Головна Одеса З полону додому — до Одеси повернувся захисник Азовсталі

З полону додому — до Одеси повернувся захисник Азовсталі

Ua ru
Дата публікації: 15 серпня 2025 10:32
Повернувся з полону захисник Маріуполя, кубінець з Одеси
Хуан Альберто Лейва Гарсія. Фото: Людмила Лейва у соцмережі

Захисник Маріуполя, морпіх Хуан Альберто Лейва Гарсія, повернувся з ворожого полону. Понад 3 роки родина службовця намагалася домогтися його звільнення, беручи участь у численних мітингах, і тільки зараз їні мрії здійснились.

Про це розповіла сестра Хуана Альберто Лейва Гарсія Людмила Лейва Гарсіа повідомила у соцмережі.

Читайте також:

Повернення з полону

Хуан Альберто Лейва Гарсія народився у Маріуполі в родині кубинця та українки. У 2008 році переїхав їз батьками до  Одеси, де майбутній захисник навчався на архітектора.

У 2018 році Хуан вирішив стати військовим та пішов до лав ЗСУ. Під час боїв за Маріуполь він захищав "Азовсталь", але у травні 2022 року при виході звідти потрапив у російський полон.

Весь цей час його рідні Хуана робили все можливе, аби його повернути, і тільки зараз, під час обміну 14 серпня, захисника обміняли.

З полону повернувся оборонець Маріуполя та "Азовсталі"
Хуан Альберто Лейва Гарсія. З особистого архіву родини військового
None - фото 1
Повідомлення сестри військового. Фото: скриншот посту в соцмережі

Обмін 14 серпня

Під час обміну 14 серпня вдалося повернути 33 військових ВМС та Прикордонної служби (з них 10 офіцерів) та 51 цивільного українця. Вік наймолодшого звільненого — 26 років, а найстаршого — 74, з яких сім останніх років він перебував у російській в’язниці.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, як в Одесі підтримали військовополонених. А також про повернення захисника Зміїного.

Одеса ЗСУ Новини Одеси війна в Україні обмін полоненими
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
