транспортних засобів (і евакуювати їх у разі необхідності)
  • проникати у приміщення підприємств та житлових будинків, якщо це необхідно для припинення правопорушення
  • використовувати автотранспорт громадян задля припинення протиправних дій (за згодою їх власників)
  • у разі необхідності застосовувати заходи фізичного впливу, зброю і спеціальні засоби.
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Поліція про комендантську. Фото: відповідь ГУНП на запит Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що закладам заборонено працювати під час тривоги.  А також про те, чи законно відпочивати в Затоці.

Одеса комендантська година порушення Новини Одеси Нацполіція
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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