Пожежа під Одесою — згоріло 10 гектарів землі

Пожежа під Одесою — згоріло 10 гектарів землі

Ua ru
Дата публікації: 9 серпня 2025 12:35
Пожежа в Лиманці: збитки екології 22 мільйони грн
Пожежа під Одесою. Фото: ДСНС

У селі Лиманка Одеського району масштабна пожежа знищила суху траву, стерню та лісопосадку. За підрахунками екоінспекції, збитки для довкілля сягають 22 мільйонів гривень.

Про це у суботу, 9 серпня, повідомили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

Читайте також:
Пожежа під Одесою — згоріло 10 гектарів землі - фото 1
Під Одесою згоріло поле. Фото: ДСНС

Пожежа біля Одеси — які збитки

В селі Лиманка, Одеського району, сталася масштабна пожежа, яка завдала довкіллю значної шкоди. За даними Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу, збитки оцінили у 22 мільйони гривень.

Пожежа під Одесою — згоріло 10 гектарів землі - фото 2
Наслідки пожежі біля Одеси. Фото: ДСНС

Горіла суха трава, стерня, лісопосадка та закинутий сад. Полум’я охопило площу близько 10 гектарів. Щоб оцінити масштаби загоряння, використали безпілотник, а підрозділи працювали за підвищеним рангом виклику.

Пожежа під Одесою — згоріло 10 гектарів землі - фото 3
Рятувальники на місці пожежі на Одещині. Фото: ДСНС

Скільки рятувальників боролись з вогнем

На гасіння пожежі залучили 7 одиниць техніки та 31 рятувальника. Вогнеборці майже три години стримували полум’я, не допустивши його поширення на більшу територію. Причини займання поки з’ясовують. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих.

Пожежа під Одесою — згоріло 10 гектарів землі - фото 4
Рятувальник гасить вогонь у полі. Фото: ДСНС
Пожежа під Одесою — згоріло 10 гектарів землі - фото 5
Стовбур від згорілого дерева. Фото: ДСНС

Нагадаємо, російські окупанти вранці вдарили по Дніпрі, внаслідок ворожої атаки спалахнула пожежа. Також ми писали, що росіяни атакували Балаклійську громаду Харківської області дронами. 

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
