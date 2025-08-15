В центре Одессы вспыхнул пожар - есть ли пострадавшие

Пожар в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В историческом центре Одессы вспыхнул пожар — загорелся уличный генератор. Спасатели только что добрались на место происшествия, сейчас продолжается ликвидация огня.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места событий.

Пожар в центре Одессы

Только что в Одессе, на Дерибасовской, возле ресторана McDonalds, загорелся отдельно стоящий трансформатор. Из-за пожара центр города заволокло дымом. Люди вместе с коммунальщиками самостоятельно пытались ликвидировать огонь, однако не получилось.

Сейчас огонь может перекинуться на здания, которые расположены рядом. На место уже прибыли спасатели ГСЧС, чтобы потушить пламя. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

Трансформатор горит. Фото: Новини.LIVE

Пожар в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Пожар на Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

