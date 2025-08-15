Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Пожар в центре Одессы — что горит на Дерибасовской

Пожар в центре Одессы — что горит на Дерибасовской

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 12:23
В центре Одессы вспыхнул пожар - есть ли пострадавшие
Пожар в Одессе. Фото: Новини.LIVE

В историческом центре Одессы вспыхнул пожар — загорелся уличный генератор. Спасатели только что добрались на место происшествия, сейчас продолжается ликвидация огня.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места событий.

Реклама
Читайте также:

Пожар в центре Одессы

Только что в Одессе, на Дерибасовской, возле ресторана McDonalds, загорелся отдельно стоящий трансформатор. Из-за пожара центр города заволокло дымом. Люди вместе с коммунальщиками самостоятельно пытались ликвидировать огонь, однако не получилось.

Сейчас огонь может перекинуться на здания, которые расположены рядом. На место уже прибыли спасатели ГСЧС, чтобы потушить пламя. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

None - фото 1
Трансформатор горит. Фото: Новини.LIVE
None - фото 2
Пожар в Одессе. Фото: Новини.LIVE
None - фото 3
Пожар на Дерибасовской. Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно мы писали о пожаре, который уничтожил 10 гектаров земли под Одессой. А также о масштабном возгорании на НПЗ в России и как его ликвидировали.

Одесса пожар Новости Одессы огонь дым
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации