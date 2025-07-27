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Головна Одеса В Одесі підтримали полонених та зниклих безвісти — фоторепортаж

В Одесі підтримали полонених та зниклих безвісти — фоторепортаж

Ua ru
Дата публікації: 27 липня 2025 14:14
В Одесі нагадали про полонених та зниклих безвісти
Мітинг в Одесі. Фото: Наталія Михайленко

Сьогодні, 27 липня біля залізничного вокзалу Одеси активісти закликали скоріше повернути усіх полонених, як військових, так і цивільних з російської неволі. Згадали і зниклих безвісти. Пересічні містяни та туристи охоче доєднувалися, незважаючи на спекотну погоду.

Про це Новини.LIVE дізналися від організаторів акції.

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Поверніть з полону

Активісти вийшли на площу біля залізничного вокзалу із плакатами про військовополонених, цивільних полонених та зниклих безвісти. Ініціатори заходу нагадали містянам: ці люди ризикували своїм життям заради нас та перебувають у нелюдських умовах, тому ми не маємо їх забувати.

В Одесі підтримали полонених та зниклих без вісті — як саме - фото 1
Акція біля вокзалу. Фото: Наталія Михайленко
В Одесі підтримали полонених та зниклих без вісті — як саме - фото 2
Учасники акції. Фото: Наталія Михайленко
В Одесі підтримали полонених та зниклих без вісті — як саме - фото 3
Рідні полонених. Фото: Наталія Михайленко

Перехожі доєднувалися

До активістів охоче доєднувалися місцеві перехожі та гості міста. Адже у багатьох українців є рідні або знайомі, які потрапили до ворожого полону або зникли безвісти.

В Одесі підтримали полонених та зниклих без вісті — як саме - фото 4
Люди біля вокзалу. Фото: Наталія Михайленко
В Одесі підтримали полонених та зниклих без вісті — як саме - фото 5
Поверніть з полону. Фото: Наталія Михайленко
В Одесі підтримали полонених та зниклих без вісті — як саме - фото 6
Акція у центрі міста. Фото: Наталія Михайленко

Мітингувальники закликають не забувати про тих, хто зараз не може говорити сам. Адже наша підтримка має для них величезне значення.

В Одесі підтримали полонених та зниклих без вісті — як саме - фото 7
Люди з плакатами. Фото: Наталія Михайленко
В Одесі підтримали полонених та зниклих без вісті — як саме - фото 8
Голос зниклих. Фото: Наталія Михайленко
В Одесі підтримали полонених та зниклих без вісті — як саме - фото 9
Про зниклих пам'ятають. Фото: Наталія Михайленко

Нагадаємо, нещодавно ми писали про мітинг біля Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Одесі. А також про акцію родичів військових.

Одеса полонені Новини Одеси війна в Україні зниклі безвісти
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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