Головна Одеса Пожежа в центрі Одеси — що горить на Дерибасівській

Пожежа в центрі Одеси — що горить на Дерибасівській

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 12:23
В центрі Одеси спалахнула пожежа - чи є постраждалі
Пожежа в Одесі. Фото: Новини.LIVE

В історичному центрі Одеси спалахнула пожежа — загорівся вуличний генератор. Рятувальники щойно дісталися на місце події, наразі триває ліквідація полум'я.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця подій.

Читайте також:

Пожежа у центрі Одеси

Щойно в Одесі, на Дерибасівській, біля ресторану McDonalds, загорівся окремо розташований трансформатор. Через пожежу центр міста заволокло димом. Люди разом із комунальниками самотужки намагалися ліквідувати вогонь, однак не вийшло.

Наразі вогонь може перекинутися на будівлі, які розташовані поруч. На місце вже прибули рятувальники ДСНС, аби загасити полум'я. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

None - фото 1
Трансформатор горить. Фото: Новини.LIVE
None - фото 2
Поржежа в Одесі. Фото: Новини.LIVE
None - фото 3
ПОжежа на Дерибасівській. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно ми писали про пожежу, яка знищила 10 гектарів землі під Одесою. А також про масштабне загоряння на НПЗ в Росії та як його ліквідували.

Одеса пожежа Новини Одеси вогонь дим
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
