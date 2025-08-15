В Одесі змінять рух транспорту, зокрема маршруток № № 165, 190 та 240 та 159

В Одесі тимчасово змінять рух транспорту — де саме
В Одесі тимчасово змінюють рух громадського транспорту на перехресті 28-ї бригади та просп. Князя Володимира Великого. Причина — заборона руху авто через проведення ремонтних робіт.
Про це повідомляє Одеська мерія.
Зміни у русі транспорту
В Одесі з 15 до 21 серпня тимчасово змінюють схему руху громадського транспорту через перекриття вулиці 28-ї бригади на перехресті з проспектом Князя Володимира Великого. На цій ділянці тривають відновлювальні роботи.
Тепер автобуси № 165, 190 та 240 у напрямку до вул. 28-ї бригади завершуватимуть маршрут проспекті Князя Володимира Великого, 128. У зворотню сторону вони відправлятимуться з зупинки біля будинку № 159 (на тій же вулиці).
Маршрут № 242 у бік просп. Князя Володимира Великого тепер матиме кінцеву на вул. 28-ї бригади, 11/3. А у бік Лікарні водників — від зупинки біля будинку № 130/1 по проспекту.
Додамо, вартість проїзду в маршрутках Одеси коштує 20 гривень з людини.
