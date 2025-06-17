На Одещину повернувся військовий ЗСУ з російського полону

Віталій Удодов приїхав. Фото: Савранська селищна рада

На Одещину з російського полону повернувся військовослужбовець Віталій Удодов. Чоловіка зустріли побратими, але попереду на нього очікує курс реабілітації.

Про це повідомляє Савранська селищна рада.

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Повернення з полону

З російського полону повернувся уродженець Савранської територіальної громади Віталій Удодов. В Україні захисника урочисто привітали побратими із національними прапорами. Під час зустрічі службовець ледве стримував сльози.

"Дорогий наш земляче, щиро вітаємо тебе з поверненням з полону! Ми так довго чекали на цю мить, і ось, ти знову серед нас. Твоя мужність, твій незламний дух та віра у перемогу вражають. Ми пишаємось тобою і всіма нашими захисниками, які пройшли через такі випробування. Бажаємо тобі якнайшвидшого відновлення фізичних та моральних сил, повернення до нормального життя та довгоочікуваної зустрічі з рідними",— йдеться у повідомленні Савранської ОТГ.

Попереду на захисника очікує тривалий курс реабілітації, після чого він нарешті зможе зустрітися із рідними.

Зустріч Віталія Удодова. Фото: Савранська селищна рада

Обмін полоненими

Під час останнього обміну полоненими на рідну землю повернулися військовослужбовці ДШВ, Військово-морських сил, Повітряних сил, ТрО, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України. Серед звільнених були й захисники Маріуполя, які перебували в полоні понад три роки. Усі обмінені — чоловіки, представники рядового та сержантського складу.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про повернення з полону вчителя з Одещини. А також про смерть службовця, який 2 роки тому повернувся з неволі.