Пожар в Лиманце: ущерб экологии 22 миллиона грн

Пожар под Одессой. Фото: ГСЧС

В селе Лиманка Одесского района масштабный пожар уничтожил сухую траву, стерню и лесопосадку. По подсчетам экоинспекции, ущерб для окружающей среды достигает 22 миллионов гривен.

Об этом в субботу, 9 августа, сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Под Одессой сгорело поле. Фото: ГСЧС

Пожар возле Одессы — какие убытки

В селе Лиманка, Одесского района, произошел масштабный пожар, который нанес окружающей среде значительный ущерб. По данным Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, убытки оценили в 22 миллиона гривен.

Последствия пожара возле Одессы. Фото: ГСЧС

Горела сухая трава, стерня, лесопосадка и заброшенный сад. Пламя охватило площадь около 10 гектаров. Чтобы оценить масштабы возгорания, использовали беспилотник, а подразделения работали по повышенному рангу вызова.

Спасатели на месте пожара в Одесской области. Фото: ГСЧС

Сколько спасателей боролись с огнем

На тушение пожара привлекли 7 единиц техники и 31 спасателя. Пожарные почти три часа сдерживали пламя, не допустив его распространения на большую территорию. Причины возгорания пока выясняют. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

Спасатель тушит огонь в поле. Фото: ГСЧС

Ствол от сгоревшего дерева. Фото: ГСЧС

