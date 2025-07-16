Какие документы необходимо иметь для въезда в Молдову и что запрещено ввозить

Граница с Молдовой. Фото иллюстративное: Слово и дело

Молдова, как и Румыния, усилила контроль на границе для авто, которые въезжают в эту страну. Отныне путешественнику обязательно нужно брать с собой сертификат технического осмотра, ведь без него машину не пропустят пограничники.

Какие документы теперь обязательны на границе — рассказывают Новини.LIVE.

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Теперь обязательным документом стал сертификат технического осмотра транспортного средства. Он подтверждает, что автомобиль исправен, без серьезных поломок и соответствует экологическим нормам. Без него машину не впустят в Молдову — даже если у вас есть все остальные документы, включая "Зеленую карту".

Новые правила касаются всех типов транспортных средств: легковых авто, микроавтобусов, грузовиков и автобусов.

Сертификат техосмотра выдают только на специальных сертифицированных станциях техобслуживания после полной проверки машины.

Какие документы нужно иметь при пересечении границы

Для того, чтобы беспрепятственно пересечь границу, водителям нужно иметь:

загранпаспорт (биометрический или с визой);

водительское удостоверение;

техпаспорт на авто;

полис страхования "Зеленая карта";

сертификат технического осмотра;

виньетку (подтверждение уплаты дорожного сбора в Молдове).

В Молдову запрещено ввозить:

наркотики,

оружие,

взрывчатку,

химикаты,

продукты животного происхождения,

саженцы и семена.

Если эти правила нарушить, могут изъять товар и запретить въезд.

Напомним, недавно мы писали о том, какая сегодня ситуация на трассе Одесса-Рени с пробками. А также о том, какие документы необходимо брать с собой в Румынию.