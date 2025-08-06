Водоросли на пляжах Одессы в августе 2025 года - что произошло и как долго продлится

Люди на море с водорослями. Фото: Новини.LIVE

В начале августа на одесских пляжах можно увидеть не только отдыхающих, наслаждающихся солнцем и морем, но и целые полосы зеленых водорослей, которые штормами и прибрежными течениями выбрасывает на берег. Это явление для Черного моря не новое, однако в этом году масштабы действительно впечатляют — кое-где береговая линия напоминает зеленое одеяло, тянущееся на десятки метров, а вода у самого уреза волн выглядит темно-зеленой от густых растений.

Журналисты Новини.LIVE отправились на Одесские пляжи, чтобы узнать причину такого явления.

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В самых популярных местах для купания люди вынуждены пробираться сквозь слой растительности, или же искать более чистые участки побережья. Для кого-то это просто досадная мелочь, портящая фото из отпуска, но для других — веская причина отказаться от привычного места отдыха.

"В море нельзя войти из-за этих водорослей. Отрада — центральный пляж Одессы, а такое запустение. Я вчера была в Аркадии — там отдыхать это просто одно удовольствие. Берешь себе шезлонг бесплатно до 11 часов. С удовольствием две недели изо дня в день туда ходила. Сегодня решила прийти сюда, а тут такое делается. Уже все, я сюда не приду больше", — рассказывает Мария Тимофеевна.

Одесситка Мария Тимофеевна о водорослях на пляже Отрада. Фото: Новини.LIVE

Водоросли в море. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на любовь к Одессе, неубранные водоросли портят впечатление от пляжного отдыха. На некоторых других участках зеленые растения лежат днями. По словам специалистов, вероятно, речь идет о кладофоре — разновидности зеленых водорослей, которая не представляет прямой опасности для людей, но при разложении издает неприятный запах.

"Отдыхается, конечно, хорошо, но запах неприятный даже очень. Хочется быть просто поближе к воде, поэтому как-то приходится терпеть эту вонь. Я хожу сюда уже шесть дней подряд, и каждый день водоросли. А вот если их пройти, то дальше вода чистенькая", — делится впечатлениями одесситка Светлана.

Одесситка Светлана о вони от водорослей. Фото: Новини.LIVE

Скопление водорослей в море. Фото: Новини.LIVE

Некоторые арендаторы пытаются содержать в чистоте пляжи собственными силами. Рабочие собирают водоросли вручную, складывая их в мешки. Но в жару, когда количество растений растет с каждым днем, успеть убрать весь берег становится почти невозможно.

"Уже где-то две недели эти водоросли на пляже. Сначала говорили, что их нужно трактором собирать, но что-то не получилось. Поэтому руками, в день по 80-100 мешков собираем. Вы же и сами понимаете, какая это гадость. Однако стараемся, для Одессы — это наш пляж, это наш город", — говорит работник, убирающий берег, Анатолий.

Работник, убирающий берег Анатолий о количестве водорослей. Фото: Новини.LIVE

Работники убирают водоросли. Фото: Новини.LIVE

Причины появления водорослей

Появление большого количества кладофоры в этом году имеет свои причины и они связаны не только с погодными условиями. Прежде всего экологи говорят о существенных изменениях в водном балансе Одесского залива, которые повлияли на экосистему региона. В частности, речь идет об уменьшении солености воды и увеличении содержания органических веществ, что создает благоприятную среду для разрастания этих водорослей.

"Очень крепкий опресняющий и загрязняющий фактор — так называемый глубоководный выпуск. С 2022 года начали круглогодично сливать обратные воды в Черное море, в Одесский залив. Это приводит к изменению баланса, ведь он довольно мелководный. Объемы пресной воды такие большие, что за несколько лет весь объем залива может замениться пресной водой. Для водорослей лимитирующим фактором является соленость, а они любят менее соленые воды", — объясняет эколог Владислав Балинский.

Эколог Владислав Балинский о причине появления водорослей. Фото: Новини.LIVE

Развитие водорослей стимулирует также большое количество органических соединений, которые попадают в воду. Кладофора и интерморфа не являются токсичными, но неприятности они все же несут.

"Именно эта вонь и вторичное загрязнение единственные неприятные явления происходящие от водорослей. В замкнутой акватории, ограниченной волнорезами, могут появляться болезнетворные бактерии из-за изменения условий, снижения кислорода. Это может быть опасным для здоровья. Когда большое количество органики разлагается в замкнутом бассейне, риски возрастают", — подчеркивает Балинский.

Водоросли на пляже Одессы. Фото: Новини.LIVE

Скопление водорослей в больших объемах может стать проблемой как для туристов, так и для экосистемы. Для Одессы это очередное напоминание: чистота побережья зависит не только от природы, но и от того, насколько оперативно и эффективно смогут люди реагировать на такие вызовы.

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