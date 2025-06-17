Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
Євробачення1ПогодаВійськоПромоСмакITУкраїна АрхівРецепти АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиМетеоСвітХронікиТехнологіїТЦК та СПВійськовийВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоІндустріїРезервСьогодніШтабОгоАктуальноМобілізаціяЕксклюзивСпортВійськова економікаWowЗСУНерухомістьФінансистТвариниСадSuperВійнаСуспільствоНовини дняЕкономістКурсЛайфхакиЇжаПодіїРинок праціЕкономікаУкраїнаКомбатДемобілізаціяФінансиІнвестиціїSmartЕкономіка 2024ЄвробаченнякухняАвтоТЦКВалютаПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +Шоу-бізнесТехноМедцентрПолітикаЛьвівLifeДімКіноМодаРецептиТуризмСвятаПсихологіяАрмія

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Ринок праці
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Повернення додому — як на Одещині зустрічали героя з полону

Повернення додому — як на Одещині зустрічали героя з полону

Ua en ru
Дата публікації: 17 червня 2025 19:35
На Одещину повернувся військовий ЗСУ з російського полону
Віталій Удодов приїхав. Фото: Савранська селищна рада
Ключові моменти Повернення з полону Обмін полоненими

На Одещину з російського полону повернувся військовослужбовець Віталій Удодов. Чоловіка зустріли побратими, але попереду на нього очікує курс реабілітації.

Про це  повідомляє Савранська селищна рада.

Реклама
Читайте також:

Повернення з полону

З російського полону повернувся уродженець Савранської територіальної громади Віталій Удодов. В Україні захисника урочисто привітали побратими із національними прапорами. Під час зустрічі службовець ледве стримував сльози.

"Дорогий наш земляче, щиро вітаємо тебе з поверненням з полону! Ми так довго чекали на цю мить, і ось, ти знову серед нас. Твоя мужність, твій незламний дух та віра у перемогу вражають. Ми пишаємось тобою і всіма нашими захисниками, які пройшли через такі випробування. Бажаємо тобі якнайшвидшого відновлення фізичних та моральних сил, повернення до нормального життя та довгоочікуваної зустрічі з рідними",— йдеться у повідомленні Савранської ОТГ.

Попереду на захисника очікує тривалий курс реабілітації, після чого він нарешті зможе зустрітися із рідними.

На зображенні може бути: 3 людини та текст
Зустріч Віталія Удодова. Фото: Савранська селищна рада

Обмін полоненими

Під час останнього обміну полоненими на рідну землю повернулися військовослужбовці ДШВ, Військово-морських сил, Повітряних сил, ТрО, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України. Серед звільнених були й захисники Маріуполя, які перебували в полоні понад три роки. Усі обмінені — чоловіки, представники рядового та сержантського складу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про повернення з полону вчителя з Одещини. А також про смерть службовця, який 2 роки тому повернувся з неволі.

Одеса Одеська область Новини Одеси війна в Україні обмін полоненими
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації