Водорості на пляжах Одеси у серпні 2025 року – що сталося і як довго триватиме

Люди на морі з водоростями. Фото: Новини.LIVE

На початку серпня на одеських пляжах можна побачити не лише відпочивальників, що насолоджуються сонцем і морем, а й цілі смуги зелених водоростей, які штормами та прибережними течіями викидає на берег. Це явище для Чорного моря не нове, однак цьогоріч масштаби справді вражають — подекуди берегова лінія нагадує зелену ковдру, що тягнеться на десятки метрів, а вода біля самого урізу хвиль виглядає темно-зеленою від густих рослин.

Журналісти Новини.LIVE вирушили на Одеські пляжі аби дізнатися причину такого явища.

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У найпопулярніших місцях для купання люди змушені пробиратися крізь шар рослинності, або ж шукати чистіші ділянки узбережжя. Для когось це просто прикра дрібниця, що псує фото з відпустки, але для інших — вагома причина відмовитися від звичного місця відпочинку.

"В море не можна увійти через ці водорослі. Відрада — центральний пляж Одеси, а таке занедбання. Я вчора була в Аркадії — там відпочивати це просто одне задоволення. Береш собі шезлонг безплатно до 11 годин. Із задоволенням два тижні день у день туди ходила. Сьогодні вирішила прийти сюди, а тут таке робиться. Вже все, я сюди не прийду більше", — розповідає Марія Тимофіївна.

Одеситка Марія Тимофіївна про водорості на пляжі Відрада. Фото: Новини.LIVE

Водорості в морі. Фото: Новини.LIVE

Попри любов до Одеси, неприбрані водорості псують враження від пляжного відпочинку. На деяких інших ділянках зелені рослини лежать днями. За словами фахівців, ймовірно, йдеться про кладофору — різновид зелених водоростей, який не становить прямої небезпеки для людей, але при розкладанні видає неприємний запах.

"Відпочивається, звичайно, добре, але запах неприємний навіть дуже. Хочеться бути просто ближче до води, тому якось приходиться терпіти цей сморід. Я ходжу сюди вже шість днів підряд, і кожен день водорослі. А от якщо їх пройти, то далі вода чистенька", — ділиться враженнями одеситка Світлана.

Одеситка Світлана про сморід від водоростей. Фото: Новини.LIVE

Скупчення водоростей в морі. Фото: Новини.LIVE

Деякі орендарі намагаються утримувати у чистоті пляжі власними силами. Робітники збирають водорості вручну, складаючи їх у мішки. Але в спеку, коли кількість рослин зростає щодня, встигнути прибрати весь берег стає майже неможливо.

"Вже десь два тижні ці водорослі на пляжі. Спочатку говорили, що їх потрібно трактором збирати, але щось не вийшло. Тому руками, в день по 80–100 мішків збираємо. Ви ж і самі розумієте, яка це гидота. Проте намагаємось, для Одеси — це наш пляж, це наше місто", — каже працівник, що прибирає берег, Анатолій.

Працівник, що прибирає берег Анатолій про кількість водоростей. Фото: Новини.LIVE

Працівники прибирають водорості. Фото: Новини.LIVE

Причини появи водоростей

Поява великої кількості кладофори цього року має свої причини й вони пов’язані не лише з погодними умовами. Насамперед екологи говорять про суттєві зміни у водному балансі Одеської затоки, які вплинули на екосистему регіону. Зокрема, мова йде про зменшення солоності води та збільшення вмісту органічних речовин, що створює сприятливе середовище для розростання цих водоростей.

"Дуже міцний опріснюючи й забруднювальний фактор — так званий глибоководний випуск. З 2022 року почали цілорічно зливати зворотні води в Чорне море, в Одеську затоку. Це призводить до зміни балансу, адже вона доволі мілководна. Обсяги прісної води такі великі, що за декілька років увесь об’єм затоки може замінитися прісною водою. Для водоростей лімітуючим фактором є солоність, а вони полюбляють менш солоні води", — пояснює еколог Владислав Балінський.

Еколог Владислав Балінський про причину появи водоростей. Фото: Новини.LIVE

Розвиток водоростей стимулює також велика кількість органічних сполук, які потрапляють у воду. Кладофора та інтерморфа не є токсичними, але неприємності вони все ж таки несуть.

"Саме цей сморід і вторинне забруднення єдині неприємні явища що відбуваються від водоростей. У замкненій акваторії, обмеженій хвилерізами, можуть з’являтися хвороботворні бактерії через зміну умов, зниження кисню. Це може бути небезпечним для здоров’я. Коли велика кількість органіки розкладається у замкненому басейні, ризики зростають", — підкреслює Балінський.

Водорослі на пляжі Одеси. Фото: Новини.LIVE

Скупчення водоростей у великих обсягах може стати проблемою як для туристів, так і для екосистеми. Для Одеси це чергове нагадування: чистота узбережжя залежить не лише від природи, а й від того, наскільки оперативно й ефективно зможуть люди реагувати на такі виклики.

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