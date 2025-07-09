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Главная Одесса Массовое отключение света в Одессе — кого коснется

Массовое отключение света в Одессе — кого коснется

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2025 09:50
Отключение света в Одессе - какие адреса отключений и когда ДТЭК восстановят электричество
Работы на сетях. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 9 июля, в Одессе снова будут проводить запланированные ремонтные работы на сетях, поэтому сотни домов до вечера останутся без электричества. Свет абонентам обещают вернуть до 20:00, однако время зависит от адреса проживания пользователя.

Об этом сообщается на официальном канале города.

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У кого нет света

Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:

Южный РЭС:

  • Абрикосовая, 4-105а,
  • Ахматовой, 1-32к,
  • Бурлюка Давида, 8-30,
  • Дачная, 4/2, 3а-30В,
  • Дубовая роща, 2-57,
  • Эдуардса Бориса, 28-40В,
  • Костанди, 21-43,
  • Хрустальная, 1,
  • Лигинская,
  • Львовская, 7а-58,
  • Рыбальская, 20,
  • Равенства,
  • Сумская, 1-31,
  • Айвазовского, 34, 70а, 72, 72б,
  • Елочная, 2-58,
  • дорога Фонтанская, 106/37, 106/40,
  • переулок 1-й, 2-й Равенства,
  • переулок 2-й Дачный, 1-9,
  • переулок 2-й, 3-й Украинский,
  • переулок Абрикосовый, 1-29,
  • переулок Делоне Сони, 3-22А,
  • переулок Летний, 5,
  • переулок Львовский, 2-10в,
  • переулок Новоукраинский 2,17-31,
  • переулок Ровный, 1-11б,
  • переулок Равенства, 92,
  • переулок Майский, 6,7,7Г/КОРП.4,8,8/КОРП.1,8/КОРП.2,8/КОРП.3

Работы до 20:00.

Центральный РЭС:

  • Гранатная, 1-16б,
  • Михайленко Анны, 18-51,
  • Алексея Вадатурского, 79-131,
  • Прибика Йозефа, 7-28Б,
  • Столярского, 4-Г,
  • Фунтового Ивана, 42-54,
  • переулок Гранатный, 2,3,4,5,6,6а,8/корп.1, переулок Кордонный, 1-35,
  • переулок Малиновский, 7.

Работы до 20:00.

Северный РЭС:

  • Четверти, 37-58а,
  • Агрономическая, Беляевская, 1-9,
  • Блажко Виталия, 1-5,
  • Кольцевая, 1-12,
  • Котляревского, 12б,
  • Круглая, 1-36,
  • Крушельницкого, 1-37,
  • Михновского Николая,
  • Болобочана, 1-44,
  • Молодежная, 1-49,
  • Палия Семена, 126/1, 130, 126, 134,
  • Сахарова Академика, 24,26,30,
  • Светлая, 1,
  • Тарутинская, 1-11,
  • Хуторская, 1-95,
  • Цебриковская, 1-13а,
  • Четвертая, 33-Г,33Б,
  • переулок Агрономический, 1-8а,
  • переулок Гинзбург Людмилы, 1-12Б,
  • переулок Килевый, 1-9а,
  • переулок Круговой, 1а-13,
  • переулок Крушельницкой, 1-5а,
  • переулок Мастерской, 1-11,
  • переулок Новый, 1-14а,
  • переулок Оранжерейный, 1-32,
  • переулок Петра Калнышевского, 1-10,
  • переулок Шахтинский, 18-46,
  • переулок Шебелинский, 13-27,
  • просп. Владимира Великого князя, 140-156.

Работы до 19:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).

Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июле. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.

коммунальные услуги Одесса Новости Одессы ДТЭК отключения света
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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