В Одесі нагадали про полонених та зниклих безвісти

В Одесі підтримали полонених та зниклих безвісти — фоторепортаж
Сьогодні, 27 липня біля залізничного вокзалу Одеси активісти закликали скоріше повернути усіх полонених, як військових, так і цивільних з російської неволі. Згадали і зниклих безвісти. Пересічні містяни та туристи охоче доєднувалися, незважаючи на спекотну погоду.
Про це Новини.LIVE дізналися від організаторів акції.
Поверніть з полону
Активісти вийшли на площу біля залізничного вокзалу із плакатами про військовополонених, цивільних полонених та зниклих безвісти. Ініціатори заходу нагадали містянам: ці люди ризикували своїм життям заради нас та перебувають у нелюдських умовах, тому ми не маємо їх забувати.
Перехожі доєднувалися
До активістів охоче доєднувалися місцеві перехожі та гості міста. Адже у багатьох українців є рідні або знайомі, які потрапили до ворожого полону або зникли безвісти.
Мітингувальники закликають не забувати про тих, хто зараз не може говорити сам. Адже наша підтримка має для них величезне значення.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про мітинг біля Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Одесі. А також про акцію родичів військових.
Читайте Новини.LIVE!