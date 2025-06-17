На Одещину повернувся військовий ЗСУ з російського полону

Повернення додому — як на Одещині зустрічали героя з полону
На Одещину з російського полону повернувся військовослужбовець Віталій Удодов. Чоловіка зустріли побратими, але попереду на нього очікує курс реабілітації.
Про це повідомляє Савранська селищна рада.
Повернення з полону
З російського полону повернувся уродженець Савранської територіальної громади Віталій Удодов. В Україні захисника урочисто привітали побратими із національними прапорами. Під час зустрічі службовець ледве стримував сльози.
"Дорогий наш земляче, щиро вітаємо тебе з поверненням з полону! Ми так довго чекали на цю мить, і ось, ти знову серед нас. Твоя мужність, твій незламний дух та віра у перемогу вражають. Ми пишаємось тобою і всіма нашими захисниками, які пройшли через такі випробування. Бажаємо тобі якнайшвидшого відновлення фізичних та моральних сил, повернення до нормального життя та довгоочікуваної зустрічі з рідними",— йдеться у повідомленні Савранської ОТГ.
Попереду на захисника очікує тривалий курс реабілітації, після чого він нарешті зможе зустрітися із рідними.
Обмін полоненими
Під час останнього обміну полоненими на рідну землю повернулися військовослужбовці ДШВ, Військово-морських сил, Повітряних сил, ТрО, а також Державної прикордонної служби та Національної гвардії України. Серед звільнених були й захисники Маріуполя, які перебували в полоні понад три роки. Усі обмінені — чоловіки, представники рядового та сержантського складу.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про повернення з полону вчителя з Одещини. А також про смерть службовця, який 2 роки тому повернувся з неволі.
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