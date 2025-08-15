Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивПсихологияИндустрииДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Из плена домой — в Одессу вернулся защитник Азовстали

Из плена домой — в Одессу вернулся защитник Азовстали

Ua ru
Дата публикации 15 августа 2025 10:32
Вернулся из плена защитник Мариуполя, кубинец из Одессы
Хуан Альберто Лейва Гарсия. Фото: Людмила Лейва в соцсети

Защитник Мариуполя, морпех Хуан Альберто Лейва Гарсия, вернулся из вражеского плена. Более 3 лет семья служащего пыталась добиться его освобождения, участвуя в многочисленных митингах, и только сейчас их мечты осуществились.

Об этом рассказала сестра Хуана Альберто Лейва Гарсия Людмила Лейва Гарсиа сообщила в соцсети.

Реклама
Читайте также:

Возвращение из плена

Хуан Альберто Лейва Гарсия родился в Мариуполе в семье кубинца и украинки. В 2008 году переехал с родителями в Одессу, где будущий защитник учился на архитектора.

В 2018 году Хуан решил стать военным и пошел в ряды ВСУ. Во время боев за Мариуполь он защищал "Азовсталь", но в мае 2022 года при выходе оттуда попал в российский плен.

Все это время его родные Хуана делали все возможное, чтобы его вернули, и только сейчас, во время обмена 14 августа защитника обменяли.

З полону повернувся оборонець Маріуполя та "Азовсталі"
Хуан Альберто Лейва Гарсия. Из личного архива семьи военного
None - фото 1
Сообщение сестры военного. Фото: скришнот поста в соцсети

Обмен 14 августа

Во время обмена 14 августа удалось вернуть 33 военных ВМС и Пограничной службы (из них 10 офицеров) и 51 гражданского. Возраст самого молодого освобожденного — 26 лет, а самого старшего — 74, из которых 7 последних лет он находился в российской тюрьме.

Напомним, еще недавно мы писали о том, как в Одессе поддержали военнопленных. А также о возвращении защитника Змеиного.

Одесса ВСУ Новости Одессы война в Украине обмен пленными
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации