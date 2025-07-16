Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Без этого в Молдову не выехать — какой документ теперь необходим

Без этого в Молдову не выехать — какой документ теперь необходим

Ua ru
Дата публикации 16 июля 2025 18:23
Какие документы необходимо иметь для въезда в Молдову и что запрещено ввозить
Граница с Молдовой. Фото иллюстративное: Слово и дело

Молдова, как и Румыния, усилила контроль на границе для авто, которые въезжают в эту страну. Отныне путешественнику обязательно нужно брать с собой сертификат технического осмотра, ведь без него машину не пропустят пограничники.

Какие документы теперь обязательны на границе — рассказывают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Справка о техническом состоянии автомобиля

Теперь обязательным документом стал сертификат технического осмотра транспортного средства. Он подтверждает, что автомобиль исправен, без серьезных поломок и соответствует экологическим нормам. Без него машину не впустят в Молдову — даже если у вас есть все остальные документы, включая "Зеленую карту".

Новые правила касаются всех типов транспортных средств: легковых авто, микроавтобусов, грузовиков и автобусов.

Сертификат техосмотра выдают только на специальных сертифицированных станциях техобслуживания после полной проверки машины.

Какие документы нужно иметь при пересечении границы

Для того, чтобы беспрепятственно пересечь границу, водителям нужно иметь:

  • загранпаспорт (биометрический или с визой);
  • водительское удостоверение;
  • техпаспорт на авто;
  • полис страхования "Зеленая карта";
  • сертификат технического осмотра;
  • виньетку (подтверждение уплаты дорожного сбора в Молдове).

В Молдову запрещено ввозить:

  • наркотики,
  • оружие,
  • взрывчатку,
  • химикаты,
  • продукты животного происхождения,
  • саженцы и семена.

Если эти правила нарушить, могут изъять товар и запретить въезд.

Напомним, недавно мы писали о том, какая сегодня ситуация на трассе Одесса-Рени с пробками. А также о том, какие документы необходимо брать с собой в Румынию.

Одесса Молдова граница Новости Одессы документы
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации