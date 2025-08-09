Пожар в Лиманце: ущерб экологии 22 миллиона грн

Пожар под Одессой — сгорело 10 гектаров земли
В селе Лиманка Одесского района масштабный пожар уничтожил сухую траву, стерню и лесопосадку. По подсчетам экоинспекции, ущерб для окружающей среды достигает 22 миллионов гривен.
Об этом в субботу, 9 августа, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.
Пожар возле Одессы — какие убытки
В селе Лиманка, Одесского района, произошел масштабный пожар, который нанес окружающей среде значительный ущерб. По данным Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, убытки оценили в 22 миллиона гривен.
Горела сухая трава, стерня, лесопосадка и заброшенный сад. Пламя охватило площадь около 10 гектаров. Чтобы оценить масштабы возгорания, использовали беспилотник, а подразделения работали по повышенному рангу вызова.
Сколько спасателей боролись с огнем
На тушение пожара привлекли 7 единиц техники и 31 спасателя. Пожарные почти три часа сдерживали пламя, не допустив его распространения на большую территорию. Причины возгорания пока выясняют. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
