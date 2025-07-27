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Главная Одесса В Одессе поддержали пленных и пропавших без вести — фоторепортаж

В Одессе поддержали пленных и пропавших без вести — фоторепортаж

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2025 14:14
В Одессе напомнили о пленных и пропавших без вести
Митинг в Одессе. Фото: Наталья Михайленко

Сегодня, 27 июля возле железнодорожного вокзала Одессы активисты призвали поскорее вернуть всех пленных, как военных, так и гражданских из российской неволи. Вспомнили и пропавших без вести. Рядовые горожане и туристы охотно присоединялись, несмотря на жаркую погоду.

Об этом Новини.LIVE узнали от организаторов акции.

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Верните из плена

Активисты вышли на площадь возле железнодорожного вокзала с плакатами о военнопленных, гражданских пленных и пропавших без вести. Инициаторы мероприятия напомнили горожанам: эти люди рисковали своей жизнью ради нас и находятся в нечеловеческих условиях, поэтому мы не должны их забывать.

В Одессе поддержали пленных и пропавших без вести — как именно - фото 1
Акция возле вокзала. Фото: Наталья Михайленко
В Одессе поддержали пленных и пропавших без вести — как именно - фото 2
Участники акции. Фото: Наталья Михайленко
В Одессе поддержали пленных и пропавших без вести — как именно - фото 3
Родные пленных. Фото: Наталья Михайленко

Прохожие присоединялись

К активистам охотно присоединялись местные прохожие и гости города. Ведь у многих украинцев есть родные или знакомые, которые попали во вражеский плен или пропали без вести.

В Одессе поддержали пленных и пропавших без вести — как именно - фото 4
Люди возле вокзала. Фото: Наталья Михайленко
В Одессе поддержали пленных и пропавших без вести — как именно - фото 5
Верните из плена. Фото: Наталья Михайленко
В Одессе поддержали пленных и пропавших без вести — как именно - фото 6
Акция в центре города. Фото: Наталья Михайленко

Митингующие призывают не забывать о тех, кто сейчас не может говорить сам. Ведь наша поддержка имеет для них огромное значение.

В Одессе поддержали пленных и пропавших без вести — как именно - фото 7
Люди с плакатами. Фото: Наталья Михайленко
В Одессе поддержали пленных и пропавших без вести — как именно - фото 8
Голос пропавших. Фото: Наталья Михайленко
В Одессе поддержали пленных и пропавших без вести — как именно - фото 9
О пропавших помнят. Фото: Наталья Михайленко

Напомним, недавно мы писали о митинге возле Международного Комитета Красного Креста в Одессе. А также об акции родственников военных.

Одесса пленные Новости Одессы война в Украине пропавшие без вести
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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