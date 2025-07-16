Які документи необхідно мати для в'їзду в Молдову та що заборонено ввозити

Без цього у Молдову не виїхати — який документ тепер необхідний
Молдова, як і Румунія, посилила контроль на кордоні для авто, які в'їжджають у цю країну. Відтепер мандрівник обов’язково потрібен мати сертифікат технічного огляду, адже без нього машину не пропустять прикордонники.
Які документи тепер обов’язкові на кордоні — розказують Новини.LIVE.
Довідка про технічний стан автомобіля
Тепер обов’язковим документом став сертифікат технічного огляду транспортного засобу. Він підтверджує, що автомобіль справний, без серйозних поломок і відповідає екологічним нормам. Без нього машину не впустять до Молдови — навіть якщо у вас є всі інші документи, включно з "Зеленою картою".
Нові правила стосуються всіх типів транспортних засобів: легкових авто, мікроавтобусів, вантажівок і автобусів.
Сертифікат техогляду видають лише на спеціальних сертифікованих станціях техобслуговування після повної перевірки машини.
Які документи треба мати під час перетину кордону
Для того, щоб безперешкодно перетнути кордон, водіям потрібно мати:
- закордонний паспорт (біометричний або з візою);
- водійське посвідчення;
- техпаспорт на авто;
- поліс страхування "Зелена карта";
- сертифікат технічного огляду;
- віньєтку (підтвердження сплати дорожнього збору в Молдові).
У Молдову заборонено ввозити:
- наркотики,
- зброю,
- вибухівку,
- хімікати,
- продукти тваринного походження,
- саджанці та насіння.
Якщо ці правила порушити, можуть вилучити товар і заборонити в’їзд.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, яка сьогодні ситуація на трасі Одеса-Рені із заторами. А також про те, які документи необхідно брати із собою до Румунії.
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