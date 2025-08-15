В центрі Одеси спалахнула пожежа - чи є постраждалі

Пожежа в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В історичному центрі Одеси спалахнула пожежа — загорівся вуличний генератор. Рятувальники щойно дісталися на місце події, наразі триває ліквідація полум'я.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця подій.

Реклама

Читайте також:

Пожежа у центрі Одеси

Щойно в Одесі, на Дерибасівській, біля ресторану McDonalds, загорівся окремо розташований трансформатор. Через пожежу центр міста заволокло димом. Люди разом із комунальниками самотужки намагалися ліквідувати вогонь, однак не вийшло.

Наразі вогонь може перекинутися на будівлі, які розташовані поруч. На місце вже прибули рятувальники ДСНС, аби загасити полум'я. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Трансформатор горить. Фото: Новини.LIVE

Поржежа в Одесі. Фото: Новини.LIVE

ПОжежа на Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про пожежу, яка знищила 10 гектарів землі під Одесою. А також про масштабне загоряння на НПЗ в Росії та як його ліквідували.