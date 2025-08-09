Видео
Главная Одесса Пожар под Одессой — сгорело 10 гектаров земли

Пожар под Одессой — сгорело 10 гектаров земли

Ua ru
Дата публикации 9 августа 2025 12:35
Пожар в Лиманце: ущерб экологии 22 миллиона грн
Пожар под Одессой. Фото: ГСЧС

В селе Лиманка Одесского района масштабный пожар уничтожил сухую траву, стерню и лесопосадку. По подсчетам экоинспекции, ущерб для окружающей среды достигает 22 миллионов гривен.

Об этом в субботу, 9 августа, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Читайте также:
Пожежа під Одесою — згоріло 10 гектарів землі - фото 1
Под Одессой сгорело поле. Фото: ГСЧС

Пожар возле Одессы — какие убытки

В селе Лиманка, Одесского района, произошел масштабный пожар, который нанес окружающей среде значительный ущерб. По данным Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, убытки оценили в 22 миллиона гривен.

Пожежа під Одесою — згоріло 10 гектарів землі - фото 2
Последствия пожара возле Одессы. Фото: ГСЧС

Горела сухая трава, стерня, лесопосадка и заброшенный сад. Пламя охватило площадь около 10 гектаров. Чтобы оценить масштабы возгорания, использовали беспилотник, а подразделения работали по повышенному рангу вызова.

Пожежа під Одесою — згоріло 10 гектарів землі - фото 3
Спасатели на месте пожара в Одесской области. Фото: ГСЧС

Сколько спасателей боролись с огнем

На тушение пожара привлекли 7 единиц техники и 31 спасателя. Пожарные почти три часа сдерживали пламя, не допустив его распространения на большую территорию. Причины возгорания пока выясняют. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Пожежа під Одесою — згоріло 10 гектарів землі - фото 4
Спасатель тушит огонь в поле. Фото: ГСЧС
Пожежа під Одесою — згоріло 10 гектарів землі - фото 5
Ствол от сгоревшего дерева. Фото: ГСЧС

Напомним, российские оккупанты утром ударили по Днепру, в результате вражеской атаки вспыхнул пожар. Также мы писали, что россияне атаковали Балаклейскую громаду Харьковской области дронами.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
