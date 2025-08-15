Повернувся з полону захисник Маріуполя, кубінець з Одеси

З полону додому — до Одеси повернувся захисник Азовсталі
Захисник Маріуполя, морпіх Хуан Альберто Лейва Гарсія, повернувся з ворожого полону. Понад 3 роки родина службовця намагалася домогтися його звільнення, беручи участь у численних мітингах, і тільки зараз їні мрії здійснились.
Про це розповіла сестра Хуана Альберто Лейва Гарсія Людмила Лейва Гарсіа повідомила у соцмережі.
Повернення з полону
Хуан Альберто Лейва Гарсія народився у Маріуполі в родині кубинця та українки. У 2008 році переїхав їз батьками до Одеси, де майбутній захисник навчався на архітектора.
У 2018 році Хуан вирішив стати військовим та пішов до лав ЗСУ. Під час боїв за Маріуполь він захищав "Азовсталь", але у травні 2022 року при виході звідти потрапив у російський полон.
Весь цей час його рідні Хуана робили все можливе, аби його повернути, і тільки зараз, під час обміну 14 серпня, захисника обміняли.
Обмін 14 серпня
Під час обміну 14 серпня вдалося повернути 33 військових ВМС та Прикордонної служби (з них 10 офіцерів) та 51 цивільного українця. Вік наймолодшого звільненого — 26 років, а найстаршого — 74, з яких сім останніх років він перебував у російській в’язниці.
