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Головна Одеса Масове відключення світла в Одесі — кого торкнеться

Масове відключення світла в Одесі — кого торкнеться

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2025 09:50
Відключення світла в Одесі - які адреси відключень та коли ДТЕК відновлять електрику
Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 9 липня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на мережах, тому сотні будинків до вечора залишаться без електрики. Світло абонентам обіцяють повернути до 20:00, однак час залежить від адреси проживання користувача.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

  • Абрикосова, 4-105а,
  • Ахматової, 1-32к,
  • Бурлюка Давида, 8-30,  
  • Дачна, 4/2, 3а-30В,
  • Дубовий Гай, 2-57,  
  • Едуардса Бориса, 28-40В,
  • Костанді, 21-43,
  • Кришталева, 1,  
  • Лигінська,
  • Львівська, 7а-58,
  • Рибальська, 20,  
  • Рівності,
  • Сумська, 1-31,  
  • Айвазовського, 34, 70а, 72, 72б,  
  • Ялинкова, 2-58,
  • дорога Фонтанська, 106/37, 106/40,
  • пров. 1-й, 2-й Рівності,
  • пров. 2-й Дачний, 1-9,
  • пров. 2-й, 3-й Український,  
  • пров. Абрикосовий, 1-29,
  • пров. Делоне Соні, 3-22А,
  • пров. Літній, 5,
  • пров. Львівський, 2-10в,
  • пров. Новоукраїнський 2,17-31,
  • пров. Рівний, 1-11б,
  • пров. Рівності, 92,
  • пров. Травневий, 6,7,7Г/КОРП.4,8,8/КОРП.1,8/КОРП.2,8/КОРП.3

Роботи до 20:00.

Центральний РЕМ:

  • Гранатна, 1-16б,  
  • Михайленко Ганни, 18-51,
  • Олексія  Вадатурського, 79-131,
  • Прибіка Йозефа, 7-28Б,  
  • Столярського, 4-Г,
  • Фунтового Івана, 42-54,
  • пров. Гранатний, 2,3,4,5,6,6а,8/корп.1, пров. Кордонний, 1-35,
  • пров. Малиновський, 7.

Роботи до 20:00.

Північний РЕМ:

  • Четверти, 37-58а,
  • Агрономічна, Біляївська, 1-9,
  • Блажка Віталія, 1-5,
  • Кільцева, 1-12,
  • Котляревського, 12б,
  • Кругова, 1-36,
  • Крушельницького, 1-37,
  • Міхновського Миколи,
  • Болобочана, 1-44,
  • Молодіжна, 1-49,
  • Палія Семена, 126/1, 130, 126, 134,
  • Сахарова Академіка, 24,26,30,
  • Світла, 1,
  • Тарутинська, 1-11,
  • Хуторська, 1-95,
  • Цебриковська, 1-13а,
  • Четверта, 33-Г,33Б,
  • пров. Агрономічний, 1-8а,
  • пров. Гінзбург Людмили, 1-12Б,
  • пров. Кілевий, 1-9а,
  • пров. Круговий, 1а-13,
  • пров. Крушельницької, 1-5а,
  • пров. Мастерській, 1-11,
  • пров. Новий, 1-14а,
  • пров. Оранжерейний, 1-32,
  • пров. Петра Калнишевського, 1-10,
  • пров. Шахтинський, 18-46,
  • пров. Шебелинський, 13-27,
  • просп. Володимира Великого князя, 140-156. 

Роботи до 19:00.
 

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). 

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у липні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.

комунальні послуги Одеса Новини Одеси ДТЕК відключення світла
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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