Які документи необхідно мати для в'їзду в Молдову та що заборонено ввозити

Кордон із Молдовою. Фото ілюстративне: Слово і діло

Молдова, як і Румунія, посилила контроль на кордоні для авто, які в'їжджають у цю країну. Відтепер мандрівник обов’язково потрібен мати сертифікат технічного огляду, адже без нього машину не пропустять прикордонники.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні — розказують Новини.LIVE.

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Тепер обов’язковим документом став сертифікат технічного огляду транспортного засобу. Він підтверджує, що автомобіль справний, без серйозних поломок і відповідає екологічним нормам. Без нього машину не впустять до Молдови — навіть якщо у вас є всі інші документи, включно з "Зеленою картою".

Нові правила стосуються всіх типів транспортних засобів: легкових авто, мікроавтобусів, вантажівок і автобусів.

Сертифікат техогляду видають лише на спеціальних сертифікованих станціях техобслуговування після повної перевірки машини.

Які документи треба мати під час перетину кордону

Для того, щоб безперешкодно перетнути кордон, водіям потрібно мати:

закордонний паспорт (біометричний або з візою);

водійське посвідчення;

техпаспорт на авто;

поліс страхування "Зелена карта";

сертифікат технічного огляду;

віньєтку (підтвердження сплати дорожнього збору в Молдові).

У Молдову заборонено ввозити:

наркотики,

зброю,

вибухівку,

хімікати,

продукти тваринного походження,

саджанці та насіння.

Якщо ці правила порушити, можуть вилучити товар і заборонити в’їзд.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, яка сьогодні ситуація на трасі Одеса-Рені із заторами. А також про те, які документи необхідно брати із собою до Румунії.