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Головна Одеса Проїзд до Молдови ускладнений — ситуація на трасі Одеса-Рені

Проїзд до Молдови ускладнений — ситуація на трасі Одеса-Рені

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Дата публікації: 16 липня 2025 14:02
Де затори на трасі Одеса-Рені у бік КПП до Молдови та Румунії - ситуація на дорогах Одещини
Затор на кордоні. Фото ілюстративне: Wyborcza.pl

У середу, 16 липня, на трасі Одеса — Рені фіксують величезні затори у бік КПП до Молдови, зокрема біля села Маяки. До Румунії сьогодні тягнучок значно менше, але вони також спостерігаються поблизу прикордонних населених пунктів.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори до Молдови

Біля пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" наразі заторів немає, але вони утворилися до нього. Зокрема, поблизу села Маяки. Простояти в них доведеться понад 3 години. Що стосується "Старокозачого — Тудора" — проїзд там поки що вільний. На КПП у Рені, за даними картографічного сервісу, черг не зафіксовано. 

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Затор біля села Маяки. Фото: скриншот Google Maps

Затори до Румунії

Неподалік найближчого до Румунії поромного переходу пункт пропуску "Орлівка — Ісакча" наразі заторів немає. Біля каналу Кофа, який завершують ремонтувати, тягнучок поки не спостерігається. Однак вони утворилися поблизу села Саф'яни, що слід враховувати мандрівникам. Поїздка з Одеси триватиме понад 5 годин.

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Затор біля села Саф'яни. Фото: скриншот Google Maps

Нагадаємо, нещодавно ми писали про нові вимоги для автомобілістів, які подорожують до Молдови. А також про те, які документи необхідно брати із собою до Румунії.

Одеса дороги Одеська область затори Новини Одеси
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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