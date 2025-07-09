Відключення світла в Одесі - які адреси відключень та коли ДТЕК відновлять електрику

Масове відключення світла в Одесі — кого торкнеться
Сьогодні, 9 липня, в Одесі знову проводитимуть заплановані ремонтні роботи на мережах, тому сотні будинків до вечора залишаться без електрики. Світло абонентам обіцяють повернути до 20:00, однак час залежить від адреси проживання користувача.
Про це повідомляють на офіційному каналі міста.
В кого немає світла
Через заплановані роботи на електромережах Одеси світла сьогодні немає за такими адресами:
Південний РЕМ:
- Абрикосова, 4-105а,
- Ахматової, 1-32к,
- Бурлюка Давида, 8-30,
- Дачна, 4/2, 3а-30В,
- Дубовий Гай, 2-57,
- Едуардса Бориса, 28-40В,
- Костанді, 21-43,
- Кришталева, 1,
- Лигінська,
- Львівська, 7а-58,
- Рибальська, 20,
- Рівності,
- Сумська, 1-31,
- Айвазовського, 34, 70а, 72, 72б,
- Ялинкова, 2-58,
- дорога Фонтанська, 106/37, 106/40,
- пров. 1-й, 2-й Рівності,
- пров. 2-й Дачний, 1-9,
- пров. 2-й, 3-й Український,
- пров. Абрикосовий, 1-29,
- пров. Делоне Соні, 3-22А,
- пров. Літній, 5,
- пров. Львівський, 2-10в,
- пров. Новоукраїнський 2,17-31,
- пров. Рівний, 1-11б,
- пров. Рівності, 92,
- пров. Травневий, 6,7,7Г/КОРП.4,8,8/КОРП.1,8/КОРП.2,8/КОРП.3
Роботи до 20:00.
Центральний РЕМ:
- Гранатна, 1-16б,
- Михайленко Ганни, 18-51,
- Олексія Вадатурського, 79-131,
- Прибіка Йозефа, 7-28Б,
- Столярського, 4-Г,
- Фунтового Івана, 42-54,
- пров. Гранатний, 2,3,4,5,6,6а,8/корп.1, пров. Кордонний, 1-35,
- пров. Малиновський, 7.
Роботи до 20:00.
Північний РЕМ:
- Четверти, 37-58а,
- Агрономічна, Біляївська, 1-9,
- Блажка Віталія, 1-5,
- Кільцева, 1-12,
- Котляревського, 12б,
- Кругова, 1-36,
- Крушельницького, 1-37,
- Міхновського Миколи,
- Болобочана, 1-44,
- Молодіжна, 1-49,
- Палія Семена, 126/1, 130, 126, 134,
- Сахарова Академіка, 24,26,30,
- Світла, 1,
- Тарутинська, 1-11,
- Хуторська, 1-95,
- Цебриковська, 1-13а,
- Четверта, 33-Г,33Б,
- пров. Агрономічний, 1-8а,
- пров. Гінзбург Людмили, 1-12Б,
- пров. Кілевий, 1-9а,
- пров. Круговий, 1а-13,
- пров. Крушельницької, 1-5а,
- пров. Мастерській, 1-11,
- пров. Новий, 1-14а,
- пров. Оранжерейний, 1-32,
- пров. Петра Калнишевського, 1-10,
- пров. Шахтинський, 18-46,
- пров. Шебелинський, 13-27,
- просп. Володимира Великого князя, 140-156.
Роботи до 19:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний).
Додамо, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про вартість електроенергії у липні. А також про тариф на УБПТ для одеситів.
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