Отключение света в Одессе - какие адреса отключений и когда ДТЭК восстановят электричество

Массовое отключение света в Одессе — кого коснется
Сегодня, 9 июля, в Одессе снова будут проводить запланированные ремонтные работы на сетях, поэтому сотни домов до вечера останутся без электричества. Свет абонентам обещают вернуть до 20:00, однако время зависит от адреса проживания пользователя.
Об этом сообщается на официальном канале города.
У кого нет света
Из-за запланированных работ на электросетях Одессы света сегодня нет по следующим адресам:
Южный РЭС:
- Абрикосовая, 4-105а,
- Ахматовой, 1-32к,
- Бурлюка Давида, 8-30,
- Дачная, 4/2, 3а-30В,
- Дубовая роща, 2-57,
- Эдуардса Бориса, 28-40В,
- Костанди, 21-43,
- Хрустальная, 1,
- Лигинская,
- Львовская, 7а-58,
- Рыбальская, 20,
- Равенства,
- Сумская, 1-31,
- Айвазовского, 34, 70а, 72, 72б,
- Елочная, 2-58,
- дорога Фонтанская, 106/37, 106/40,
- переулок 1-й, 2-й Равенства,
- переулок 2-й Дачный, 1-9,
- переулок 2-й, 3-й Украинский,
- переулок Абрикосовый, 1-29,
- переулок Делоне Сони, 3-22А,
- переулок Летний, 5,
- переулок Львовский, 2-10в,
- переулок Новоукраинский 2,17-31,
- переулок Ровный, 1-11б,
- переулок Равенства, 92,
- переулок Майский, 6,7,7Г/КОРП.4,8,8/КОРП.1,8/КОРП.2,8/КОРП.3
Работы до 20:00.
Центральный РЭС:
- Гранатная, 1-16б,
- Михайленко Анны, 18-51,
- Алексея Вадатурского, 79-131,
- Прибика Йозефа, 7-28Б,
- Столярского, 4-Г,
- Фунтового Ивана, 42-54,
- переулок Гранатный, 2,3,4,5,6,6а,8/корп.1, переулок Кордонный, 1-35,
- переулок Малиновский, 7.
Работы до 20:00.
Северный РЭС:
- Четверти, 37-58а,
- Агрономическая, Беляевская, 1-9,
- Блажко Виталия, 1-5,
- Кольцевая, 1-12,
- Котляревского, 12б,
- Круглая, 1-36,
- Крушельницкого, 1-37,
- Михновского Николая,
- Болобочана, 1-44,
- Молодежная, 1-49,
- Палия Семена, 126/1, 130, 126, 134,
- Сахарова Академика, 24,26,30,
- Светлая, 1,
- Тарутинская, 1-11,
- Хуторская, 1-95,
- Цебриковская, 1-13а,
- Четвертая, 33-Г,33Б,
- переулок Агрономический, 1-8а,
- переулок Гинзбург Людмилы, 1-12Б,
- переулок Килевый, 1-9а,
- переулок Круговой, 1а-13,
- переулок Крушельницкой, 1-5а,
- переулок Мастерской, 1-11,
- переулок Новый, 1-14а,
- переулок Оранжерейный, 1-32,
- переулок Петра Калнышевского, 1-10,
- переулок Шахтинский, 18-46,
- переулок Шебелинский, 13-27,
- просп. Владимира Великого князя, 140-156.
Работы до 19:00.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный).
Добавим, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, недавно мы писали о стоимости электроэнергии в июле. А также о тарифе на СДПТ для одесситов.
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