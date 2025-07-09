Відключення світла в Одесі - які адреси відключень та коли ДТЕК відновлять електрику

Роботи на мережах. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 9 липня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на мережах, тому сотні будинків до вечора залишаться без електрики. Світло абонентам обіцяють повернути до 20:00, однак час залежить від адреси проживання користувача.

Про це повідомляють на офіційному каналі міста.

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В кого немає світла

Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:

Південний РЕМ:

Абрикосова, 4-105а,

Ахматової, 1-32к,

Бурлюка Давида, 8-30,

Дачна, 4/2, 3а-30В,

Дубовий Гай, 2-57,

Едуардса Бориса, 28-40В,

Костанді, 21-43,

Кришталева, 1,

Лигінська,

Львівська, 7а-58,

Рибальська, 20,

Рівності,

Сумська, 1-31,

Айвазовського, 34, 70а, 72, 72б,

Ялинкова, 2-58,

дорога Фонтанська, 106/37, 106/40,

пров. 1-й, 2-й Рівності,

пров. 2-й Дачний, 1-9,

пров. 2-й, 3-й Український,

пров. Абрикосовий, 1-29,

пров. Делоне Соні, 3-22А,

пров. Літній, 5,

пров. Львівський, 2-10в,

пров. Новоукраїнський 2,17-31,

пров. Рівний, 1-11б,

пров. Рівності, 92,

пров. Травневий, 6,7,7Г/КОРП.4,8,8/КОРП.1,8/КОРП.2,8/КОРП.3

Роботи до 20:00.

Центральний РЕМ:

Гранатна, 1-16б,

Михайленко Ганни, 18-51,

Олексія Вадатурського, 79-131,

Прибіка Йозефа, 7-28Б,

Столярського, 4-Г,

Фунтового Івана, 42-54,

пров. Гранатний, 2,3,4,5,6,6а,8/корп.1, пров. Кордонний, 1-35,

пров. Малиновський, 7.

Роботи до 20:00.

Північний РЕМ:

Четверти, 37-58а,

Агрономічна, Біляївська, 1-9,

Блажка Віталія, 1-5,

Кільцева, 1-12,

Котляревського, 12б,

Кругова, 1-36,

Крушельницького, 1-37,

Міхновського Миколи,

Болобочана, 1-44,

Молодіжна, 1-49,

Палія Семена, 126/1, 130, 126, 134,

Сахарова Академіка, 24,26,30,

Світла, 1,

Тарутинська, 1-11,

Хуторська, 1-95,

Цебриковська, 1-13а,

Четверта, 33-Г,33Б,

пров. Агрономічний, 1-8а,

пров. Гінзбург Людмили, 1-12Б,

пров. Кілевий, 1-9а,

пров. Круговий, 1а-13,

пров. Крушельницької, 1-5а,

пров. Мастерській, 1-11,

пров. Новий, 1-14а,

пров. Оранжерейний, 1-32,

пров. Петра Калнишевського, 1-10,

пров. Шахтинський, 18-46,

пров. Шебелинський, 13-27,

просп. Володимира Великого князя, 140-156.

Роботи до 19:00.



Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).

Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у липні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.