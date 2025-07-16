Какие документы необходимо иметь для въезда в Молдову и что запрещено ввозить

Без этого в Молдову не выехать — какой документ теперь необходим
Молдова, как и Румыния, усилила контроль на границе для авто, которые въезжают в эту страну. Отныне путешественнику обязательно нужно брать с собой сертификат технического осмотра, ведь без него машину не пропустят пограничники.
Какие документы теперь обязательны на границе — рассказывают Новини.LIVE.
Справка о техническом состоянии автомобиля
Теперь обязательным документом стал сертификат технического осмотра транспортного средства. Он подтверждает, что автомобиль исправен, без серьезных поломок и соответствует экологическим нормам. Без него машину не впустят в Молдову — даже если у вас есть все остальные документы, включая "Зеленую карту".
Новые правила касаются всех типов транспортных средств: легковых авто, микроавтобусов, грузовиков и автобусов.
Сертификат техосмотра выдают только на специальных сертифицированных станциях техобслуживания после полной проверки машины.
Какие документы нужно иметь при пересечении границы
Для того, чтобы беспрепятственно пересечь границу, водителям нужно иметь:
- загранпаспорт (биометрический или с визой);
- водительское удостоверение;
- техпаспорт на авто;
- полис страхования "Зеленая карта";
- сертификат технического осмотра;
- виньетку (подтверждение уплаты дорожного сбора в Молдове).
В Молдову запрещено ввозить:
- наркотики,
- оружие,
- взрывчатку,
- химикаты,
- продукты животного происхождения,
- саженцы и семена.
Если эти правила нарушить, могут изъять товар и запретить въезд.
Напомним, недавно мы писали о том, какая сегодня ситуация на трассе Одесса-Рени с пробками. А также о том, какие документы необходимо брать с собой в Румынию.
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