Где пробки на трассе Одесса-Рени в сторону КПП в Молдову и Румынию - ситуация на дорогах Одесской области

Пробка на границе. Фото иллюстративное: Wyborcza.pl

В среду, 16 июля, на трассе Одесса — Рени фиксируют огромные пробки в сторону КПП в Молдову, в частности возле села Маяки. По дороге в Румынию сегодня тянучек значительно меньше, но они также наблюдаются вблизи пограничных населенных пунктов.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического веб-сервиса Google Maps.

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Возле пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" пока пробок нет, но они образовались по пути к нему. В частности, вблизи села Маяки. Простоять в них придется более 3 часов. Что касается "Староказачьего —Тудора" — проезд там пока свободен. На КПП в Рени, по данным картографического сервиса, очередей не зафиксировано.

Пробка возле села Маяки. Фото: скриншот Google Maps

Пробки в Румынию

Неподалеку ближайшего к Румынии паромного перехода пункт пропуска "Орловка — Исакча" пока пробок нет. Возле канала Кофа, который завершают ремонтировать, тянучек также не наблюдается. Однако они образовались вблизи села Сафьяны, что следует учитывать путешественникам. Поездка из Одессы продлится более 5 часов.

Пробка возле села Сафьяны. Фото: скриншот Google Maps

Напомним, недавно мы писали о новых требованиях для автомобилистов, путешествующих в Молдову. А также о том, какие документы необходимо брать с собой в Румынию.