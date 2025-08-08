Инфоксводоканал опроверг свою причастность к загрязнению Черного моря

Гниение водорослей. Фото: Новини.LIVE

В Инфоксводоканале опровергают факт того, что качество воды вдоль побережья Одессы ухудшилось из-за того, что предприятие сбрасывает в море стоки. В водоснабжающей компании назвали обвинения в их адрес безосновательными и отметили, что водоросли гниют во всем Черном море.

Об этом сообщает пресс-служба Инфоксводоканала.

Реакция Инфоксводоканала

В Инфоксводоканале заявили, что очищенные стоки направляются не в море, а в Хаджибейский лиман с июня 2023 года согласно распоряжению председателя Одесской ОВА. В предприятии также добавили, что на станции "Северная" проводится не только механическая, но и биологическая очистка воды, в частности от аммония и фосфатов. Поэтому этот метод не должен наносить вред флоре и фауне.

Кроме того, качество очищенных стоков соответствует всем санитарным требованиям и круглосуточно контролируется лабораторными службами, утверждают в Инфоксе. В предприятии также отметили, что гниение водорослей является не только проблемой Одессы, но всего побережья Черного моря.



"Что касается массового гниения водорослей, то такие явления часто происходят в жаркую погоду вдоль всего побережья Черного моря — от Анапы до Болгарии, то есть там, где об "Инфоксводоканале" никогда не слышали",— говорится в сообщении "Инфоксводоканала".

Добавим, речь идет об информации, распространенной в СМИ относительно того, что в море уже несколько лет сливаются очищенные воды и это приводит к опреснению и как следствие, развитию водорослей, которые потом гниют.

