В Одесі продається вілла біля моря за 3,5 мільйони

Вілла в Одесі. Фото: оголошення OLX

В Одесі продається двоповерхова вілла з дивовижним видом на море. Коштує цей елітний об'єкт нерухомості на Великому фонтані 3,5 мільйони доларів.

Про це Новини.LIVE дізналися з оголошення на платформі OLX.

Вілла в Одесі за 3,5 мільйони

VIP вілла, яка продається в Одесі має 2 поверхи (із цоколем) та розташована на 14 станції Б.Фонтану. Територія будівлі— 630 м2, а земельна ділянка — 13 соток.

Є 4 спальні, одна з яких зі своїм санвузлом та гардеробною. Також наявні 2 тераси з красивим видом на море. Двір оздоблений красивим ландшафтним дизайном. Гараж розрахований на 3 авто. Крім того, на віллі є відкритий басейн та зона барбекю.

Коштує така вілла 3, 500 000 доларів.

Двір вілли. Фото: оголошення OLX

Вигляд на море. Фото: оголошення OLX

Оголошення про віллу. Фото: скриншот з оголошення на OLX

