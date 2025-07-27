В Одессе напомнили о пленных и пропавших без вести

В Одессе поддержали пленных и пропавших без вести — фоторепортаж
Сегодня, 27 июля возле железнодорожного вокзала Одессы активисты призвали поскорее вернуть всех пленных, как военных, так и гражданских из российской неволи. Вспомнили и пропавших без вести. Рядовые горожане и туристы охотно присоединялись, несмотря на жаркую погоду.
Об этом Новини.LIVE узнали от организаторов акции.
Верните из плена
Активисты вышли на площадь возле железнодорожного вокзала с плакатами о военнопленных, гражданских пленных и пропавших без вести. Инициаторы мероприятия напомнили горожанам: эти люди рисковали своей жизнью ради нас и находятся в нечеловеческих условиях, поэтому мы не должны их забывать.
Прохожие присоединялись
К активистам охотно присоединялись местные прохожие и гости города. Ведь у многих украинцев есть родные или знакомые, которые попали во вражеский плен или пропали без вести.
Митингующие призывают не забывать о тех, кто сейчас не может говорить сам. Ведь наша поддержка имеет для них огромное значение.
Напомним, недавно мы писали о митинге возле Международного Комитета Красного Креста в Одессе. А также об акции родственников военных.
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