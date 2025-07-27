В Одесі нагадали про полонених та зниклих безвісти

Мітинг в Одесі. Фото: Наталія Михайленко

Сьогодні, 27 липня біля залізничного вокзалу Одеси активісти закликали скоріше повернути усіх полонених, як військових, так і цивільних з російської неволі. Згадали і зниклих безвісти. Пересічні містяни та туристи охоче доєднувалися, незважаючи на спекотну погоду.

Про це Новини.LIVE дізналися від організаторів акції.

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Поверніть з полону

Активісти вийшли на площу біля залізничного вокзалу із плакатами про військовополонених, цивільних полонених та зниклих безвісти. Ініціатори заходу нагадали містянам: ці люди ризикували своїм життям заради нас та перебувають у нелюдських умовах, тому ми не маємо їх забувати.

Акція біля вокзалу. Фото: Наталія Михайленко

Учасники акції. Фото: Наталія Михайленко

Рідні полонених. Фото: Наталія Михайленко

Перехожі доєднувалися

До активістів охоче доєднувалися місцеві перехожі та гості міста. Адже у багатьох українців є рідні або знайомі, які потрапили до ворожого полону або зникли безвісти.

Люди біля вокзалу. Фото: Наталія Михайленко

Поверніть з полону. Фото: Наталія Михайленко

Акція у центрі міста. Фото: Наталія Михайленко

Мітингувальники закликають не забувати про тих, хто зараз не може говорити сам. Адже наша підтримка має для них величезне значення.

Люди з плакатами. Фото: Наталія Михайленко

Голос зниклих. Фото: Наталія Михайленко

Про зниклих пам'ятають. Фото: Наталія Михайленко

Нагадаємо, нещодавно ми писали про мітинг біля Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Одесі. А також про акцію родичів військових.