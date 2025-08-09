Відео
Головна Одеса За кордон варто виїжджати негайно — ситуація на трасі Одеса-Рені

За кордон варто виїжджати негайно — ситуація на трасі Одеса-Рені

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 09:17
Черги на кордоні та затори на трасі Одеса-Рені
Затори на трасі Одеса-Рені. Фото: скриншот з Google Maps

Станом на ранок 9 серпня спостерігаються значні затори на трасі Одеса-Рені у напрямку молдовського кордону. До Румунії сьогодні можна дістатися без великих труднощів.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор у районі Маяків та КПП. Остання ділянка на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні понад годину. На самому автомобільному пункті пропуску черг також не спостерігається.

Затори до кордону — яка ситуація на трасі Одеса-Рені увечері - фото 1
Затори на Паланку. Фото: скриншот з Google Maps

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігаються незначне скупчення машин у межах Сарати та сіл Холмське й Утконосівка. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні понад 4 години. Також є альтернативний маршрут, який майже повністю пролягає територією Молдови.

Виїзд за кордон — яка ситуація на трасі Одеса-Рені зараз - фото 2
Затори на Орлівку. Фото: скриншот з Google Maps

Нагадаємо, ми писали про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови. А також про те, які документи необхідно брати із собою до Румунії.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
