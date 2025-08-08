Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Гниение водорослей у Одессы — Инфокс заявил о неприятности

Гниение водорослей у Одессы — Инфокс заявил о неприятности

Ua ru
Дата публикации 8 августа 2025 19:15
Инфоксводоканал опроверг свою причастность к загрязнению Черного моря
Гниение водорослей. Фото: Новини.LIVE

В Инфоксводоканале опровергают факт того, что качество воды вдоль побережья Одессы ухудшилось из-за того, что предприятие сбрасывает в море стоки. В водоснабжающей компании назвали обвинения в их адрес безосновательными и отметили, что водоросли гниют во всем Черном море.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

Реклама
Читайте также:

Реакция Инфоксводоканала

В Инфоксводоканале заявили, что очищенные стоки направляются не в море, а в Хаджибейский лиман с июня 2023 года согласно распоряжению председателя Одесской ОВА. В предприятии также добавили, что на станции "Северная" проводится не только механическая, но и биологическая очистка воды, в частности от аммония и фосфатов. Поэтому этот метод не должен наносить вред флоре и фауне.

Кроме того, качество очищенных стоков соответствует всем санитарным требованиям и круглосуточно контролируется лабораторными службами, утверждают в Инфоксе. В предприятии также отметили, что гниение водорослей является не только проблемой Одессы, но всего побережья Черного моря.

"Что касается массового гниения водорослей, то такие явления часто происходят в жаркую погоду вдоль всего побережья Черного моря — от Анапы до Болгарии, то есть там, где об "Инфоксводоканале" никогда не слышали",— говорится в сообщении "Инфоксводоканала".

Добавим, речь идет об информации, распространенной в СМИ относительно того, что в море уже несколько лет сливаются очищенные воды и это приводит к опреснению и как следствие, развитию водорослей, которые потом гниют.

Напомним, недавно мы писали о проблеме с водорослями на пляжах Одессы. А также, о том сколько стоит отдых в нашем городе в августе.

Одесса Черное море вода Новости Одессы морские водоросли
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации