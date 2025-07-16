Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Без цього у Молдову не виїхати — який документ тепер необхідний

Без цього у Молдову не виїхати — який документ тепер необхідний

Ua ru
Дата публікації: 16 липня 2025 18:23
Які документи необхідно мати для в'їзду в Молдову та що заборонено ввозити
Кордон із Молдовою. Фото ілюстративне: Слово і діло

Молдова, як і Румунія, посилила контроль на кордоні для авто, які в'їжджають у цю країну. Відтепер мандрівник обов’язково потрібен мати сертифікат технічного огляду, адже без нього машину не пропустять прикордонники.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні — розказують Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Довідка про технічний стан автомобіля

Тепер обов’язковим документом став сертифікат технічного огляду транспортного засобу. Він підтверджує, що автомобіль справний, без серйозних поломок і відповідає екологічним нормам. Без нього машину не впустять до Молдови — навіть якщо у вас є всі інші документи, включно з "Зеленою картою".

Нові правила стосуються всіх типів транспортних засобів: легкових авто, мікроавтобусів, вантажівок і автобусів.

Сертифікат техогляду видають лише на спеціальних сертифікованих станціях техобслуговування після повної перевірки машини. 

Які документи треба мати під час перетину кордону

Для того, щоб безперешкодно перетнути кордон, водіям потрібно мати:

  • закордонний паспорт (біометричний або з візою);
  • водійське посвідчення;
  • техпаспорт на авто;
  • поліс страхування "Зелена карта";
  • сертифікат технічного огляду;
  • віньєтку (підтвердження сплати дорожнього збору в Молдові).

У Молдову заборонено ввозити:

  • наркотики,
  • зброю,
  • вибухівку,
  • хімікати,
  • продукти тваринного походження,
  • саджанці та насіння.

Якщо ці правила порушити, можуть вилучити товар і заборонити в’їзд.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, яка сьогодні ситуація на трасі Одеса-Рені із заторами. А також про те, які документи необхідно брати із собою до Румунії.

Одеса Молдова кордон Новини Одеси документи
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації