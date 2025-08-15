В центрі Одеси спалахнула пожежа - чи є постраждалі

Пожежа в центрі Одеси — що горить на Дерибасівській
В історичному центрі Одеси спалахнула пожежа — загорівся вуличний генератор. Рятувальники щойно дісталися на місце події, наразі триває ліквідація полум'я.
Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця подій.
Пожежа у центрі Одеси
Щойно в Одесі, на Дерибасівській, біля ресторану McDonalds, загорівся окремо розташований трансформатор. Через пожежу центр міста заволокло димом. Люди разом із комунальниками самотужки намагалися ліквідувати вогонь, однак не вийшло.
Наразі вогонь може перекинутися на будівлі, які розташовані поруч. На місце вже прибули рятувальники ДСНС, аби загасити полум'я. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.
