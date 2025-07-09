Отключение света в Одессе - какие адреса отключений и когда ДТЭК восстановят электричество

Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 9 июля, в Одессе снова будут проводить запланированные ремонтные работы на сетях, поэтому сотни домов до вечера останутся без электричества. Свет абонентам обещают вернуть до 20:00, однако время зависит от адреса проживания пользователя.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Южный РЭС:

Абрикосовая, 4-105а,

Ахматовой, 1-32к,

Бурлюка Давида, 8-30,

Дачная, 4/2, 3а-30В,

Дубовая роща, 2-57,

Эдуардса Бориса, 28-40В,

Костанди, 21-43,

Хрустальная, 1,

Лигинская,

Львовская, 7а-58,

Рыбальская, 20,

Равенства,

Сумская, 1-31,

Айвазовского, 34, 70а, 72, 72б,

Елочная, 2-58,

дорога Фонтанская, 106/37, 106/40,

переулок 1-й, 2-й Равенства,

переулок 2-й Дачный, 1-9,

переулок 2-й, 3-й Украинский,

переулок Абрикосовый, 1-29,

переулок Делоне Сони, 3-22А,

переулок Летний, 5,

переулок Львовский, 2-10в,

переулок Новоукраинский 2,17-31,

переулок Ровный, 1-11б,

переулок Равенства, 92,

переулок Майский, 6,7,7Г/КОРП.4,8,8/КОРП.1,8/КОРП.2,8/КОРП.3

Работы до 20:00.

Центральный РЭС:

Гранатная, 1-16б,

Михайленко Анны, 18-51,

Алексея Вадатурского, 79-131,

Прибика Йозефа, 7-28Б,

Столярского, 4-Г,

Фунтового Ивана, 42-54,

переулок Гранатный, 2,3,4,5,6,6а,8/корп.1, переулок Кордонный, 1-35,

переулок Малиновский, 7.

Работы до 20:00.

Северный РЭС:

Четверти, 37-58а,

Агрономическая, Беляевская, 1-9,

Блажко Виталия, 1-5,

Кольцевая, 1-12,

Котляревского, 12б,

Круглая, 1-36,

Крушельницкого, 1-37,

Михновского Николая,

Болобочана, 1-44,

Молодежная, 1-49,

Палия Семена, 126/1, 130, 126, 134,

Сахарова Академика, 24,26,30,

Светлая, 1,

Тарутинская, 1-11,

Хуторская, 1-95,

Цебриковская, 1-13а,

Четвертая, 33-Г,33Б,

переулок Агрономический, 1-8а,

переулок Гинзбург Людмилы, 1-12Б,

переулок Килевый, 1-9а,

переулок Круговой, 1а-13,

переулок Крушельницкой, 1-5а,

переулок Мастерской, 1-11,

переулок Новый, 1-14а,

переулок Оранжерейный, 1-32,

переулок Петра Калнышевского, 1-10,

переулок Шахтинский, 18-46,

переулок Шебелинский, 13-27,

просп. Владимира Великого князя, 140-156.

Работы до 19:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июле. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.