Вернулся из плена защитник Мариуполя, кубинец из Одессы

Хуан Альберто Лейва Гарсия. Фото: Людмила Лейва в соцсети

Защитник Мариуполя, морпех Хуан Альберто Лейва Гарсия, вернулся из вражеского плена. Более 3 лет семья служащего пыталась добиться его освобождения, участвуя в многочисленных митингах, и только сейчас их мечты осуществились.

Об этом рассказала сестра Хуана Альберто Лейва Гарсия Людмила Лейва Гарсиа сообщила в соцсети.

Возвращение из плена

Хуан Альберто Лейва Гарсия родился в Мариуполе в семье кубинца и украинки. В 2008 году переехал с родителями в Одессу, где будущий защитник учился на архитектора.

В 2018 году Хуан решил стать военным и пошел в ряды ВСУ. Во время боев за Мариуполь он защищал "Азовсталь", но в мае 2022 года при выходе оттуда попал в российский плен.

Все это время его родные Хуана делали все возможное, чтобы его вернули, и только сейчас, во время обмена 14 августа защитника обменяли.

Хуан Альберто Лейва Гарсия. Из личного архива семьи военного

Сообщение сестры военного. Фото: скришнот поста в соцсети

Обмен 14 августа

Во время обмена 14 августа удалось вернуть 33 военных ВМС и Пограничной службы (из них 10 офицеров) и 51 гражданского. Возраст самого молодого освобожденного — 26 лет, а самого старшего — 74, из которых 7 последних лет он находился в российской тюрьме.

