Головна Одеса В Одесі тимчасово змінять рух транспорту — де саме

В Одесі тимчасово змінять рух транспорту — де саме

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 17:17
В Одесі змінять рух транспорту, зокрема маршруток № № 165, 190 та 240 та 159
Транспорт в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі тимчасово змінюють рух громадського транспорту на перехресті 28-ї бригади та просп. Князя Володимира Великого. Причина — заборона руху авто через проведення ремонтних робіт.

Про це повідомляє Одеська мерія.

Читайте також:

Зміни у русі транспорту

В Одесі з 15 до 21 серпня тимчасово змінюють  схему руху громадського транспорту через перекриття вулиці 28-ї бригади на перехресті з проспектом Князя Володимира Великого. На цій ділянці тривають відновлювальні роботи.

Тепер автобуси № 165, 190 та 240 у напрямку до вул. 28-ї бригади завершуватимуть маршрут проспекті Князя Володимира Великого, 128. У зворотню сторону вони відправлятимуться з зупинки біля будинку № 159 (на тій же вулиці).

Маршрут № 242 у бік просп. Князя Володимира Великого тепер матиме кінцеву на вул. 28-ї бригади, 11/3. А у бік Лікарні водників — від зупинки біля будинку № 130/1 по проспекту.

None - фото 1
Повідомлення міськради. Фото: скриншот поста міськради

Додамо, вартість проїзду в маршрутках Одеси коштує 20 гривень з людини.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість проїзду в громадському транспорті для одеситів у серпні. А також про те, чому у нашому місті бракує водіїв.

Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
